Pourquoi des équipes comme Rays, Dodgers les font

C’est le spectacle le plus étrange à voir dans un match de la Ligue majeure de baseball : un lanceur sur le monticule commettant intentionnellement une hésitation pour envoyer un coureur de la deuxième à la troisième place.

Comment cela peut-il avoir un sens? Nous y plongerons dans une seconde.

Il y a deux exemples de cela que nous avons vu récemment. Corey Knebel l’a fait le mois dernier avec les Dodgers de Los Angeles en avance 3-1 sur les Padres de San Diego à la 15e manche, envoyant le coureur du deuxième au troisième.

Lundi, les Rays de Tampa Bay menaient 11-9 à la 10e manche et Collin McHugh a hésité pour envoyer le coureur en deuxième position qui a commencé là-bas dans les extras jusqu’en troisième.

Vous voyez le motif, n’est-ce pas ? Cela se passe dans les manches supplémentaires et c’est avec un homme en deuxième position et au moins une avance de deux points. Décomposons-le :

Collin McHugh a-t-il volontairement hésité pour que le coureur du 2e ne puisse pas voler les signes? pic.twitter.com/hZN6U55nuZ – Michael Schwab (@michaelschwab13) 6 septembre 2021

Cela s’est également produit en 2019 avec Kenley Jansen des Dodgers de Los Angeles (AVERTISSEMENT : certains langages NSFW):

C’est pour empêcher le vol de pancartes du coureur au deuxième but. Cela ne fonctionne vraiment qu’avec une avance à plusieurs manches, car le coureur en deuxième OU troisième n’a pas d’importance. C’est la course à égalité au marbre dont vous vous inquiétez, alors même si cela peut se retourner contre Knebel – Fernando Tatis Jr. a frappé un dinger plus tard au bâton pour égaliser le match – c’est toujours le bon peu importe si le coureur est à l’une ou l’autre des bases.

Pour ceux qui se demandent pourquoi les Rays rechigneraient intentionnellement un coureur du deuxième au troisième : les équipes sont très, très paranoïaques à l’idée que les coureurs en deuxième base volent des pancartes et les transmettent aux frappeurs à domicile. Un recul intentionnel prive le coureur de sa capacité à voler et à relayer. https://t.co/e2CN5rsW0n – Jeff Passan (@JeffPassan) 6 septembre 2021

Le recul intentionnel, expliqué https://t.co/u6yAC3kiS3 – Jon Heyman (@JonHeyman) 6 septembre 2021

Le recul intentionnel devient une chose. – Jeff Passan (@JeffPassan) 6 septembre 2021

BALK INTENTIONNEL pic.twitter.com/iezAgUDBN1 – Récits Sox (@RecitsSox) 6 septembre 2021

une prise de recul intentionnelle puisque ce ne sera pas la dernière fois que nous le verrons : si vous rechignez exprès, faites quelque chose de fou ! ne vous contentez pas de faire un pas maladroit et illégal ! faire la roue ! un saut périlleux ! Gronk lance la balle ! commencez à faire des claquettes sur le caoutchouc ! (autres suggestions bienvenues) https://t.co/WYqr6BpND7 – Barbecue familial Céspedes (@CespedesBBQ) 7 septembre 2021

C’est le baseball Mickey Mouse. Marcher intentionnellement les coureurs afin qu’ils ne puissent pas voler des signes, tout cela à cause de la nouvelle règle des manches supplémentaires. Le coureur du 2e doit partir pic.twitter.com/xRMYzpovuI – Fuzzy (@fuzzyfromyt) 6 septembre 2021

Mais c’est un geste brillant ! Pourquoi s’inquiéter du vol de pancartes alors que cela n’a pas d’importance, n’est-ce pas ?

Kenley Jansen a commencé le mouvement de recul intentionnel et c’est le mouvement ultime du grand cerveau. Je n’ai pas de problème avec ça. https://t.co/RPrRwmbO08 – hashim (@___hash___) 6 septembre 2021

Si le bureau de la ligue s’implique, alors oui, comme avec ce tweet :

Je ne peux pas attendre que Rob Manfred interdise la rechute intentionnelle et l’applique en demandant aux arbitres de déterminer subjectivement quelles rechutes sont et ne sont pas intentionnelles. https://t.co/P7KQK0pE0S – Jack Stern (@baseball7310) 6 septembre 2021

Je pense que c’est un excellent moyen de lutter contre quelque chose qui est une situation très rare – je ne peux pas imaginer qu’une équipe le fasse d’un seul coup. Les Balks intentionnels d’équipe sont excellents.

