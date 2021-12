Pourquoi devriez-vous diversifier les actions indiennes et internationales tout en épargnant à long terme ?

La diversification entre les zones géographiques ou les classes d’actifs est le meilleur moyen de construire un portefeuille.

Pour atteindre les objectifs à long terme, le rôle des actions est bien reconnu par la communauté des investisseurs à l’échelle mondiale. Plusieurs études réalisées dans le passé ont montré que les actions en tant que classe d’actifs ont le potentiel de générer un rendement ajusté de l’inflation élevé par rapport à d’autres actifs.

Alors que la nature inhérente des actions est de rester volatile à court et à moyen terme, à long terme, les valeurs des actifs des actions ont tendance à dériver vers le haut.

Et, même lorsque vous commencez à épargner grâce aux actions, il existe des moyens de réduire la volatilité et les risques associés à l’investissement en actions.

L’un de ces outils ou d’une stratégie de gestion du risque lié aux actions est la diversification. Mais la simple diversification au sein d’une même économie ne suffit pas. Une fois que vous avez construit un portefeuille avec des actions indiennes, en allouer une partie aux actions internationales fournit la diversification nécessaire à votre portefeuille. « La diversification entre les zones géographiques ou les classes d’actifs est le meilleur moyen de construire un portefeuille. Beaucoup d’investisseurs pensent qu’en ayant un fonds de grande, moyenne et petite capitalisation, ils sont diversifiés. Mais la réalité n’est pas la même », déclare Pratik Oswal, responsable des fonds passifs, Motilal Oswal Asset Management Company.

Le marché boursier américain offre aux investisseurs indiens la possibilité de se diversifier à l’étranger et d’apporter la diversification nécessaire à leur portefeuille national. Le marché boursier américain offre la plus grande opportunité aux investisseurs indiens de diversifier leur portefeuille national parmi certaines des principales sociétés mondiales de technologie, d’Internet, de pharmacie et de fabrication, entre autres.

Si vous êtes un investisseur en fonds communs de placement investissant dans divers secteurs et capitalisations boursières dans le scénario indien, votre portefeuille n’est pas encore suffisamment diversifié. « Presque tous les fonds d’actions en Inde sont fortement corrélés (90 %+) offrant peu de diversification. Un exemple de ceci était mars 2020 – chaque fonds d’actions était en baisse de 40/50 pour cent », explique Oswal.

L’une des principales raisons de la diversification est la corrélation qui existe entre les marchés boursiers indien et américain. « L’indice S&P500 ou NASDAQ 100 a une corrélation de 30 à 40 % avec l’Inde. Lorsque les marchés indiens ne sont pas performants, les actions internationales offrent une protection contre les baisses et vice versa », déclare Oswal. Plus la corrélation est faible, plus la diversification assure la stabilité d’un portefeuille.

Investir uniquement dans une seule économie les expose au risque pays. Il existe plusieurs facteurs géopolitiques micro et macro économiques qui ont un impact sur l’économie d’un pays. En cas de conflits économiques et politiques internes au pays, le portefeuille reste exposé au risque concentré. La meilleure partie de la diversification au-delà des frontières est d’éviter toute mauvaise surprise en ce qui concerne la situation économique d’une seule économie. Alors que les deux économies indienne et américaine ont un avenir prometteur, la diversification aide à garder les risques sous contrôle.

« La seule façon de se diversifier est d’investir dans des classes d’actifs comme l’or, la dette et les actions internationales. Contrairement à l’or et à la dette où les investisseurs sacrifieront les rendements pour un risque plus faible, les actions internationales ont généré d’excellents rendements tout en réduisant le risque du portefeuille », ajoute Oswal. Afin de minimiser les risques et de maximiser le potentiel de rendement, vous devez diversifier votre portefeuille d’investissement. La diversification entre les classes d’actifs, la capitalisation boursière, etc. est incomplète à moins que vous ne diversifiiez géographiquement.

