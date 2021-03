Pourquoi Dawn Of The Dead (1978) de George Romero n’est pas en streaming

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Aube des morts (1978) est sans doute l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps, un film fondateur qui ne devrait pas être négligé ou non regardé. Mais alors que tous les autres films de zombies de George Romero sont diffusés sur divers services et peuvent être appréciés sans trop de problèmes, la deuxième entrée de son Mort vivant La série est étrangement absente de l’un des principaux streamers et ailleurs en ligne. Pourquoi donc?

Même si c’est une question assez simple de savoir pourquoi Aube des morts n’est pas en streaming, la réponse est tout sauf sans véritable réponse définitive. Et bien sûr, il y a un certain nombre de facteurs impliqués ici, notamment les droits de distribution enchevêtrés de la réalisation du film qui ont affecté le classique de l’horreur pendant des décennies, mais c’est toujours une situation miracle.

Et ne t’inquiète pas, il n’y a pas Aube des morts spoilers n’importe où dans cet article.