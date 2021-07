Pourquoi devriez-vous essayer Game Pass Ultimate maintenant qu’il ne coûte que 1 € pour un mois | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le meilleur abonnement possible qui existe sur les consoles, est désormais moins cher. Essayez le Game Pass pour Xbox, PC, téléphones et tablettes pour seulement 1 euro.

Si vous pensez que les jeux deviennent de plus en plus chers et que vous ne pouvez pas vous permettre tous ceux auxquels vous aimeriez jouer, il y a toujours une solution. Microsoft possède l’une des plates-formes les plus robustes, pleine de jeux de haute qualité et vous n’aurez pas à en acheter.

Comment? Avec Xbox Game Pass Ultimate. Le service d’abonnement qui vous donne accès à plus de 100 titres de haute qualité pour consoles, PC, téléphones et tablettes. Vous pouvez maintenant essayer 1 mois de ce service pour seulement 1 euros.

Jouez aux meilleurs titres sur Xbox, PC, Android et tablettes avec Xbox Game Pass Ultimate, désormais en offre exclusive.

Si vous avez un PC gamer ou une Xbox, il n’y a pas de débat possible. Vous économiserez des milliers d’euros en vous inscrivant au Game Pass Ultimate. Il présente également de nombreux avantages que vous devez connaître et qui, nous en sommes sûrs, vous convaincront.

Plus de 100 titres de haute qualité

Xbox Game Pass Ultimate compte plus de 100 jeux dans son catalogue, aussi bien des titres AAA que des titres plus modestes ou indépendants.

Le meilleur de tous est qu’ils tournent, vous aurez donc toujours de nouveaux jeux à télécharger et à jouer avec vos amis ou vous contre tout le monde sur Internet.

Certains des jeux les plus populaires disponibles sont GTA V, Minecraft, FIFA 21, Forza Horizon 4, NBA2K21, Rainbow Six Siege, Gangs Beast, Halo, Red Dead Redeption, Sea of ​​​​Thieves, Flight Simulator ou Destiny 2 parmi beaucoup d’autres.

Jouez sur votre PC, Xbox, mobile ou tablette

L’un des grands avantages du Xbox Game Pass Ultimate est qu’il est multiplateforme. Peu importe l’appareil, car vous pouvez lire tous les titres.

Si vous avez un PC Windows, une Xbox One ou Xbox Series X ou Series S, un mobile ou une tablette, vous pouvez jouer.

Sur PC et Xbox vous pouvez télécharger les titres directement, sur les appareils mobiles vous profiterez du cloud.

Jouez dans le cloud avec votre mobile ou votre tablette

L’une des grandes nouveautés du Xbox Game Pass Ultimate est la possibilité de jouer à tous les jeux dans le cloud. Oui, également aux jeux AAA depuis votre mobile ou votre tablette.

Avec votre mobile ou votre tablette, connecté au réseau WiFi ou même aux réseaux 4G et 5G, vous pouvez vous connecter aux serveurs de Microsoft où vous aurez à votre disposition un PC de jeu avec vos jeux prêts et tous les jeux et mises à jour prêts.

Premier mois pour 1 € puis seulement 12,99 €

Cette offre spéciale vous permet d’essayer le Xbox Game Pass Ultimate pendant un mois pour seulement 1 euro. Comme tous les abonnements après la période promotionnelle, l’abonnement continuera à être facturé jusqu’à ce que vous l’annuliez.

Le prix régulier du Xbox Game Pass Ultimate c’est seulement 12,99 euros. Moins de 13 euros pour des dizaines de jeux et la possibilité de jouer où et quand on veut.

Cette offre est destinée aux nouveaux utilisateurs, mais ne vous inquiétez pas car vous pouvez obtenir plus de réductions.

Chez Eneba, vous pouvez trouver un code de 3 mois qui ne coûte que 27,82 euros. Chez Gamivo, vous pouvez également obtenir un code de 3 mois pour un peu plus de 19 euros.

