Pourquoi devriez-vous être optimiste quant à l’avenir de Bitcoin ⋆ Crypto new media

Dans cet épisode de « Meet The Taco Plebs », Josef Tětek de Trezor a partagé les raisons de son optimisme envers Bitcoin.

Regardez cet épisode sur YouTube

Écoutez cet épisode :

L’économie autrichienne est un sujet de discussion et d’étude très courant au sein de la communauté bitcoin. Étant la théorie économique de base sur laquelle repose le bitcoin, il est logique que comprendre cela soit une piste principale pour que quelqu’un se lance dans le bitcoin. Josef Tětek, l’un de nos contributeurs réguliers ici à Bitcoin Magazine, en est un exemple.

Tětek a écrit des articles fantastiques pour nous, notamment “Vos données financières ne sont pas privées, Bitcoin peut résoudre ce problème”, “Voici pourquoi Bitcoin rajeunira votre espoir dans la vie” et “Bitcoin est l’argent durable que l’Europe mérite”. Haussier à la fois sur le bitcoin et sur la vie, Tětek maintient une perspective optimiste qui témoigne du bon bitcoin est capable de faire.

Dans notre interview, nous avons discuté de la façon dont ses fondements en économie autrichienne l’ont conduit à Bitcoin, et comment l’inverse est souvent vrai pour les bitcoiners. Nous avons ensuite discuté de l’impact de Bitcoin sur sa vie, à la fois dans ses préférences personnelles et dans sa carrière. Nous avons abordé ce qu’il pense être la partie la plus importante de l’éducation Bitcoin des gens – à son avis, une compréhension de fiat. Enfin, nous avons discuté de ce qu’il attend avec impatience dans l’espace et de ses réflexions haussières sur les prix. Il a déclaré : « À court terme, nous sommes généralement trop optimistes. À long terme, nous sommes trop pessimistes.

Découvrez le podcast ci-dessus et assurez-vous de lire notre interview écrite.

Quelle est votre histoire de trou de lapin Bitcoin?

J’ai étudié l’économie autrichienne à l’école et, après l’obtention de mon diplôme, j’ai cofondé un groupe de réflexion libertaire en République tchèque avec des camarades de classe aux vues similaires. C’était vers 2011. À l’époque, nous étions principalement des insectes d’or et d’argent, et même si le bitcoin a été discuté parmi les libertaires/économistes autrichiens, c’était d’abord de manière dédaigneuse. Je me souviens de la bulle lorsque le bitcoin est passé à 30 dollars et est tombé à 2 dollars – je pensais que c’était tout pour le bitcoin.

En 2013, lorsque Mt. Gox et Silk Road se sont effondrés, j’ai lu un peu plus sur le bitcoin, mais encore une fois, j’ai pensé qu’il allait mourir après la fermeture des principaux échanges et marchés. Puis vers 2015, j’ai compris que cette chose n’allait pas mourir et c’est en fait ce que les insectes de l’or recherchaient – ​​un véritable argent du marché libre.

J’ai malheureusement été séduit par l’attrait des shitcoins de 2017 à 2018. Le signal maximaliste de Bitcoin n’était pas si fort à l’époque, ou peut-être ai-je simplement choisi de l’ignorer parce que j’avais toujours l’état d’esprit fiat et que je voulais que mes sacs pompent. Quoi qu’il en soit, j’étais un mauvais commerçant de shitcoin et j’ai fini avec moins de sats après cette période.

En 2020. J’ai écrit un livre avec un titre peu original – “Bitcoin : La séparation de l’argent et de l’État”, en tchèque. C’est un peu similaire au travail de Saifedean ou de Vijay – une plongée dans l’histoire monétaire et l’économie monétaire.

L’écriture du livre m’a finalement transformé en un maximaliste Bitcoin – rien que Bitcoin n’a plus de sens pour moi.

Comment Bitcoin a-t-il changé votre vie ?

Je suis en quelque sorte un bitcoiner stéréotypé dans cet aspect. Bitcoin a définitivement réduit ma préférence temporelle : je pense beaucoup plus à l’avenir, car il y a quelque chose à espérer. Fiat a vraiment bouleversé nos économies et nos sociétés, et avec Bitcoin, nous avons une solution à portée de main.

Comme beaucoup d’autres, j’ai commencé à chercher de la valeur dans d’autres domaines de la vie et j’ai découvert les avantages du jeûne intermittent, du régime carnivore et de l’exercice régulier.

Bitcoin a également changé ma carrière. J’ai quitté la vie de l’entreprise en 2018 et j’ai pu me concentrer d’abord sur le « crypto », puis sur le Bitcoin lorsque j’ai découvert que « crypto » était une connerie. Je travaille pour Trezor depuis le printemps 2021 et c’est le meilleur travail de ma vie – j’étudie le Bitcoin tous les jours et explique pourquoi Bitcoin est important pour les autres.

Les articles que vous avez écrits pour le magazine visaient à éduquer les autres sur la meilleure façon de maximiser leur pile de bitcoins. Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important pour que les gens se renseignent sur le bitcoin ?

Deux choses : comment fonctionne fiat et comment fonctionne Bitcoin.

La majorité des gens ne pensent pas vraiment à la façon dont fonctionne l’argent d’aujourd’hui. Beaucoup croient encore qu’il y a un lien avec l’or, ou que les banquiers centraux ont la science de l’argent clouée et qu’il n’y a rien de mal. Mais quand vous montrez aux gens les graphiques à long terme – taux d’intérêt, niveaux de prix, masse monétaire M2, bilans des banques centrales, niveaux d’endettement – ​​cela ne semble vraiment pas soutenable. C’est donc la première chose importante : voir qu’il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans le fonctionnement du système monétaire d’aujourd’hui.

Le second est le fonctionnement de Bitcoin. Et je veux dire à la fois en tant que système monétaire et en tant que technologie. La valeur du Bitcoin en tant que monnaie réside dans sa politique monétaire prévisible et immuable qui contraste directement avec la politique monétaire de la monnaie fiduciaire. Mais pour que les gens en bénéficient, ils doivent comprendre comment cela fonctionne au niveau individuel et comment conserver correctement le bitcoin. Et je pense que l’équipe de Trezor fait un excellent travail en fournissant les outils appropriés aux gens ordinaires pour protéger leurs sats.

Qu’attendez-vous le plus dans l’espace Bitcoin ?

Il y a beaucoup de choses. Adoption de Taproot et Schnorr et quels avantages cela apportera aux utilisateurs. La bitcoinisation à venir d’El Salvador – et une adoption massive et croissante dans les pays en développement en général. J’attends avec impatience la poursuite de la croissance du Lightning Network et de la troisième couche au-dessus de celui-ci – consultez le récent hackathon d’Impervious AI, c’est quelque chose de fascinant.

Mais surtout, j’attends avec impatience que de plus en plus de gens réalisent que Bitcoin ne disparaîtra jamais, et les implications de cela.

Quelle est votre prévision de prix pour fin 2021 et fin 2030 ?

Permettez-moi de commencer ma réponse par ceci : à court terme, nous sommes généralement trop optimistes. À long terme, nous sommes trop pessimistes. À la fin de 2021, je pense que nous verrons des bitcoins à plus de 100 000 $. D’ici 2030, plus d’un million de dollars (en pouvoir d’achat actuel). Mais à long terme, le prix fiat n’a pas d’importance, car nous verrons fiat échouer et bitcoin prendre le relais.