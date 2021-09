Pourquoi devriez-vous prendre de la vitamine C tous les jours si vous voulez être en meilleure santé | La vie

Si vous ne mangez pas d’aliments contenant de la vitamine C quotidiennement, vous devriez commencer. Les experts recommandent de les consommer tous les jours pour les bienfaits pour la santé de ce nutriment.

La vitamine C (acide ascorbique) est un nutriment dont notre corps a besoin pour effectuer différents processus. Mais, puisque notre corps n’est pas capable de le produire, il est nécessaire de l’obtenir par l’alimentation.

Nous savons tous que les oranges sont une source de vitamine C mais, malgré le fait que cet agrume en ait pris toute la renommée, il existe de nombreux autres aliments riches en ce nutriment qui en contiennent une quantité plus élevée que celle que nous offrent les oranges.

Par exemple, les poivrons rouges, les poivrons verts, le chou frisé, le brocoli, le chou-fleur, les fraises, l’ananas, le kiwi et d’autres agrumes vous fournissent de fortes doses de vitamine C.

Être présent dans tant d’aliments, la plupart des gens obtiennent la quantité dont leur corps a besoin grâce à l’alimentationMais ceux qui ne mangent pas sainement peuvent être carencés en vitamine C.

Assurez-vous de prendre la quantité quotidienne recommandée car la vitamine C a tous ces bienfaits pour la santé soutenu par la science :

Aide à cicatriser les blessures. La vitamine C est un composant essentiel du tissu conjonctif et joue un rôle important dans la cicatrisation des plaies. A des effets antioxydants. L’acide ascorbique a des propriétés antioxydantes, il peut donc aider à prévenir les dommages cellulaires et les problèmes de santé liés au stress oxydatif. Peut augmenter la production de collagène. La vitamine C est nécessaire à notre corps pour produire du collagène, et c’est pourquoi elle est un ingrédient clé dans de nombreux produits de soins de la peau. Peut soutenir la santé cardiaque. Des études suggèrent que la prise de vitamine C peut réduire le risque de maladie coronarienne. Peut améliorer la santé des yeux. Des preuves scientifiques révèlent que la vitamine C peut aider à prévenir ou à traiter la dégénérescence maculaire liée à l’âge et les cataractes. Améliore l’absorption du fer. La vitamine C aide le corps à absorber le fer, il est donc fortement recommandé de prévenir une carence en ce minéral.

Bien que la vitamine C présente de nombreux avantages pour la santé, les experts avertissent que dépasser la dose quotidienne recommandée est également nocif et peut entraîner des problèmes digestifs ou provoquer des calculs rénaux. La dose journalière doit être adaptée à la personne en fonction de son âge, par exemple, un bébé de 1 an n’a besoin que de 40 mg, alors qu’une femme adulte devrait en prendre 75 mg.