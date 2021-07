Pourquoi devriez-vous acheter GoMeat Token ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





GoMeat est une plate-forme conçue pour les clients, les détaillants et les grossistes du monde entier. Le marché en ligne dispose d’une application de magasin mobile simple à utiliser, permettant à tout propriétaire de viande spécialisée de créer facilement sa vitrine. La plate-forme offre des opportunités uniques à tous les types de commerçants de l’industrie de la viande de spécialité, qu’il s’agisse de petits commerçants ou de gros grossistes.

Pour atteindre divers objectifs, GoMeat a l’intention de procéder à des ventes de jetons via une ICO. Les fonds collectés grâce à la vente de jetons GOMT seront utilisés pour développer la plate-forme, intégrer le jeton et financer les activités de promotion et de marketing. La société distribuera les jetons GOMT comme suit :

Vente de jetons (Pré-ICO): 500.000 Représentant 10%

Vente de jetons ICO: 2.000.000 Représentant 40%

Echanges & Liquidité: 150 000 représentant 3%

Publicité





Gestion des récompenses: 100 000 représentant 2%

Agrandissements futurs des réserves: 1 250 000 Représentant 25%

Équipes & Fondateurs: 1 000 000 représentant 20%

Actuellement, le GOMT disponible dans la phase pré-ICO est de 10% au total. Les détails de l’offre et les modalités de participation sont ici : https://gomeat.io/#tokensale. Les participants qui achètent des quantités spécifiques de jetons GOMT peuvent également profiter de bonus.

L’ICO est divisé en deux phases, et la deuxième étape comporte trois niveaux. Les bonus seront distribués tout au long des phases ICO. Cependant, les récompenses diminueront au fil du temps pour inciter les premiers achats.

Mécanisme de bonus GOMT :

Pré-vente de jetons: 20% de jetons supplémentaires en plus du montant acheté

Vente de jetons ICO: Niveau 1 : 15 % ; Niveau 2 : 10 % et niveau 3 : 5%

Pour gagner des jetons GOMT supplémentaires, les acheteurs peuvent participer au programme de parrainage de jetons de GoMeat. Les acheteurs de jetons peuvent générer leurs liens de parrainage à partager avec leurs amis et leur famille. Pour chaque achat GOMT effectué à l’aide du lien de parrainage, le parrain gagnera 5% de jetons en bonus.

Raisons d’acheter des jetons GOMT

Les principales raisons pour lesquelles les acheteurs doivent acheter les jetons GOMT sont les suivantes :

Utilisation du jeton GOMT: les jetons peuvent être utilisés pour passer des commandes de viande et d’épicerie. Les utilisateurs de ces jetons peuvent également bénéficier de la livraison gratuite et de remises. Parmi les autres avantages, citons l’obtention d’une remise en argent de 1% sur chaque commande et l’obtention de jetons via les programmes de parrainage de la plate-forme.

Mécanisme de brûlure: Tous les jetons invendus seront brûlés. Nous brûlerons 3% des revenus de GoMeat à partir du trimestre suivant l’achèvement de l’ICO. Alors que 4% des revenus seront brûlés chaque trimestre en 2022, 2023 aura 5% des revenus brûlés chaque trimestre. Après l’ICO, l’offre de l’entreprise sera rendue égale à l’offre publique.

Entreprise en pleine croissance: Depuis sa création en 2019, GoMeat a connu une croissance rapide. À l’heure actuelle, la plateforme compte plus de 200 magasins, plus de 35 chauffeurs et plus de 6 000 commandes ont été passées.

Bonus de partenaire: Une fois les objectifs hebdomadaires prédéfinis atteints, les pilotes GoMeat recevront des bonus GOMT. Les magasins partenaires GoMeat recevront des récompenses GOMT après avoir atteint des objectifs hebdomadaires prédéfinis. Les récompenses des employés seront également payées à l’aide de jetons GOMT.

Certification de viande de spécialité: un montant prédéfini de jetons sera mis en jeu pour la délivrance d’un certificat de spécialité. En cas de rupture de contrat, les jetons jalonnés seront brûlés.

La société est actuellement en phase de prévente et a déjà atteint 25 % de son objectif de soft cap dans les deux semaines suivant son lancement. Pour profiter des avantages des jetons GOMT, inscrivez-vous et achetez des jetons maintenant : https://gomeat.io/icopanel/.