Pourquoi demander la copie lors d’un paiement par carte dans un établissement ?

12/03/2021

Le à 13:16 CET

En Espagne, le paiement télématique a creusé un écart très important et a déjà supplanté l’argent liquide comme moyen de traiter les comptes dans les différents établissements. Pour cette même raison, Banque d’Espagne A publié une guide dans laquelle il nous conseille de demander une copie de tous nos paiements par carte pour une raison très simple : être en mesure de détecter les escroqueries à l’avenir.

Cette entité s’assure que Avec les reçus imprimés d’avoir payé, il peut être vérifié que nous avons vraiment été facturés le montant exact auquel nous avons dû faire face dans cette transaction ; S’il y a une erreur dans le paiement et que vous n’avez pas la copie, il est très difficile de réclamer le montant payé en trop.

Bien que cela semble étrange, il existe des établissements qui utilisent dataphones trafiqués pour tromper vos clients : Dans la mesure où ils vous montrent l’appareil de point de vente et que le montant indiqué est correct, c’est dans le ticket que le montant réel est révélé. Et si cet appareil est modifié, il est possible que vous soyez victime d’une arnaque sans vous en rendre compte.

Finalement, si vous n’avez pas de vérification de paiement par SMS comme autorisé par certaines banques (BBVA entre eux), la meilleure chose est que vous continuez à demander la copie du reçu et vous pouvez l’avoir si vous vous rendez compte que vous avez été trompé lors du paiement.