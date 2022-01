Pourquoi devriez-vous mettre le nouveau K-drama de Netflix sur votre liste

Netflix a offert aux fans d’émissions de télévision et de films coréens une récolte exceptionnelle de richesses à apprécier en 2021, une tendance qui devrait déjà se poursuivre en 2022. Dans la foulée de la sortie de deux émissions de télévision récentes dans ce genre – Squid Game et Hellbound, le premier étant l’une des plus grandes versions de Netflix de tous les temps – une nouvelle série télévisée devrait sortir sur le streamer plus tard ce mois-ci. Basé sur un webtoon populaire, All Of Us Are Dead pourrait ne pas correspondre aux nombres de notes insensés de Squid Game, mais celui-ci a de toute façon tout l’étoffe d’un autre titre énorme pour Netflix.

Horreur? Vérifiez (cette catégorie est en train de l’écraser sur le streamer en ce moment). Un titre coréen à l’attrait mondial ? Action et violence viscérales, et une histoire facile à saisir ? Vérifiez, et vérifiez.

Nous sommes tous morts Netflix

Pas des zombies avec l’angoisse du lycée 😱 Choisissez votre propre aventure : échappez-vous, mourez ou unissez-vous pour survivre. Tous nous sommes morts arrive le 28 janvier 🧟‍♀️🧟‍♂️🧟 pic.twitter.com/2gRBiwI3Pu – Netflix Philippines (@Netflix_PH) 31 décembre 2021

L’histoire de cette série de 12 épisodes est assez simple. Un groupe d’étudiants est piégé dans un lycée, selon Netflix, « et se retrouve dans des situations désastreuses alors qu’il cherche à être sauvé d’une invasion de zombies dans son école ». Surtout, il fait ses débuts sur Netflix aux États-Unis le 28 janvier.

Bien sûr, ce sera loin d’être le premier titre d’horreur coréen à se retrouver sur Netflix pour une distribution mondiale. L’un des exemples les plus importants et les plus récents est Hellbound, sorti en novembre. Ce dernier était, en fait, quelque chose d’un complément philosophique à Squid Game. Ce qui, bien sûr, était un acte d’accusation cinglant contre le capitalisme moderne.

L’histoire de Hellbound: En gros, un visage effrayant se matérialise pour dire aux pécheurs qu’ils ont été marqués pour la mort. À l’heure dite, pile à l’heure, trois démons effrayants et massifs se présentent pour soumettre la victime à un passage à tabac. Après quoi ils sont incinérés, envoyant leur âme en enfer. Les démons CGI sont énormes et tout à fait terrifiants.

Drame K rempli de zombies

Cette nouvelle version en langue coréenne de Netflix, quant à elle, s’intégrera parfaitement à la chaîne globale de contenu de genre d’horreur au cours de la dernière année. Y compris tout, de la trilogie de films Fear Street à Army of the Dead et Blood Red Sky, pour n’en nommer que quelques-uns.

La page IMDb pour All Of Us Are Dead fait penser à ce genre de son comme The Walking Dead: High School Edition. « Un lycée devient le point zéro pour une épidémie de virus zombie », lit-on. « Les étudiants pris au piège doivent se frayer un chemin ou se transformer en l’un des infectés enragés. »

Détails supplémentaires à connaître sur la nouvelle série :

Il met en vedette en fait quelques acteurs de Squid Game (Lee Yoo-mi et Kim Byung-chul). Il est basé sur le webtoon Now At Our School, qui s’est déroulé de 2009 à 2011. Dans une année normale, cette série aurait en fait fini sur le streamer avant maintenant. Hélas, ce fut l’une des nombreuses productions de Netflix interrompues et retardées à cause de la pandémie de Covid-19.

Voici où vous pouvez regarder la nouvelle émission lorsqu’elle fera ses débuts sur Netflix plus tard ce mois-ci.