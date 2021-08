Pourquoi Dee Nguyen a été licencié

Le Défi a mis en vedette un large éventail de personnes au fil des ans, dont plusieurs qui ont laissé leur empreinte sur l’émission. Bien que, pour certains de ces concurrents, ce ne soit peut-être pas la marque qu’ils espéraient. En particulier, il y a une ancienne championne que vous ne verrez pas dans les saisons futures, Dee Nguyen, qui a participé aux saisons 33, 34 et 35. Quant à la raison pour laquelle elle ne reviendra pas, The Challenge a annoncé en juin 2020 qu’ils ont licencié Nguyen après qu’elle ait partagé des commentaires insensibles concernant le mouvement Black Lives Matter.

Dans un long message sur Twitter, le compte officiel de The Challenge a partagé qu’ils avaient “coupé les liens” avec Nguyen en conséquence directe de ses “commentaires offensants” concernant le mouvement Black Lives Matter. Ils ont terminé leur message en écrivant qu’ils “condamnent fermement le racisme systémique” et qu’ils se tiennent aux côtés de ceux qui demandent justice. Cette affaire a commencé après qu’un utilisateur d’Instagram ait critiqué Nguyen pour avoir participé à Blackout Tuesday le 2 juin, lui disant : “Réveillez-vous ! Des gens sont en train de mourir.” En réponse à ce message, la star de Challenge, qui a remporté la saison 34 de la série, a écrit : « Des gens meurent tous les jours. Vous ne me connaissez pas ni ce que je fais. hors des réseaux sociaux.” Elle a ensuite écrit sur Twitter (dans un tweet qui a depuis été supprimé) : “IDK pourquoi certains d’entre vous pensent que je suis anti-BLM. Je le dis depuis le jour où j’ai perdu ma virginité.”

À la suite des commentaires offensants de Dee Nguyen sur le mouvement Black Lives Matter, nous avons rompu les liens avec elle. Par respect pour nos Challengers, nous diffuserons notre saison comme prévu. Nous condamnons fermement le racisme systémique et soutenons ceux qui élèvent la voix contre l’injustice. – challengemtv (@ChallengeMTV) 9 juin 2020

Bayleigh Dayton, qui est apparue aux côtés de Nguyen dans la saison 35 de The Challenge, s’est adressée à Twitter pour dénoncer les remarques insensibles de son compagnon de casting. Elle a écrit, à côté de captures d’écran des commentaires susmentionnés de Nguyen sur les réseaux sociaux, ” CE N’EST PAS COMMENT VOUS SOUTENEZ BLM. Je suis dégoûtée et déçue. CE N’EST PAS UNE TENDANCE. C’EST LA VIE OU LA MORT POUR NOUS. les gens ? Honte à vous @deenguyenMTV.” Alors que Nguyen a d’abord repoussé les inquiétudes de Dayton, elle a ensuite annoncé qu’elle ferait une pause dans les médias sociaux et a ensuite présenté des excuses pour ses commentaires.

“Les dernières 24 heures m’ont fait comprendre ce qui est important et c’est le pardon”, a écrit Nguyen sur Instagram. “Je voudrais présenter mes plus sincères excuses à mes collègues à qui j’ai fait du mal directement et indirectement en raison de mes propos insensibles. Soyons clairs, je suis un POC qui se soucie de BLM. Je crois en ce mouvement et je m’éloigne des réseaux sociaux pour me concentrer sur mon bien-être et ma santé mentale. Ce n’est pas un au revoir, c’est un je vous reverrai.” Divulgation : PopCulture appartient à CBS Interactive, une division de ViacomCBS.