Pourquoi Deadpool 3 n’a pas besoin d’être noté R, selon le réalisateur de l’original

Toute sorte d’action classée R dans l’univers cinématographique Marvel, même dans le cas de Deadpool 3, donne l’impression d’être à la frontière de la vie et de la mort. Bien que des assurances aient été données, s’il existe un concept suffisamment fort sur la page, un renversement du PG-13 pourrait être une possibilité. En fin de compte, nous devrons attendre et voir si la ligne de l’entreprise tient ou non, ou si Kevin Feige sera debout dans un futur événement du Hall H, jouant «Careless Whisper» alors qu’il brise tout changement potentiel dans le monde.