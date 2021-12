Avec moins de 10 jours restants dans sa carrière en F1, Kimi Raikkonen semble perplexe quant à savoir pourquoi quelqu’un pourrait penser que c’est une triste occasion.

Le Finlandais a annoncé plus tôt cette année que 2021 serait sa 19e et dernière saison en Formule 1.

Après avoir fait ses débuts avec Sauber en 2001, Raikkonen terminera sa carrière avec l’équipe Hinwil, désormais connue sous le nom d’Alfa Romeo, après avoir également travaillé chez McLaren, Ferrari et Lotus.

Avec un titre mondial en 2007, 21 victoires en grands prix et 103 podiums, il est juste de dire qu’il a connu du succès dans ce sport.

Mais c’est un chapitre qu’il est plus qu’heureux de clore.

S’adressant aux médias dans le paddock de la corniche de Jeddah avant son avant-dernier grand prix, on lui a demandé s’il se sentait ému.

Il a donné une réponse plutôt Kimi.

« Non, pourquoi deviendrais-tu émotif à ce sujet ? » il a dit selon F1i.com.

«Je suis impatient d’y être. Je suis content que ce soit bientôt fini. Il n’y a donc rien de triste, rien de mal à cela. Je trouve ça bien. »

Pourquoi changer l’habitude d’une vie, n’est-ce pas Kimi ? 😂#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/x5GGw1PnFD – Formule 1 (@F1) 2 décembre 2021

Alfa Romeo a organisé une fête d’adieu à Raikkonen dans le cadre de la préparation du Grand Prix d’Arabie saoudite, le pilote de 42 ans et sa famille ont été encouragés par le personnel de l’équipe.

C’était la dernière visite du chauffeur à Hinwil, et c’était « sympa ».

« [It was] la dernière fois que j’y suis allé, j’y suis allé avec la famille, j’y suis resté un moment et j’ai donc vu tous les gens et j’ai signé pas mal de trucs pour eux », a-t-il déclaré.

« Mais c’était sympa. »

Raikkonen n’a pas encore annoncé ce qu’il fera, le cas échéant, la saison prochaine en termes de course automobile.

Mais s’il peut toujours garder un œil sur la Formule 1, une chose qu’il est peu probable qu’il fasse est de régler une alarme pour la regarder un dimanche.

« Je suis sûr que non, mais probablement… je suis sûr que j’en verrai quelques-uns », a-t-il ajouté.

«Je ne sais pas tout à fait, mais nous verrons ce qui se passe.

« Je doute que je mettrai un réveil pour être sûr de ne pas le manquer, mais je suis sûr que j’en verrai quelques-uns. »

Raikkonen a marqué 10 points cette saison, se classant 16e au championnat des pilotes.

