Pourquoi devriez-vous lire attentivement la clause de sous-limite avant d’acheter une police d’assurance maladie

La sous-limite d’une police d’assurance-maladie fait référence au plafond fixé par les assureurs-maladie pour divers traitements médicaux couverts par la police. Nonobstant la somme totale assurée offerte par la police d’assurance maladie, le traitement ou l’affection ne peut dépasser la sous-limite fixée. Les sous-limites peuvent prendre la forme d’un montant ou d’un pourcentage spécifique de la somme totale assurée.

Par exemple, votre police d’assurance maladie pourrait ne couvrir que 1 % de la somme totale assurée au titre du loyer de la chambre. Cela signifie que si vous optez pour un plan d’assurance maladie avec une somme assurée de 3 lakh INR, vous pouvez séjourner dans une chambre avec un tarif de 3 000 INR. Alternativement, si vous décidez de rester dans une chambre avec un loyer plus élevé, vous devrez payer la différence de votre poche.

Quelle est l’importance des sous-limites dans une police d’assurance maladie?

Les sous-limites sont essentielles pour évaluer une police d’assurance maladie. La plupart des assureurs-maladie incluent deux types importants de sous-limites à leurs polices : le loyer des chambres d’hôpital et les traitements/procédures en milieu hospitalier. De plus, certaines compagnies d’assurance rendent les sous-limites facultatives, en fonction du budget dont dispose l’assuré.

Cependant, il est essentiel de noter qu’une police d’assurance sans sous-limites entraîne toujours des primes plus élevées pour les assurés. Avant de choisir un hôpital pour un traitement médical, les assurés doivent vérifier si les frais tels que le loyer de la chambre et les procédures médicales sont bien dans la limite de remboursement fixée par cet hôpital.

Quels sont les deux principaux types de sous-limites contenues dans une police d’assurance maladie ?

Sous-limite sur le loyer de la chambre

La plupart des polices d’assurance maladie ont des limites supérieures fixées pour les frais de location de chambre par jour, et parfois même le type de chambre est plafonné. Par exemple, votre police d’assurance pourrait couvrir les options de location de chambre à 1 % et de chambre semi-privée, autrement appelée chambre générale uniquement. Si vous souhaitez séjourner dans une chambre privée, vous devrez peut-être payer le montant supplémentaire de votre poche.

De plus, vos frais d’hospitalisation sont conformes au type de chambre que vous choisissez. Cela signifie que les frais pour les interventions chirurgicales, les consultations médicales et les salles d’opération peuvent dépendre de la chambre que vous choisissez. Par exemple, si vous choisissez une chambre à lits jumeaux, vos frais médicaux peuvent être moindres que lorsque vous choisissez une chambre privée.

Vous devez envisager de discuter des limites supérieures avec votre assureur avant de choisir une chambre afin d’éviter toute confusion de dernière minute et de définir les bonnes attentes en matière de règlement de vos sinistres.

Sous-limite sur les traitements spécifiques

Les assureurs ajoutent une clause de sous-limite aux traitements spécifiques couverts par votre police d’assurance maladie. Vous devez les considérer avant d’acheter une police d’assurance maladie pour définir les bonnes attentes en matière de règlement des sinistres. Même si la somme assurée peut être plus élevée, la clause de sous-limite est spécifique à un traitement, une maladie ou une procédure particulière. Cela pourrait ne pas vous permettre de réclamer la totalité des frais d’hospitalisation que vous auriez pu engager.

Par exemple, disons que votre somme assurée est de 10 lakh INR, mais la sous-limite d’un traitement de la cataracte n’est que de 50 % de la somme totale assurée. Par conséquent, vous ne pourrez réclamer que jusqu’à 5 lakh INR sur les dépenses de la cataracte en raison de la clause de sous-limite.

Pour vous assurer que votre procédure d’hospitalisation et de règlement des sinistres se déroule sans heurts, vous devez examiner attentivement la clause de sous-limite de votre police d’assurance maladie. Lisez ces clauses et choisissez une police qui correspond le mieux à vos exigences, y compris votre budget et vos besoins.

D’autres sous-limites couvertes dans votre police d’assurance maladie peuvent être –

Frais de soins intensifsSous-limite de la somme d’assurance parentaleSous-limite pour les chirurgies majeures

Choisir la bonne police d’assurance maladie nécessite un examen approfondi des différentes polices avant d’en acheter une. Les clauses de sous-limite de votre police peuvent être limitatives. Cependant, assurez-vous d’opter pour des sous-limites pour les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin, ce qui vous aidera à réduire la prime de votre police.

(Par Nikhil Chopra, directeur commercial, Medi Assist Healthcare Services)

