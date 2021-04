Pourquoi DeFi pourrait rétablir la confiance dans les services financiers

Pour fonctionner efficacement, la société a longtemps dépendu de la confiance des gens en leurs institutions. Grâce à la pandémie COVID-19 et à de nombreux échecs de leadership, cette foi a été testée comme jamais auparavant.

Nulle part la baisse de confiance n’est plus évidente que dans le secteur des services financiers. Dans son baromètre de confiance 2021, Edelman a constaté que seulement 53% des répondants américains ont déclaré qu’ils faisaient confiance aux États-Unis pour « faire ce qui est bien » – une baisse de 5% par rapport à son enquête de 2020. Vous pouvez le voir dans la bataille entre Main Street et Wall Street, qui s’est déroulée lors du rallye GameStop de janvier. Plus qu’une simple «pression courte», le rallye a mis en évidence le fait que de nombreux jeunes investisseurs ne croient tout simplement pas aux institutions financières.

En rapport: r / Wallstreetbets vs Wall Street: un prélude à DeFi qui fait irruption sur la scène?

La tendance à s’éloigner de l’autorité institutionnelle est également évidente dans la croissance explosive de la finance décentralisée, ou DeFi. En utilisant des applications décentralisées sur la blockchain, DeFi permet aux particuliers de prêter ou d’emprunter des fonds, d’échanger des pièces et de gagner des intérêts sur l’épargne. Leurs transactions sont régies par des contrats intelligents, intégrés dans le logiciel; aucune banque, courtage ou échange n’est requis.

Avec une première génération numérique, DeFi deviendra la valeur par défaut

Pour illustrer la vitesse à laquelle DeFi a décollé, examinez la valeur totale verrouillée, ou TVL, versée dans le secteur DeFi. TVL est le meilleur moyen de tracer le succès de DeFi, car les contrats intelligents exigent généralement qu’une contrepartie fournisse une garantie pour toute transaction. À la mi-mars, près de 59 milliards de dollars étaient bloqués dans DeFi. Un an plus tôt, ce chiffre s’élevait à environ 500 millions de dollars.

Le marché global de la cryptographie – tiré par Bitcoin (BTC) – vaut désormais bien plus de 1000 milliards de dollars, il reste donc un long chemin à parcourir avant que DeFi ne devienne la une des journaux. Mais rappelez-vous: il a fallu au Bitcoin près de 10 ans avant que les investisseurs institutionnels ne commencent vraiment à acheter – et il semble qu’il faudra la moitié de ce temps à DeFi pour atteindre une pénétration similaire.

En rapport: Pourquoi les institutions se foutent soudainement de Bitcoin

Pourquoi? Parce que les jeunes investisseurs – comme les traders GameStop – comprennent le concept de pénurie numérique, en acceptant le fait que les actifs non physiques ont de la valeur. C’est pourquoi ils achètent des jetons non fongibles pour échanger des propriétés numériques. L’exemple le plus connu du phénomène NFT a été la vente aux enchères de Christie’s en mars d’un collage numérique de l’artiste Beeple – acheté pour près de 70 millions de dollars à l’aide de la crypto-monnaie.

En rapport: Les actionnistes réinventent l’art: comme il l’a toujours été, il en sera de même (même en crypto)

Ce qui a été un filet d’activité cryptographique promet de devenir un torrent, une fois que la plupart des baby-boomers auront pris leur retraite. L’événement historique, actuellement en cours, représente l’un des plus grands transferts de richesse jamais réalisés. Selon le cabinet d’audit «Big Four» PwC, environ 59 billions de dollars de richesse passeront des baby-boomers à la retraite à leurs bénéficiaires natifs du numérique d’ici 2061.

C’est cette nouvelle génération qui cherchera des moyens d’investir son héritage – et de choisir les systèmes et les plates-formes dans lesquels placer leur confiance. Étant donné le choix, la génération Y et la génération Z choisiront toujours l’option d’investissement la moins chère, la plus accessible et disponible 24h / 24 et 7j / 7.

En rapport: Crypto pourrait sauver les milléniaux de l’économie qui leur a fait défaut

Alors que DeFi décolle, attendez-vous à ce que les institutions héritées ripostent

Bien sûr, les banques étant des banques, vous pouvez vous attendre à les voir – avec d’autres institutions héritées – se battre avec acharnement pour défendre leur territoire. Ils savent que pour rester compétitifs, ils devront augmenter les heures de service, réduire les délais de règlement et améliorer les fonctionnalités des utilisateurs.

Ils commencent déjà à intégrer des contrats intelligents et d’autres technologies DeFi dans les plates-formes existantes – à la fois pour augmenter l’efficacité et pour répondre à la demande du marché pour plus de transparence et de confidentialité des clients. Dans un livre blanc publié en février par la Depository Trust & Clearing Corporation, la DTCC a proposé de raccourcir le cycle de règlement des actions américaines de deux jours ouvrables à un.

Même dans ce cas, la mise en œuvre prévue du plan DTCC pourrait prendre deux ans – et rester à la traîne par rapport à l’instantanéité de la cryptographie. Dans un monde qui évolue rapidement vers un modèle 24/7, les émetteurs de titres qui s’en tiennent aux retardataires de l’industrie seront bientôt laissés pour compte.

Le chemin à parcourir est prometteur – mais pas sans ses bosses

Bien que la technologie de DeFi progresse rapidement, il faudra du temps pour que les capacités parviennent là où elles doivent être pour une adoption à grande échelle. Les frais de réseau requis pour négocier sur des bourses de négociation décentralisées telles qu’Uniswap sont toujours élevés (bien que cela devrait diminuer avec le temps).

Il est indéniable qu’il est possible d’acheter ou d’échanger des actifs numériques 24 heures sur 24, avec une livraison immédiate, ou d’emprunter au niveau pair à pair – et de dicter vos propres conditions.

Il y a encore quelque 1,7 milliard de personnes qui sont considérées comme «non bancarisées» – et DeFi a la promesse d’offrir à toute personne disposant d’une connexion Internet et d’un téléphone portable une gamme complète de services bancaires.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en matière d’investissement. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques et les lecteurs doivent mener leurs propres recherches lorsqu’ils prennent une décision.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont la seule de l’auteur et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.

Mitchell Demeter est un entrepreneur en série qui a lancé le premier guichet automatique Bitcoin au monde à Vancouver, au Canada, en 2013. Mitchell est maintenant président de Netcoins, une plateforme de trading qui vise à faciliter l’achat, la vente et la compréhension de la crypto-monnaie. Il a été présenté dans des publications telles que Wired, Time, HuffPost et Forbes et contribue régulièrement à Fast Company et Entrepreneur.