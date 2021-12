Pourquoi David Chapman a-t-il assassiné John Lennon ? – Le Soleil du Mexique

Un jour comme aujourd’hui 41 ans, les rues de New York ils ressemblaient à n’importe quel autre après-midi ordinaire ; les gens marchaient le long des avenues animées tandis que les pensées des gens « résonnaient » dans la profondeur infinie du ciel.

Parmi ces pensées se distingue une, une au ton sinistre, celle qui nous a incité à marquer l’histoire de la musique, malheureusement, pour le pire, avec quatre détonations qui ont mis fin à la carrière d’un des légendes du rock anglais.

Mark David Chapman attendu deux jours dans New York commettre son crime, assassiner John Lennon, musicien, écrivain et compositeur de les Beatles.

Lors d’un entretien avec Larry roi, ChapmanSerein et les yeux de pierre, il a avoué à King comment cet acte odieux s’est produit.

Saviez-vous que vous alliez le tuer ?a demandé le journaliste, auquel il a simplement répondu Chapman: « Absolument. J’ai essayé de ne pas le faire, j’ai prié pour l’éviter. Mais il y avait quelque chose en moi qui m’y a inévitablement conduit. »

Comment s’est passé le meurtre de John Lennon ?

Chapman est venu à New York une 6 décembre du 80, deux jours avant l’attaque. Le meurtrier apparaissait comme n’importe quel autre fan du « Liverpool Quartet », car dans sa valise il aurait emballé une douzaine d’albums de Les Beatles et un peu plus de Lennon en tant que soliste.

Le sujet est resté dans le Sheraton de New York, mais cela ne l’a pas empêché de visiter le 72 rue contre Parc central, où Yoko et Lennon ils vécurent.

Une fois la maison des Anglais localisée, Chapman visité le parc très tôt pour monter sa garde mortelle, celle qui attendrait l’observation de Lennon. En attendant, le tueur a lu « The Catcher in the Rye », roman de Salinger où il écrit sur sa première page : « Je suis Holden Caufield. C’est ma déclaration « .

Lennon a quitté son domicile pendant que le sujet traqué. Comme tout fanatique Chapman est venu avec une copie du Double fantaisie en main et avec beaucoup d’enthousiasme, il s’est approché du guitariste pour avoir son autographe.

Les Beatles Il a accepté, Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?, Il a signé son album et sans plus tarder, le meurtrier et la victime se sont regardés dans les yeux pendant quelques secondes. John se retourna et, à ce moment précis, Mark David Chapman ouvert le feu sur les Anglais; au total ils étaient quatre balles ceux qui ont mis fin à la vie de Lennon.

La ville de New York D’un instant à l’autre, cela devenait gris, les rues étaient gelées, tandis que le numéro 72 brillait des sirènes des voitures de patrouille qui arrivaient pour assister à ce qui s’était passé.

José Perdomo, concierge de l’immeuble où vivait Lennon et qui a aidé à arrêter Chapman et, une fois qu’il put le dépouiller de son arme, il l’interrogea : « Savez-vous ce que vous avez fait ? »

Champagne Sans poser de question, il répondit d’une voix froide : « Oui ! J’ai tiré sur John Lennon… «

Le musicien anglais a été assassiné à 40 ans, 8 décembre 1980.

Mais qu’est-ce qui a poussé Mark David Chapman à assassiner John Lennon ?

Selon les informations révélées par les autorités de police de cette ville, David Chapman c’était un homme violent qui maltraitait sa femme et son fils. Lors des auditions avec les hommes en uniforme, le meurtrier a déclaré qu’au cours de son adolescence il rêvait de tuer son propre père pour mettre fin à « l’enfer » de chaleur qui l’entourait. climat.

Pour 1977 Marque je voyage vers Liban où était ton tentative de suicide, ce qui l’a conduit à être admis à l’hôpital psychiatrique à deux reprises.

Les autorités expertes ont déterminé que l’acte de Chapman Il a été référé pour ses troubles mentaux et, interrogé à ce sujet lors de son audition, Chapman a plaidé coupable.

Cependant, dans l’une de ses audiences pour sa libération Chapman Il a noté qu’il avait assassiné Lennon alors qu’il recherchait l’acceptation et la gloire personnelle.

Cependant, au fil des années, le meurtrier change sa version des actes. Lors de sa dernière audience, le meurtrier a déclaré qu’il avait besoin de tuer John Lennon après avoir écouté l’album Dgt. Groupe du club Peppers Lonely Heats Eh bien, « à ce moment-là je l’ai perçu et, à tort, je l’ai jugé comme un hypocrite », en référence au musicien.

Certaines théories pointent également vers le roman que je lisais Salinger, puisque dans l’entretien susmentionné avec Larry roi, Chapman a déclaré qu’il était fautif du livre pour entrer dans son esprit et ne pas pouvoir en sortir.

« … Imaginez tous les gens, vivant pour aujourd’hui… »