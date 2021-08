Pourquoi des milliers d’étudiants indiens se sont vu refuser un visa canadien

L’AIP est délivré uniquement aux étudiants qui remplissent les conditions d’éligibilité et qui ont déjà passé l’IELTS avec des notes décentes et déposé des frais d’un an dans diverses universités. (Image représentative)

Signe inquiétant, les autorités canadiennes auraient refusé des visas à un grand nombre d’étudiants indiens ces dernières semaines. Selon un rapport d’Indian Express, même les étudiants qui ont obtenu des notes décentes à l’IELTS et ceux déjà inscrits dans différentes universités se voient refuser des visas par les autorités canadiennes. Découragés et incertains quant à leur avenir, les étudiants devront désormais demander à nouveau le visa pour commencer leurs études.

Combien d’étudiants se sont vu refuser un visa ?

Si l’on en croit les consultants avertis qui ont parlé à l’Indian Express, les autorités canadiennes ont rejeté les visas de milliers d’étudiants. La plupart des consultants contactés par Indian Express ont déclaré que le visa avait été refusé aux étudiants. Ce qui est plus surprenant, c’est le fait que même les étudiants qui ont déjà reçu l’approbation de principe de visa (AIP) se voient refuser des visas de voyage par les autorités. L’AIP est délivré uniquement aux étudiants qui remplissent les conditions d’éligibilité et qui ont déjà passé l’IELTS avec des notes décentes et déposé des frais d’un an dans diverses universités.

Alors que les consultants ont admis que le refus de visa a été plus ou moins une caractéristique constante, l’ampleur du rejet au cours des dernières semaines est sans précédent. Quelques étudiants ont dit que le taux de rejet atteignait 60 pour cent.

Pourquoi le Canada refuse-t-il les visas?

Narpat Singh Babbar, un consultant canadien en éducation, a déclaré à l’Indian Express qu’il y avait un énorme arriéré d’étudiants (jusqu’à 3 lakh) cherchant des visas auprès des autorités canadiennes. Soulignant que l’arriéré est le résultat de la pandémie de Covid-19 et du nombre limité de vols entre les deux pays, Babbar a déclaré que les autorités ne sont pas en mesure d’accueillir tous les étudiants dans un court laps de temps. Il a également déclaré que les autorités refusaient les visas aux étudiants dont les cours ne sont pas correctement alignés ou sur la base de leur situation financière.

Babbar a cité des cas où les étudiants qui n’ont pas obtenu de bons résultats dans leur classe 10e, classe 12e ou diplôme et ont opté pour un cours difficile sont carrément rejetés. De même, il a ajouté que les étudiants exceptionnellement intelligents qui souhaitent suivre un cours facile sont également sous le radar des autorités. Pourquoi un étudiant voudrait-il refaire un cours similaire ou facile depuis le Canada.

La route à suivre pour les étudiants

Selon les consultants en éducation, les étudiants apprennent la raison du refus de leur visa dans un délai d’environ 35 à 40 jours. À la lecture des observations faites par les autorités, les étudiants peuvent corriger les lacunes et présenter à nouveau leur dossier pour l’obtention d’un visa. Très souvent, les étudiants ne présentent pas clairement leur cas dans la déclaration d’intention (SOP), y compris pourquoi ils veulent poursuivre leurs études au Canada, quels sont leurs futurs projets de carrière, entre autres. Les consultants en éducation avec des années d’expérience sont utiles pour ces étudiants car ils éliminent toute incertitude ou manque de clarté dans leur SOP et leur demande de visa. De plus, le profil académique d’un étudiant, y compris les notes à l’école, au collège et à l’IELTS, ainsi que sa situation financière sont les autres paramètres qui font une énorme différence.

