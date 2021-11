Pourquoi devriez-vous commencer à payer avec votre smartwatch

Les montres connectées sont l’un des appareils les plus performants, et ce n’est pas un hasard. Grâce au grand nombre de fonctions qu’ils intègrent, ils nous permettent d’automatiser une multitude de fonctions, telles que l’enregistrement de la distance parcourue, la visualisation des messages WhatsApp ou la réalisation d’achats. Pour cette raison, payer avec une montre connectée C’est déjà très courant et si vous ne le faites pas, vous devriez commencer à vous y habituer, car cela n’a que des avantages.

Pourquoi payer avec une montre connectée ?

Tout d’abord, à partir de là, vous verrez qu’une grande partie des montres connectées actuellement commercialisées ont l’option de paiement. L’enregistrement d’une carte est très simple, nous devons d’abord l’enregistrer avec notre appareil mobile et l’inclure plus tard dans notre smartwatch. Une fois que vous l’avez, ce sera aussi simple que de rapprocher votre montre du dataphone lorsque vous souhaitez effectuer un paiement.

Les avantages de payer avec votre smartwatch

C’est un système sûr, bien plus que de le faire avec de l’argent, qui après la période de pandémie diminue beaucoup, et bien sûr, plus facile et plus simple qu’avec une carte. Les montres intelligentes ne stockent aucun type d’informations qui pourraient vous compromettre lors d’un paiement.

De plus, si votre montre est volée, personne ne pourra utiliser les cartes qui y sont stockées. C’est parce que dès que vous retirez la montre de votre poignet un code PIN doit être appliqué à nouveau pour le faire fonctionner.

Par contre, éteignez avec votre montre vous évitez d’avoir à emporter des cartes physiques avec vous, sauf si vous souhaitez effectuer un retrait au guichet automatique. Mais de nombreuses banques vous permettent également de retirer de l’argent de leurs guichets automatiques sans avoir besoin de carte. En revanche, vous avez peut-être vu que de plus en plus d’établissements acceptent les paiements par carte, afin qu’une personne puisse les laisser à la maison et pouvoir travailler avec sa montre connectée pour payer.

Lorsque nous parlons de sécurité, vous ne pouvez pas cloner la carte stockée dans une montre intelligente, ce qui peut arriver avec la carte physique et dans certaines circonstances. Ceci nous permet d’affirmer avec complétude qu’il est, aujourd’hui, le système de paiement le plus sûr qui soit, en plus des plus hygiéniques, car il n’y a aucun type de contact.

Pour tout cela, il valorise la possibilité de se lancer payer avec votre smartwatch Si vous ne l’avez pas encore fait, car vous allez gagner en sécurité, en vitesse et en confort.