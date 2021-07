Pourquoi devriez-vous acheter ce ventilateur intelligent Xiaomi maintenant qu’une vague de chaleur arrive | La technologie

in

Si vous envisagez d’acheter un nouveau ventilateur, pourquoi pas un ventilateur intelligent ? Ce sont les raisons pour lesquelles le modèle Xiaomi WiFi devrait être l’un de vos candidats.

La chaleur est pressante, et comme on l’a vu dans différentes parties du monde, il semble qu’elle continuera à le faire. Comme il y a beaucoup d’été à venir, il vaut mieux se préparer à ce qui s’en vient et se procurer l’équipement nécessaireSoit un climatiseur ou suffisamment de ventilateurs.

Si ce que vous recherchez est ce dernier, bien sûr, les options de vente ne manquent pas, avec des fans qui dépassent à peine les 20 euros de prix dans des magasins comme Amazon, bien que si vous recherchez quelque chose de plus complet, il vaut mieux que vous pariez sur le modèle Xiaomi, smart et de seulement 53 euros de prix sur AliExpress Plaza.

Ce magasin a son entrepôt en Espagne et offre la livraison gratuite en 72 heures ouvrables ou moins, et sans douane ni TVA incluse. Nous vous disons pourquoi c’est l’un des meilleurs ventilateurs que vous pouvez acheter en ce moment.

Ce ventilateur peut être programmé, éteint ou allumé directement depuis l’application mobile Xiaomi Mi Home. Il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

AliExpress Plaza le vend depuis l’Espagne, propose l’expédition en trois jours et a beaucoup de stock

Bien qu’il existe de nombreux fans de Xiaomi sur Amazon, le stock est insuffisant. AliExpress a cependant des centaines d’unités disponibles.

Il est compatible avec Alexa et Google Assistant, vous pouvez donc l’éteindre sans avoir à quitter le lit ou le canapé

Si vous avez un Amazon Echo ou Google Nest à la maison, vous pouvez contrôler ce ventilateur à l’aide de commandes vocales sans avoir à vous déplacer.

Il est entièrement programmable depuis l’application Xiaomi Mi Home

L’application Xiaomi Smart Home, disponible sur iOS et Android, vous permet de la contrôler à distance même si vous n’avez pas d’enceintes connectées.

Sert de support et de ventilateur de bureau, car son socle est rétractable

La polyvalence de ce modèle inclut la possibilité de ramasser son piédestal pour le transformer en modèle de bureau.

Très calme, avec seulement 37db de bruit, idéal pour les nuits d’été

Si vous dormez habituellement avec le ventilateur allumé, les 37db de bruit émis par le Mi Standing Fan 1C sont idéals pour le faire sans gêne.

Grand débit d’air de 27 mètres cubes – plus que suffisant pour ventiler une grande pièce

Même si vous allez être à une grande distance de l’endroit où vous placez le ventilateur, la quantité d’air qu’il déplace est suffisante pour que vous le remarquiez de la même manière.

