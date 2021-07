Pourquoi devriez-vous acheter ce purificateur d’air Philips qu’Amazon propose aujourd’hui | La technologie

in

L’un des meilleurs purificateurs d’air du moment est de Philips et coûte moins de 100 euros, bien qu’il s’agisse d’une offre temporaire. Nous vous disons pourquoi c’est une vraie aubaine.

Depuis environ un an et demi, coïncidant avec l’arrivée du covid-19, les purificateurs d’air sont devenus l’un des éléments pratiquement indispensables dans les zones très fréquentées, comme les salles de sport. Cependant, en avoir un à la maison est aussi une bonne idée pour lutter contre la poussière, les acariens et la pollution.

Il existe de nombreux purificateurs d’air intéressants, bien qu’en ce qui concerne le rapport qualité-prix, il existe aujourd’hui un gagnant clair : le Philips AC0820 / 10 que propose Amazon pour 99 euros, une remise considérable par rapport à son prix habituel.

Voici un bref résumé des raisons pour lesquelles c’est l’un des meilleurs purificateurs sur le marché en ce moment.

C’est pratiquement au prix du Prime Day, en dessous de 100 euros

Bien que ce modèle soit en vente depuis un certain temps, son prix reste autour de 150 euros, sauf à des occasions comme Prime Day ou aujourd’hui.

Il a un filtre HEPA, le meilleur qu’un purificateur puisse avoir aujourd’hui

Les filtres HEPA sont ceux qui garantissent le meilleur filtrage des particules et des virus, même si tous n’en ont pas. Celui de Philips oui.

Il peut être programmé en marche et en arrêt avec une prise intelligente, bien que le purificateur lui-même n’ait pas de WiFi

L’allumer et l’éteindre se fait sur un interrupteur physique, vous pouvez donc le laisser allumé, puis l’éteindre, l’allumer ou le programmer avec une prise intelligente.

Mode de purification intelligent qui s’adapte à la quantité de particules en suspension

Les trois modes qu’ils incluent sont eco, auto et turbo. La voiture s’adapte automatiquement aux particules qu’elle détecte.

Aussi bien en mode normal qu’en mode éco, il fait très peu de bruit

De ses trois modes, il y en a un qui fait du bruit, bien que les deux autres soient très silencieux et émettent à peine du son.

Petite taille par rapport à d’autres appareils similaires

Certains des modèles de purificateurs les plus vendus sont assez volumineux. Celui-ci ne mesure que 36 cm de haut.

Ce purificateur d’air de grande capacité est parfait pour les personnes souffrant d’allergies et de problèmes respiratoires. Purifie l’air dans les pièces jusqu’à 49 mètres carrés.

