Pourquoi Demi Burnett est dans la saison 7 de “Bachelor in Paradise”

Après avoir joué le rôle de candidate dans la saison de Colton Underwood de The Bachelor, Demi Burnett est rapidement devenue une favorite des fans de la franchise pour sa personnalité pétillante, son amour pour Demi Lovato et son ouverture sur sa sexualité. Au cours de son premier passage sur Bachelor in Paradise saison six, Demi a quitté la série fiancée à Kristian Haggerty, alors petite amie devenue fiancée. Mais comme les couples BiP durent rarement, Demi et Kristian ont décidé d’arrêter et se sont séparés. Alors, qu’est-ce que Demi a fait entre sa précédente course BiP et sa prochaine?

Avant de partir pour une deuxième course au paradis, Demi était dans une relation entière avec Slater Davis en 2020. “Je suis tellement heureux”, a déclaré Demi à Entertainment Tonight. “Je suis obsédé par lui. Il est le meilleur de tous les temps. J’ai l’impression d’être une petite sève tellement étrange, mais c’est la personne la plus incroyable que j’aie jamais rencontrée et je ne peux pas en avoir assez de lui.” Malheureusement, Demi et Slater ont mis fin à leur relation en juin, quatre mois seulement après être devenus officiels sur Instagram.

Cette année, Demi est revenue dans le circuit de la télé-réalité – elle est apparue sur ABC’s The Celebrity Dating Game le mois dernier, où la prémisse de l’émission consiste en une célébrité choisissant qui sortir avec un panel de trois autres célébrités en fonction de leurs réponses à un quelques questions… et quelques indices sur leur identité, bien sûr.

Mis à part la télévision, Demi a également fait ce que font tous les anciens de Bachelor Nation après avoir gagné un public – publier des photos sur sa page Instagram et influencer les masses avec #sponcon à gogo!

Cela étant dit, j’ai hâte de revoir Demi sur ma télé et les plages paradisiaques dans sa quête pour trouver l’amour sur BiP. On croise les doigts, elle gagne !

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef des nouvelles Starr Bowenbank est le rédacteur en chef adjoint des nouvelles qui écrit sur tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

