Pourquoi devriez-vous envisager d’investir dans des multinationales ?

Pour un investisseur indien cherchant à s’exposer aux multinationales, plusieurs options peuvent être envisagées.

Lorsqu’il s’agit d’investir en actions, les investisseurs sont toujours à la recherche de sociétés fondamentalement robustes et capables de résister à tout changement des conditions de marché. Même pendant la période de pandémie, certaines entreprises sont sorties de la situation de pandémie de manière très robuste. L’une de ces catégories d’entreprises est constituée par les entreprises multinationales (MNC).

Certaines des caractéristiques communes d’une multinationale sont que ces entreprises ont tendance à avoir une marque mondiale forte, un bilan solide, un avantage technologique, une gestion solide et, dans la plupart des cas, un large fossé. En raison de ces caractéristiques, ces entreprises ont la capacité de faire face à une pléthore de défis. Même s’il y a une évolution négative pour une telle entreprise dans un pays, leur présence dans plusieurs pays répartis à travers le monde les aide à poursuivre leurs activités sans trop d’impact au niveau agrégé.

Pour un investisseur indien cherchant à s’exposer à ces multinationales, plusieurs options peuvent être envisagées. Dans l’univers indien coté, on peut trouver de telles sociétés réparties dans des secteurs tels que la consommation, l’automobile, les métaux, la pharmacie, l’informatique, l’ingénierie et plusieurs autres poches. En tant que consommateur, nous comptons sur bon nombre de ces entreprises du petit-déjeuner au dîner pour répondre à nos diverses exigences. Par exemple, nous commençons la journée avec le dentifrice de HUL ou Colgate, buvons un thé/café Nestlé et autres. Cet exemple peut être étendu à la lessive, les automobiles, les médicaments pour le bien-être général, etc. Investir dans l’un de ces noms aujourd’hui est assez simple. On peut investir directement dans ces sociétés ou compter sur les fonds communs de placement à thème MNC pour faire le nécessaire en votre nom.

Ce qui est intéressant, c’est qu’aujourd’hui, les investisseurs ont même la possibilité de s’exposer à des multinationales mondiales cotées à l’échelle internationale telles qu’Amazon, Caterpillar, Bank of America, Ralph Lauren et plusieurs autres méga-entreprises de ce type. Les marchés du monde entier ayant des performances différentes chaque année, la diversification vers les marchés internationaux permet au portefeuille de l’investisseur de tirer parti potentiel des actions cotées en dehors de l’Inde. Bien que cette option ne puisse pas être exercée par toutes les sociétés de fonds, certains fonds MNC en Inde s’exposent à des sociétés étrangères ayant des activités commerciales dans le monde entier.

Selon la définition SEBI d’un fonds MNC, un tel programme doit investir au moins 80 % de ses investissements dans des multinationales, tandis que les 20 % restants peuvent être investis dans tout autre instrument. Étant donné que les fonds MNC sont de nature thématique, il est très probable que les investisseurs soient sceptiques car les points d’entrée et de sortie ont tendance à être très importants lorsqu’ils investissent dans un fonds thématique. Cependant, le thème MNC est une ligue à part. En effet, bien qu’il soit thématique, le profil de rendement d’un fonds basé sur les multinationales a été assez cohérent d’un cycle de marché à l’autre. La partie cohérence est rendue possible parce que les multinationales ont généralement tendance à être des sociétés riches en liquidités et ont de meilleures normes de gouvernance d’entreprise, de sorte qu’elles sont souvent considérées comme des sociétés de qualité. Même en période de volatilité, les fonds basés sur les multinationales ont réussi à limiter la baisse.

Compte tenu de la nature du fonds, un investisseur avisé peut envisager d’intégrer le fonds MNC à son portefeuille de base. D’un autre côté, un investisseur ayant un faible appétit pour le risque peut envisager d’intégrer ce fonds dans le portefeuille satellite. Quoi qu’il en soit, un investisseur a tout à gagner de la stabilité et de la croissance à long terme que ces fonds peuvent offrir.

En ce qui concerne les options d’investissement disponibles, le nombre de fonds MNC disponibles est à un chiffre. Au sein de ceux-ci, ICICI Prudential MNC Fund peut être considéré comme un concurrent sérieux car il a exercé la flexibilité d’investir dans des multinationales mondiales qui ne sont pas cotées en Inde. Les données au 31 juillet 2021 montrent que le portefeuille a une exposition d’environ 20 % à ces multinationales mondiales. Par rapport à l’indice Nifty MNC (également l’indice de référence du fonds), on observera que le portefeuille du fonds est beaucoup plus différencié et moins asymétrique, ce qui est positif pour les investisseurs. Le résultat net est que le fonds a réussi à surperformer largement l’indice de référence. Depuis sa création (juin 2019), le fonds a délivré un TCAC de 29,7% contre 18,7% pour Nifty MNC TRI.

(Par Arihant Bardia, directeur, Valtrust Capital)

Avis de non-responsabilité : ce sont les opinions personnelles de l’auteur. Les lecteurs sont invités à consulter leur planificateur financier avant de faire tout investissement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.