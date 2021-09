Pourquoi devriez-vous acheter l’iPhone 12 au lieu de l’iPhone 13 si vous y pensez | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec le nouvel iPhone 13 en vente, les avantages lors du choix de l’iPhone 12 augmentent : un bon mobile avec des années de mises à jour, d’excellents appareils photo et un meilleur prix.

La nouvelle famille Apple iPhone 13 est déjà en vente, où le modèle normal de 128 Go coûte 909 euros. Seuls deux téléphones de l’année dernière ont survécu à cette nouvelle génération, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini.

Bien qu’avec l’iPhone 13 à vendre, de nombreuses personnes opteront pour le nouveau modèle, en réalité Peut-être que ce qui vous intéresse le plus, c’est un iPhone 12.

Il n’y a pas tant de différences entre l’iPhone 12 et l’iPhone 13, ce qui rend la décision de ne pas passer de génération en génération toujours plus facile, mais aussi même si vous avez un iPhone d’il y a deux générations.

Dans le cas où vous souhaiteriez passer d’un mobile Android ou d’un iPhone beaucoup plus ancien à un plus moderne, sûrement un iPhone 12 pour les fonctionnalités, l’utilisation et le prix vous convient plus.

N’oubliez pas que vous pouvez tout savoir sur l’iPhone 12 dans l’analyse que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Un mobile haut de gamme à partir de 764 €

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Si les fonctionnalités qui n’ont pas beaucoup changé par rapport à l’année dernière ne suffisent pas à vous convaincre, le prix le fera sûrement.

Alors qu’un iPhone 13 de 128 Go coûte 909 euros, l’iPhone 12 le moins cher ne vous coûtera que 764 euros. Plus précisément le modèle en rouge, bien que le meilleur prix soit de 769 euros en blanc.

Et si vous souhaitez vous aligner sur l’iPhone 13 de même capacité, cet iPhone 12 de 128 Go ne coûte que 814 euros.

Les caméras sont identiques à l’iPhone 13

L’une des caractéristiques les plus importantes de l’iPhone est l’appareil photo. Apple ne parie pas sur des capteurs avec des nombres de mégapixels très élevés comme d’autres marques, sinon qu’il reste sur deux appareils photo de 12 mégapixels, mais avec une excellente qualité photographique.

L’iPhone 12 et l’iPhone 13 utilisent tous deux les mêmes appareils photo de 12 mégapixels, un grand angle et un ultra grand angle. Les deux enregistrent des vidéos HDR avec Dolby Vision 4K à 30 ips.

La seule différence est que l’iPhone 13 peut enregistrer des vidéos en mode cinéma (avec une faible profondeur de champ) à 1080p.

Un processeur efficace pendant de nombreuses années

L’iPhone 12 a fait ses débuts avec le processeur A14 Bionic. Au lieu de cela, l’iPhone 13 utilise le nouveau A15 Bionic. Pour des raisons pratiques, il y a peu ou pas d’amélioration des performances entre les deux puces car les améliorations de l’A15 visent l’enregistrement vidéo en mode film.

Les deux téléphones ont un processeur à 6 cœurs (2 pour les performances et 4 pour l’efficacité), un GPU à 4 cœurs et un processeur Neural Engine à 16 cœurs.

Plus important encore, cet A14 Bionic continuera à fonctionner parfaitement pendant des années en raison de la grande optimisation qu’Apple fait avec iOS.

Connexion 5G et Wi-Fi 6

L’iPhone 12 a été le premier iPhone doté de la technologie 5G. Bien qu’Apple ait pris du retard, car les téléphones Android offrent la possibilité de se connecter à ces réseaux depuis quelques années.

La 5G vous permet de télécharger et de télécharger des données beaucoup plus rapidement, ce qui signifie en pratique que, par exemple, vous pourrez regarder des vidéos YouTube plus tôt car elles se téléchargeront rapidement. Idem avec la musique que vous écoutez.

iOS peut basculer dynamiquement entre la 5G et la 4G afin que les tâches moins importantes utilisent un réseau plus lent et que celles dont le besoin est le plus urgent utilisent le réseau le plus rapide.

Les deux téléphones disposent également du WiFi 6 pour se connecter à la maison à une vitesse beaucoup plus élevée et du Bluetooth 5.0 pour connecter des écouteurs, des montres et de nombreux autres appareils.

Lecture vidéo HDR et Dolby Vision

Une autre nouveauté introduite par l’iPhone 12 était l’écran compatible HDR avec Dolby Vision. Cette technologie vous permet de lire des vidéos avec une qualité d’image incroyable, où les couleurs sont plus vives et les noirs plus profonds.

De plus, avec le contenu HDR10, la luminosité de l’écran atteint 1 200 nits, un niveau de luminosité très élevé. Dans un contenu normal, la luminosité maximale est de 625 nits, tandis que dans l’iPhone 13, elle est de 800 nits.

Si vous pensez que ces raisons suffisent pour miser sur un mobile quasiment identique et qu’il est aussi moins cher, vous l’avez sur Amazon pour 764 euros.

