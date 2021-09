Pourquoi devriez-vous acheter le Xiaomi Mi 11T aujourd’hui : 5 raisons pour lesquelles c’est l’un des meilleurs téléphones de 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le nouveau mobile défini par Xiaomi est déjà en vente et ce sont tous des avantages. Il s’agit de Xiaomi 11T, le nouveau “phare” pour détrôner Samsung et Apple.

Ya ha llegado los nuevos productos de Xiaomi, entre los que se encuentran Xiaomi Pad 5 y la familia Xiaomi 11T y 11T Pro, dos nuevos móviles que actualizan la gama “Mi 11” con dos terminales diferentes, pero que sin duda darán que hablar durante beaucoup de temps.

Curieusement, Xiaomi Mi 10T est devenu l’un de ses mobiles les plus vendus en 2021, mais faites maintenant le pas vers Xiaomi 11T, un smartphone qui tentera de rivaliser avec d’autres téléphones Samsung, Oppo ou realme à un prix compétitif.

Ce nouveau Xiaomi 11T ne diffère pas tellement du Xiaomi 11T Pro, à l’exception de détails tels que le processeur et la RAM dans un modèle supérieur. Mais ce sont des changements suffisamment importants pour baisser son prix de près de 200 euros par rapport au modèle Pro.

Alors pourquoi choisir le Xiaomi 11T si vous envisagez de changer de mobile ? Ce sont les principaux avantages qu’il offre et ils sont sûrement les plus importants en ce moment afin que vous puissiez prendre la décision la plus éclairée.

Le prix est déterminant : moins de 500 euros

Doté de la 5G et d’un processeur Mediatek très performant, ce mobile est assez puissant et dispose d’un écran 120 Hz spectaculaire.

Xiaomi lance le nouveau Xiaomi 11T en Espagne à partir de 499 euros. Il s’agit du prix de lancement, il ne peut donc que baisser, mais cela ne se produira que dans un certain temps.

C’est un bon prix pour un mobile avec ces caractéristiques, d’autant plus que Xiaomi 11T Pro coûte 649 euros, ayant pratiquement les mêmes caractéristiques.

C’est le même prix officiel du Xiaomi Mi 10T 5G, même si aujourd’hui, un an après son lancement, on le trouve déjà à 390 euros.

Puissant processeur MediaTek avec 5G

Xiaomi Mi 10T, la génération précédente, utilise le processeur Snapdragon 865, à la place ce Xiaomi 11T parie sur un MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Dans les deux cas, ils sont entièrement compatible avec les réseaux 5G.

Ce processeur est capable de gérer non seulement tout ce qui concerne Android et les applications que vous avez installées, il est également compatible avec 2 cartes SIM et les deux peuvent se connecter aux réseaux 5G, pas un à 5G et un autre à 4G comme c’était le cas avec les anciennes puces.

Ce processeur est 22% plus rapide avec une amélioration de 25% de l’efficacité énergétique – ce qui se traduit par une meilleure autonomie de la batterie – par rapport au MediaTek Dimensity 1000+.

Appareil photo 108 mégapixels

L’appareil photo est tout pour ce Xiaomi 11T. Utilisez le Capteur 108 mégapixels que nous avons vu dans d’autres modèles Xiaomi.

Mais il dispose également d’un grand angle de 8 mégapixels qui dispose désormais également d’un mode nuit et d’un télémacro de 5 mégapixels qui permet de se rapprocher de 3 à 7 centimètres des objets pour capturer des détails.

Cette fois, Xiaomi s’est particulièrement attaché à donner aux caméras une touche cinématographique. Utilisez une intelligence artificielle pour créer des effets spéciaux et professionnels, mais le tout sur un mobile à moins de 500 euros.

En façade, la caméra pour les selfies et les appels vidéo est de 16 mégapixels capable d’enregistrer des vidéos en Full HD.

Écran AMOLED 120 Hz

L’écran de 6,67 pouces du Xiaomi 11T Il fait partie de ceux qui vous marqueront, surtout si vous venez d’un téléphone portable qui a 2 ans ou plus.

Le panneau est AMOLED, il affichera donc des couleurs plus saturées et vibrantes, mais il est également capable d’atteindre une luminosité maximale de 1 000 nits lors de la lecture de vidéos en HDR10.

Mais si quelque chose fera la différence, c’est que le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, ce qui rend les animations et les mouvements de l’écran très fluides.

Batterie pour toute la journée, ou plus

La batterie Xiaomi 11T se répète par rapport à l’année dernière. Réutilisation une capacité de 5 000 mAh avec connexion USB-C. Mais bien que l’année dernière il incluait déjà une charge rapide de 33W, ce nouveau modèle est dépassé.

Maintenant la charge maximale qu’il atteint est de 67 W. Plus du double de l’année dernière. Cela signifie que lorsque votre batterie est faible, elle se charge beaucoup plus rapidement jusqu’à un certain niveau, car elle se souvient que la charge rapide “ralentit” lorsqu’elle passe à mi-chemin pour éviter d’endommager sa longévité.

Au total, Xiaomi dit que vous aurez 100% de la batterie chargée en seulement 36 minutes avec le chargeur de marque qui est inclus dans la boîte.

