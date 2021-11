Pourquoi de plus en plus d’entreprises envisagent d’ajouter des actifs cryptographiques à leurs trésoreries d’entreprise

De plus en plus d’entreprises incluent les crypto-monnaies dans leur trésorerie d’entreprise. La tendance amorcée par les grandes sociétés cotées en bourse en 2020 est à la hausse.

Mais comme vous êtes sur le point de le découvrir, des entreprises comme BVNK aident le marché intermédiaire à faire la même chose – qu’il s’agisse de moyennes et grandes entreprises, de family offices ou de particuliers fortunés (HNW) avertis en technologie opérant avec 100 000 $ à 500 000 $ à investir.

Le début des trésors cryptographiques d’entreprise

Le 11 août 2020, la société d’intelligence économique MicroStrategy est devenue la première société cotée en bourse à acheter du bitcoin. Aujourd’hui, l’entreprise possède près de 109 000 bitcoins, représentant 75 % des réserves de son bilan.

Alors que MicroStrategy et d’autres sociétés cotées en bourse comme Tesla et Square, et des pays comme le Salvador ont « adopté » le bitcoin, les gros investissements en capital dans la crypto-monnaie ne se limitent pas aux entreprises Fortune 500 et aux pays en développement. De nombreuses autres entreprises au niveau de l’entreprise se joignent également à l’acte.

Saviez-vous, par exemple, qu’Ikea ​​Group, l’entreprise qui fabrique des meubles que vous pouvez assembler vous-même, investit également dans les crypto-monnaies ? Il en va de même pour l’Association des trésoriers d’entreprise.

Geely Auto Group, le plus grand actionnaire de la marque automobile Volvo, entre également dans le jeu avec une vision pour l’intégration d’applications décentralisées dans les véhicules dans toute la Chine à l’avenir, tout en ajoutant également la crypto à sa trésorerie.

Le présent et l’avenir des trésoreries cryptographiques d’entreprise

Dans une étude récente, Fidelity Digital Assets a découvert que sept investisseurs institutionnels interrogés sur dix prévoyaient d’investir dans des actifs numériques au cours des cinq prochaines années. L’étude confirme également que 52 % des entreprises interrogées en Europe, en Asie et aux États-Unis investissent actuellement dans des actifs numériques. Les entreprises emboîteront certainement le pas et devront donc conserver des actifs numériques dans leurs réserves si elles prévoient de servir les clients au quotidien en utilisant la crypto-monnaie.

Dans une autre étude, la Commission européenne estime que les entreprises au niveau des entreprises sur le continent peuvent combler un déficit de 25 à 30 milliards d’euros de financement avec des actifs numériques.

Les family offices se mobilisent également. Goldman Sachs estime que 15% des family offices dans le monde possèdent des actifs de crypto-monnaie. Cela comprend 25% des family offices situés dans les Amériques.

Un peu moins de 10 % des personnes interrogées en Europe, en Afrique et en Asie possèdent des actifs numériques, mais on s’attend à ce que ces chiffres augmentent rapidement dans les années à venir.

Dans l’ensemble, 42 % des répondants à l’enquête déclarent qu’ils investissent déjà dans des actifs numériques et que l’investissement dans les métaux précieux vient juste après.

Pourquoi c’est une bonne idée d’avoir des actifs cryptographiques dans une trésorerie d’entreprise

La même étude référencée ci-dessus souligne que les personnes interrogées utilisent des actifs cryptographiques, des métaux précieux et des devises traditionnelles comme moyen de diversifier géographiquement les investissements et de protéger le capital d’une dépréciation potentielle des devises à l’avenir.

La couverture contre la dégradation et l’inflation est l’une des raisons pour lesquelles c’est une excellente idée d’avoir des actifs cryptographiques dans le cadre d’une trésorerie d’entreprise. Même si la dépréciation à grande échelle des devises ne se produit pas avant des décennies, les entreprises de toutes tailles peuvent toujours bénéficier d’un avantage de premier arrivé. Même 13 ans après la création du bitcoin, la classe d’actifs crypto est toujours en train de mûrir.

En plus de bénéficier de l’appréciation du prix des actifs cryptographiques eux-mêmes, les organisations bénéficieront également du fait que 40% des clients avertis en crypto dépensent au moins le double du montant qu’un client crypto dépense avec une carte de crédit traditionnelle.

Les actifs cryptographiques et les blockchains sur lesquels ils vivent permettent également la transparence, les activités de partage des revenus et les transferts d’argent en temps réel. Ils offrent plus de contrôle sur le capital et permettent également aux entreprises de gérer les risques associés aux investissements numériques.

Avec autant d’avantages pratiques et financiers associés à l’ajout de crypto-monnaies aux trésoreries des entreprises, il est facile de comprendre pourquoi 40% des petites et moyennes entreprises acceptent déjà les crypto-monnaies comme moyen de paiement.

Comment BVNK peut aider les entreprises à établir des trésoreries d’actifs cryptographiques

BVNK est une plateforme de banque d’actifs numériques clé en main qui peut aider les entreprises à établir des trésoreries d’entreprise et à accepter les paiements des clients. La diversification des services bancaires mondiaux et des fournisseurs de trésorerie est l’un des plus grands défis auxquels le marché intermédiaire est confronté. Surtout lorsqu’il s’agit d’effectuer des paiements aux entreprises de cryptographie.

La recherche ci-dessus met en évidence la tendance de la trésorerie d’entreprise des actifs cryptographiques qui prend déjà d’assaut de nombreuses marques mondiales reconnaissables. Au fil du temps, de plus en plus d’entreprises vont se lancer dans l’idée de créer des trésoreries – et des organisations comme BVNK vont avoir un impact important en les aidant à faire exactement cela.