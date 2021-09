Pourquoi devriez-vous adopter les principes Maverick pour les médias sociaux

Quels sont les principes Maverick ? Maverick est un acronyme qui signifie Momentum, Public, Valeur, Plaisir, Relation, Amélioration, Cohérence, et La gentillesse qui a été inventé par Franziska Iseli dans son livre Social Media for Small Business. Les principes Maverick sont à la base de la façon dont les petites entreprises doivent aborder toutes leurs activités sur les réseaux sociaux.

« médias sociaux » est l’un de ces termes qui a évolué. Au début, il n’a jamais été conçu pour le marketing. C’était une façon de partager des expériences et de commenter les expériences des autres. Le mot-clé étant « commentaire ». Une fois, j’ai entendu quelqu’un dire que les médias sociaux sont devenus aujourd’hui ce que vous pourriez appeler des médias narcissiques. En effet, les influenceurs les plus célèbres des médias sociaux partagent simplement des selfies et attirent un vaste public de fans. Ils ont rarement, voire jamais, un « dialogue » (communication bidirectionnelle) avec les fans et délivrent à la place un « monologue » (communication unidirectionnelle). Aujourd’hui, de nombreuses entreprises qui utilisent les médias sociaux dans leur marketing mettent l’accent sur la partie médiatique des médias sociaux et ne se concentrent pas sur la partie sociale.

De nombreuses entreprises le perçoivent comme un moyen efficace de déployer les médias sociaux lorsqu’elles voient des influenceurs avec des millions de fans ou de followers. Ils élaborent des stratégies pour créer le plus grand nombre de fans et de followers sous la fausse hypothèse que les chiffres se traduiront par le succès des ventes. Cependant, avoir beaucoup de fans et d’abonnés ne se traduit souvent pas par des ventes comme @Arii, une influenceuse Instagram qui compte plus de 2,6 millions d’abonnés, l’a découvert lorsqu’elle n’a pas réussi à convaincre son public d’acheter son t-shirt de créateur pour respecter la taille de commande minimale de seulement 36 T-shirts nécessaires pour lancer sa ligne de vêtements.

Réussir les ventes en tant que petite entreprise en utilisant les médias sociaux nécessite une approche plus disciplinée et méthodique et c’est là que les principes Maverick entrent en jeu.

Élan

Le principe de l’élan est la connaissance qu’il faut de l’élan pour gagner du terrain dans le monde des médias sociaux. Vous ne pouvez pas utiliser les réseaux sociaux pendant quelques jours et vous attendre à voir des résultats. C’est comme le concept Flywheel en ce sens qu’il démarre lentement et prend de l’élan avec le temps. Trop d’entreprises abandonnent trop tôt leurs stratégies de médias sociaux. Le succès avec les médias sociaux ne se produit jamais du jour au lendemain. Vous devez rester concentré et être cohérent avec votre contenu et avec le temps, vous gagnerez en élan.

Public

Votre public est le persona pour lequel vous créez votre contenu. Utilisez à la fois des informations démographiques et psychographiques pour définir votre public. Tenez compte des attributs suivants pour définir votre audience :

ÂgeSexeStatut de familleÉducationIndustrie/professionRôle (manager, e|Exécutif, Solopreneurs, etc.)Aspirations professionnellesTypes de personnalité (introverti/extraverti)Conscience technologiqueRevenuEmplacementIntérêts (passe-temps, voyages, clubs, sports, etc.)Habitudes d’achat (en ligne, vente au détail, acheteur fréquent, économe, consommation ostentatoire, valeur par rapport au prix, etc.)Sources d’information (livres, blogs, magazines, télévision, YouTube, etc.)Style d’apprentissage préféré (VARK)ObjectifsPeursDéfisPoints douloureuxAspirations de vie (prendre sa retraite tôt, voyager, aider les autres, etc.)

Je connais trois propriétaires de petites entreprises sur le plan professionnel et personnel auxquels je pense chaque fois que je crée du contenu. Je regarde mon contenu de leur point de vue et me pose les deux questions suivantes :

Est-ce quelque chose qui les intéresserait ? Devraient-ils utiliser cette information dans leur entreprise maintenant ?

Si la réponse est oui, je continue ; si non, je continue. Tous les experts disent qu’il faut toujours développer un contenu en pensant à son public. Même si vous pouvez utiliser plusieurs canaux de médias sociaux, vous devez toujours garder à l’esprit votre même public cible.

Valeur

Ce principe de ne communiquer que lorsque vous avez quelque chose de valeur s’applique à toutes sortes de marketing. Ne perdez jamais le temps de votre public avec des peluches car leur temps est trop précieux. Trop d’entreprises pensent qu’elles doivent publier cinq ou dix fois par jour. Ils privilégient la quantité à la qualité et publient des messages indésirables juste pour répondre à un nombre arbitraire de messages que quelqu’un a déclaré devoir atteindre quotidiennement. Si votre contenu n’est pas engageant parce que vous n’avez pas le temps de publier quelque chose de valeur et que vous jetez simplement des choses pour atteindre un objectif arbitraire, vous perdrez votre audience. Privilégiez toujours la qualité à la quantité. Mieux vaut poster quelques fois par semaine avec un post de qualité que de poster des conneries dix fois par jour. Si vous avez un message qui résonne, vous voudrez peut-être utiliser un peu d’argent pour amplifier son succès.

Jouissance

En pensant à votre public, essayez de déterminer sur quel canal de médias sociaux il passe du temps, comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, etc. Si vous externalisez vos médias sociaux, vous pouvez cibler toutes les plateformes. Cependant, en tant que propriétaires de petites entreprises, la plupart d’entre nous publions nos propres publications sur les réseaux sociaux et avons toujours une entreprise à gérer. Par conséquent, examinez la liste et choisissez une ou deux chaînes que vous appréciez le plus personnellement et ne vous engagez qu’avec ces chaînes. Franziska recommande que si vous n’aimez pas être sur la chaîne, confiez cette chaîne à un membre de l’équipe ou concentrez-vous simplement sur les chaînes que vous appréciez. Travailler avec une chaîne que vous n’appréciez pas signifie que vous ne pourrez pas consacrer les énergies appropriées pour faire fonctionner votre stratégie de médias sociaux.

Relation amoureuse

Trop d’entreprises, y compris la mienne, abordent les médias sociaux davantage comme des médias narcissiques. Ils essaient de tout automatiser et voient les médias sociaux davantage comme une voie de communication à sens unique. De nombreuses entreprises pensent qu’il ne s’agit que d’elles qui parlent AU public (Monolog), mais ce n’est pas le but des médias sociaux (Dialog). Comme je l’ai dit en haut de cet article, les médias sociaux consistent à être plus sociaux. Social signifie que c’est une rue à double sens et que vous voulez vous concentrer sur l’établissement de relations et être social. Plutôt que de simplement publier du contenu et de parler aux gens de l’AT, concentrez-vous sur l’établissement de relations avec votre public et traitez-le comme de véritables parties prenantes qui s’intéressent à votre entreprise. Envisagez de tirer parti des applications de messagerie de la plupart des plateformes de médias sociaux telles que Facebook Messenger, LinkedIn Messaging ou Direct Messages (DM) sur Twitter pour parler directement avec votre public.

Note : Si je veux être vraiment honnête, c’est là que j’ai souvent échoué. Trop souvent, j’ai traité les réseaux sociaux comme un mégaphone juste pour diffuser mon contenu. Je me suis engagé à faire un meilleur travail pour établir des relations après avoir fait mes recherches sur les principes Maverick. Récemment, j’ai ajouté la possibilité de laisser un commentaire sur les publications. J’espère que vous profiterez de l’occasion pour me dire ce que vous pensez de cela et de mes autres messages afin que nous puissions construire une relation plus profonde et plus significative.

Amélioration

Regardez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas afin que vous puissiez continuer à améliorer le message que vous envoyez. La plupart des canaux de médias sociaux ont des analyses vraiment solides que vous devriez vérifier et qui vous montreront exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous pouvez voir qui est votre public, les données démographiques, où il vit, s’il s’agit d’un homme ou d’une femme, ses intérêts et ce avec quoi il s’engage. C’est une bonne idée de regarder les analyses de chaque canal toutes les quelques semaines ou une fois par mois et d’analyser les choses qui fonctionnent, puis d’en faire plus pour pouvoir vous améliorer continuellement.

Cohérence

Le principe de cohérence vous rappelle de représenter systématiquement votre marque de la même manière sur tous vos canaux. Tous vos messages utilisent-ils le même logo, les mêmes couleurs et la même voix ? Il y a quelque temps, j’ai parlé des quatre personnages d’attraction : l’explorateur, le leader d’opinion, l’intervieweur et les appels du devoir. Choisissez un personnage d’attraction et respectez-le sur tous vos canaux afin que votre public ne soit pas confus.

Par exemple, je tombe dans le personnage d’attraction Explorer et reste cohérent sur tous mes canaux. De plus, une partie de ma marque personnelle comprend mes bretelles noires de deux pouces de large parce que tous ceux qui me connaissent peu importe ce que je porte, sauf peut-être si je suis en maillot de bain, me voient dans mes bretelles. Soyez toujours cohérent car la cohérence mène à la confiance qui mène aux ventes.

La gentillesse

Bien que la gentillesse puisse sembler un peu délicate, le tenon de ce dernier élément des principes Maverick concerne le type de commentaires ou de réponses que vous donnez. Jillian Treasure a fait une excellente conférence TED intitulée « Comment parler pour que les gens veuillent écouter » et nous avons même fait un article sur la façon d’éviter les 5 péchés capitaux de parler pour que vous soyez entendu, dont l’essence est que trop de gens salissent, gémissent, s’excusent, exagèrent et se disputent sans relâche. Ces types de communications, tout en aidant peut-être la personne à se sentir mieux, amènent le lecteur à se désengager ou à se déconnecter.

Étant donné que n’importe qui peut créer un profil et rester anonyme, de nombreuses personnes ont tendance à être des trolls et à faire le buzz en laissant des commentaires sarcastiques ou insultants qu’ils ne vous diraient jamais en personne. Ne contribuez pas avec de l’énergie négative et continuez. Mieux vaut simplement choisir de ne pas s’engager que d’être négatif. Et si quelqu’un répond à l’un de vos messages avec un commentaire négatif ou méchant, plutôt que de vous disputer, tuez-le avec gentillesse.

Comment pouvez-vous utiliser les principes Maverick pour améliorer vos réseaux sociaux ?