Pourquoi des applications de rencontres comme Tinder, Bumble et Hinge sont nulles, selon Nancy Jo Sales

En 2015, la journaliste Nancy Jo Sales – elle de The Bling Ring et de nombreuses célébrités très animées dans les années 90 et au moins – a publié un article sur Tinder. Mais il ne s’agissait pas vraiment de Tinder en soi; il s’agissait de la façon dont Tinder et des applications de rencontres comme celle-ci inauguraient un nouveau paysage romantique dystopique dans lequel le sexe était le résultat d’un algorithme et les relations ne se formaient presque jamais. Au lieu d’offrir une connexion réelle et humaine en un seul coup, Sales a fait valoir que les applications de rencontres ne faisaient que tourner le cadran sur la culture du raccordement, et que les femmes hétéro devaient une fois de plus travailler sur la gymnastique mentale pour se convaincre que, en fait, c’était bien. .

Pourtant, tout au long de ses années à raconter l’histoire, et plus tard son livre American Girls: Social Media and the Secret Lives of Teenagers et son documentaire Swiped: Hooking Up in the Digital Age, Sales est devenu l’un des utilisateurs les plus enthousiastes de Tinder. Maman célibataire dans la cinquantaine, elle a déclaré avoir rencontré un succès particulier sur les applications avec de jeunes hommes dans la vingtaine, dont certains se sont transformés en rendez-vous passionnants, d’autres partenaires sexuels maladroits, et un a changé la vie.

Tels sont les sujets du dernier livre de Sales, un mémoire intitulé Nothing Personal: My Secret Life in the Dating App Inferno, dans lequel elle raconte également son enfance et les nombreux cas d’agression sexuelle qu’elle a subis en tant que jeune femme, combinés à l’analyse du état déprimant de violence sexuelle et d’oppression que les médias sociaux, soutient-elle, exacerbe.

Nancy Jo Sales, gracieuseté de Hachette Books

Le résultat est un récit intensément personnel (et incroyablement juteux) de la vie de Sales en tant qu’écrivain de renom au magazine New York et à Vanity Fair, rempli de ragots médiatiques et de scènes de sexe détaillées qui le rendent impossible à réprimer. Dans mon entretien avec Sales, nous parlons de la façon dont les applications de rencontres nous font nous sentir mal, et discutons de quelques idées sur la façon de faire d’Internet un endroit plus tolérable pour les femmes.

Votre histoire Vanity Fair 2015 “Tinder et l’aube de l’apocalypse de rencontres” était l’un des premiers articles viraux à repousser l’idée que les applications de rencontres étaient un bien net pour la société. Vous sentez-vous justifié du tout que, depuis six ans, les gens ont été beaucoup moins sympathiques à la Big Tech?

Nous sommes dans un techlash, qui, je pense, a commencé vers 2016 ou 2017 avec Cambridge Analytica et les audiences du Congrès. Les médias, enfin, critiquent les mouvements de Big Tech, et nous en sommes venus à réaliser que c’est un très gros problème dans toutes nos vies, et nous devons tous aller un peu Upton Sinclair à ce sujet.

Les gens qui n’auraient normalement pas eu ces pensées en tête le font à cause des applications de rencontres

Je l’appelle Big Dating parce que c’est comme Big Pharma dans le sens où ils sont plus intéressés à vous vendre des pilules qu’à guérir ce qui ne va vraiment pas chez vous. Les rencontres ont lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors qu’il y avait des moments où nous sortions. Dans la mesure où la perturbation est une bonne affaire, je la vois comme une chose insidieuse parce qu’elle perturbe nos vies – en particulier les femmes, les personnes de couleur, les personnes trans, les personnes LGBTQ, qui sont plus vulnérables aux abus. Il n’y a pas eu du tout de calcul sur la manière dont cela doit se faire. Columbia Journalism Investigations a interrogé 1 200 femmes et a constaté que plus d’un tiers d’entre elles ont déclaré avoir été agressées sexuellement ou violées par quelqu’un qu’elles avaient rencontré via un site de rencontre.

L’un des points sur lesquels vous vous tournez beaucoup est que les applications de rencontres font que les gens se sentent jetables et qu’elles ludifient les rencontres. Quel impact cela a-t-il sur la façon dont nous datons?

Tout le monde est sur ces sites maintenant, et je pense que différentes générations utilisent des applications de rencontres de manière légèrement différente – les personnes âgées conservent parfois les normes de rencontres de leurs générations. Mais je pense aussi que l’application contrôle notre comportement et nous fait traiter tout le monde comme jetable. Mon amie que l’on appelle Constance dans le livre, qui a 60 ans, a l’impression de s’habituer à tous ces gars de son âge. Elle vérifiera leurs téléphones et découvrira [these older men] essaient de frapper des jeunes de 20 ans pour être leur papa de sucre.

Les gens qui n’auraient normalement pas eu ces pensées en tête le font à cause des applications de rencontres. Cela vous est imposé par des plates-formes et des algorithmes qui ne vous permettent pas vraiment de trouver l’amour, ils veulent juste que vous vous engagiez. Plus vous voyez des femmes de 18 ans ou autre – et [the apps] vous avez aussi de faux robots – cela augmente votre dopamine. Alors vous pensez, “peut-être que si je continue de glisser et de continuer à glisser, j’en aurai un autre.” C’est comme le jeu.

Je veux que les gens se laissent tomber amoureux et ne pensent pas qu’il y a 5 millions d’autres personnes là-bas, parce qu’il n’y en a probablement pas

Au moment de l’histoire de Tinder, les gens vous accusaient de créer une panique morale et d’être un embrayage de perles. Quelle est votre réponse à cela?

Je ne dis pas que nous avons besoin d’amour courtois. J’ai fait toute ma thèse sur l’amour courtois et le féminisme. Je connais les pièges et les problèmes, et je ne dis pas que nous devrions revenir à l’idée de Sir Lancelot selon laquelle quelqu’un est sous votre emprise. Mais c’est vraiment agréable d’avoir quelqu’un dans votre servitude, essayant de vous faire sentir spécial. Cela devrait être un objectif des deux côtés, faire en sorte que quelqu’un se sente spécial. N’avons pas de concours pour voir qui s’en soucie moins et qui renverra un texto après que plus de temps se soit écoulé. Toute cette couverture que les gens font sur les applications de rencontres est si ennuyeuse pour moi. Ils se penchent en quatre pour dire: “Je ne voulais pas dire que je tenais à toi!” Qu’y a-t-il de mal à se soucier de quelqu’un? Vous n’êtes pas obligé de les épouser. Mais juste comme, pouvez-vous vous en soucier un peu?

Je veux que les gens se laissent tomber amoureux, et même s’ils ont le chagrin d’amour, ils tombent amoureux et ont du bon sexe et ils ne pensent pas qu’il y a 5 millions d’autres personnes là-bas, parce qu’il n’y en a probablement pas. C’est comme lorsque vous vous asseyez et regardez Netflix, vous passez plus de temps à vérifier toutes les différentes options que vous ne le faites réellement en regardant l’émission.

L’ironie, bien sûr, c’est que pendant que vous faisiez toutes ces recherches au milieu des années 2010, vous utilisez également Tinder et vous vous connectez constamment avec des gars plus jeunes. Comment avez-vous vu vos propres modèles de rencontres changer lorsque vous avez accédé aux applications?

Il y avait beaucoup plus d’aléatoire. Croyez-moi, je ne saurais trop insister sur le fait que je ne romance pas le passé. Vous avez lu le livre – dans le passé, il m’est arrivé beaucoup de mauvaises choses. Mais je me souviens avoir eu beaucoup de plaisir et le genre de plaisir qu’était le fait d’être une jeune femme indépendante à New York. Vous courriez partout et alliez à des fêtes, puis vous vous promeniez sur un toit. C’était aléatoire. C’était un mystère. C’était magique. Tout le monde ne regardait pas de pornographie – ils commençaient à le faire, mais ce n’était pas accessible comme cela était devenu à la fin des années 90. Ils seraient plus en contact avec vous au lit.

Ensuite, je suis allé sur des applications de rencontres et j’avais l’impression d’être au service de l’application. C’était du travail. Beaucoup de jeunes femmes que j’ai interviewées l’ont décrit comme épuisant. Vous travaillez pour cette entreprise pour créer des données, et vous ne vous en rendez pas vraiment compte car elles ne sont jamais exprimées ouvertement. Vous êtes constamment jugé. Vous êtes approché par ces gars qui pourraient être gentils et mignons, mais ils pourraient être un robot. Ils pourraient également être un incel. Vous avez peut-être une bonne conversation, mais ensuite ils veulent se mettre à nu, ou ils veulent venir tout de suite et vous dites non, et ils tournent à un centime et deviennent abusifs.

Très souvent, avec les jeunes hommes, j’avais l’impression qu’ils ne savaient pas comment avoir une conversation. J’ai vraiment rencontré des gars intéressants, et la raison pour laquelle je sortais avec des gars plus jeunes était parce que j’essayais de surmonter un chagrin d’amour et cela semblait être une chose amusante à faire de sortir avec un jeune de 24 ans pendant une minute en tant que belle distraction. Mais aussi, il n’y avait pas beaucoup de gens de mon âge. Tinder, à ce moment-là, n’a même pas dépassé les 40!

L’un des moments du livre qui m’a marqué est le sentiment d’essayer d’expliquer à un ami masculin – quelqu’un qui se considère probablement comme une féministe – sur le sexisme et de regarder ses yeux s’émerveiller complètement. Pourquoi est-il encore si difficile pour les gens d’accepter que certaines choses sont sexistes et que nous nous rendons un mauvais service en ne parlant pas d’elles?

Bien que nous ayons un moment et que nous avançons, je pense que cette technologie aggrave la misogynie. Je ne pense pas non plus que ce soit bon pour les hommes: cela rend plus difficile pour nous tous de vraiment nous connecter et de trouver des relations durables, et pas seulement des relations, même juste du bon sexe.

J’ai eu beaucoup d’affrontements d’un soir dans les années 90 quand j’étais une fille en ville qui ressemblaient à… muah. Comme, “Wow, c’est un bon souvenir.” Mais ceux-ci sont de plus en plus difficiles à trouver parce que vous êtes maintenant dans cette case où vous devez faire les choses comme la société vous oblige à les faire. C’est vraiment un problème en matière de rencontres, car les rencontres devraient être une question d’agence et de choix, mais les algorithmes vous rendent accro et vous font devenir un objet. «Suis-je baisable ou pas?» Je veux voir un changement radical, et tout commence par réfléchir à ce que vous faites et à ce que les gens vous font faire. Je ne veux pas donner l’impression d’avoir toutes les réponses. Honnêtement, je ne sais pas.

Les rencontres sont souvent considérées comme une chose triviale, mais ce n’est pas le cas. Nous avons des entreprises qui nous empêchent activement de trouver ce dont nous avons besoin sous prétexte de faire le contraire.

Dans votre documentaire, vous interviewez un psychologue qui théorise que les deux plus grands changements dans la datation ont été la révolution agricole et Internet. Cela m’a donné l’impression que nous sommes cette génération de cobayes qui sont testés par ces forces sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle. Quand nous regardons les premières applications de rencontres quelques décennies plus tard, que pensez-vous ou espérez-vous que nous aurons appris d’ici là?

Que c’était un âge sombre; que c’était une période de brutalité acceptable et normalisée qui a encouragé des choses qui sont complètement en contradiction avec notre santé, notre bien-être et notre humanité. Je sais que cela semble extrême, mais j’espère que c’est ce qui va se passer. Les rencontres sont souvent considérées comme une chose triviale, mais ce n’est pas anodin. C’est comme ça que nous avons la famille, ce qui est assez important. Nous avons des entreprises qui nous empêchent activement de trouver ce dont nous avons besoin sous prétexte de faire le contraire. Je pense que c’est tellement faux.

Pour ceux d’entre nous qui vous connaissent surtout pour vos reportages narratifs, ce livre était remarquablement personnel. Comment était-ce de passer d’écrire sur d’autres personnes à écrire sur vous-même?

Ça n’a pas bien commencé. Je suis allé voir un Airbnb dans les Catskills à l’automne 2018, et je m’asseyais avec mon ordinateur et je pensais: «Je ne veux pas écrire à ce sujet.» Et puis j’ai réalisé, chaque fois que vous pensez en vous-même: «J’ai peur de dire ça», c’est la chose sur laquelle vous devez écrire. Tout comme lorsque vous interviewez quelqu’un, vous faites des choses pour le mettre suffisamment à l’aise pour que son vrai moi commence à sortir, je devais le faire à moi-même. J’étais très effrayé.

Il y a des choses que vous découvrez sur vous-même qui vont être précieuses lorsque vous les partagez parce qu’elles sont probablement très, très humaines [experiences] auquel tout le monde peut s’identifier. C’était des choses que j’aurais jadis considérées comme honteuses, embarrassantes ou pathétiques – des situations de rencontres où vous avez des relations sexuelles avec un mec et que vous ne faites que passer à travers, comme si vous aviez consenti, mais vous n’êtes pas vraiment excité à ce sujet. J’avais entendu parler de ce genre de choses de la part de jeunes femmes, et secrètement je pensais: «Je sais exactement ce que tu veux dire, je l’ai fait mille fois. En en parlant, ce n’est plus si effrayant.