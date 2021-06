Pourquoi devriez-vous prêter une attention particulière à cette nouvelle crypto-monnaie, Blockster (BXR)

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Blockster prévoit d’aider l’industrie de la crypto-monnaie.

Photo par AlphaTradeZone de Pexels

Le nouveau Blockfunder de crypto-monnaie fait son entrée sur le marché des crypto-monnaies. Blockfunder sera disponible pour les passionnés de crypto le 7 juin 2021.

Le réseau social Blockster lance son premier token natif BXR, qui permet aux utilisateurs de faire de la publicité et de jouer.

Le mardi 25 mai, les utilisateurs de crypto-monnaie peuvent créer un compte gratuit sur l’échange Digitex Ltd. Digitex est un marché à terme et au comptant de crypto-monnaie sans commission. Cette plate-forme lance Blockfunder en tant que plate-forme d’offre d’échange initiale (IEO). Digitex aidera à lancer IEO pour Blockster.

Le PDG de Digitex, Adam Todd, a déclaré :

« Le premier projet à être lancé sur Blockfunder sera le réseau social crypto dédié Blockster, mais ce n’est que le premier de nombreux projets à être symbolisé ici. Certains seront des produits internes comme Blockster et d’autres seront des projets externes innovants qui, selon nous, ont un grand potentiel pour réussir. »

Blockster est en développement depuis environ un an. La plateforme est sur testnet avec un groupe de testeurs et de créateurs de contenu.

Blockster veut être le réseau social de l’industrie de la crypto-monnaie.

« Nous sommes très heureux de lancer notre propre plate-forme IEO qui présentera également un nouvel utilitaire pour notre jeton DGTX natif. Au fur et à mesure que nous collectons des fonds pour des projets, un paiement partiel sera accepté avec la DGTX, ce qui signifie qu’une grande partie de l’offre totale en circulation sera récupérée. »

Pour les utilisateurs de crypto-monnaie, Digitex offrira une source de données de marché complète pour toutes les crypto-monnaies, son propre blog généré par les utilisateurs, une application mobile disponible en juin. À l’avenir, Digitex proposera un marché de jetons non consommables (NFT) qui a été conçu et développé en interne par Digitex. La plate-forme est spécifiquement destinée aux utilisateurs de crypto-monnaie, aux commerçants et aux passionnés à la recherche d’opportunités de gagner de l’argent en investissant et en échangeant des actifs numériques. Cela changera la donne pour l’espace crypto.

Pour ceux qui sont dans l’espace crypto, ils recherchent des informations d’un site Internet à un autre. Blockster prévoit d’être le réseau de prédilection pour combler cet espace.

Le jeton Blockster (BXR) est émis sur la blockchain Ethereum et sera la devise native de la plateforme. Blockster est utilisé pour tous les échanges et publicités sur la plateforme.

Le jeu du jeton sera une partie importante de l’écosystème Blockster.

Blockster sera un ajout bienvenu à la communauté des crypto-monnaies.

Le premier jour pour obtenir le jeton BXR auprès des annonceurs Blockster commence le 7 juin 2021, à 1 $ par BXR pour la vente de jetons. Le prix du BXR augmentera progressivement. Il n’y a aucune garantie à quel point le prix BXR pourrait atteindre. Les fluctuations de prix entraîneront une hausse et une baisse du prix du jeton similaire à celui des autres crypto-monnaies.

Lorsque vous achetez le token BXR, vous n’aurez pas à vous soucier des frais d’échange sur Digitex. Le trading sur Digitex est sans commission, vous n’aurez donc pas à payer de frais d’échange sur cette plateforme. C’est une expérience positive pour les traders qui se plaignent des frais élevés lors de l’achat de crypto-monnaies ou des frais qui augmentent pendant les sessions de trading de pointe.

À la fin de l’IEO, BXR est disponible pour les acheteurs car le jeton sera répertorié sur Digitex et Uniswap. D’autres listes d’échange importantes seront annoncées sous peu.

Pour en savoir plus sur la plate-forme Blockfunder IEO et la prochaine vente de jetons utilitaires Blockster (BXR), rendez-vous ici.