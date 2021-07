Pourquoi devriez-vous toujours activer l’authentification à deux facteurs ? | La technologie

L’authentification en deux étapes est en train d’être établie dans pratiquement tous les principaux services qui fonctionnent avec Internet, promettant que c’est le moyen le plus sûr avec lequel nous pouvons accéder à nos différents comptes. Voyons si c’est vraiment le cas.

Ce système de protection de nos comptes est quelque chose qui est déjà une réalité et que nous avons tous expérimenté dans l’un ou l’autre service, puisque toutes les entreprises considèrent que c’est le meilleur moyen de se protéger.

En vérifiant deux fois et en tenant compte du fait que l’une des pièces ne nous est même pas connue au départ, tout semble indiquer qu’il s’agit d’un bonne forme.

Au moins en théorie, nous sommes confrontés à un système qui complique de plus en plus l’entrée possible de personnes indésirables dans l’un des services disposant de ce moyen d’accès.

Tout sur ce type de vérification :

Qu’est-ce que la vérification en deux étapes ?

La vérification en deux étapes consiste à entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe que nous utilisons normalement et que, en théorie, nous seuls savons, pour confirmer plus tard un autre Deuxième mot de passe qui arriveront, la plupart du temps, à notre terminal mobile.

C’est une façon assurez-vous doublement que c’est nous ceux que nous entrons, puisque la deuxième vérification atteint notre numéro de téléphone et n’est valable que quelques heures.

Il existe d’autres cas dans lesquels le code de vérification est envoyé directement dans l’application correspondant, comme dans une banque, donc si nous n’avons pas l’application, nous ne pourrons pas mettre en œuvre ce type de vérification.

Avantages et inconvénients

Le plus grand avantage est que nous aurons est une plus grande sécurité pour saisir le compte des services qui disposent de ce système. Le fait que cela dépende non seulement d’un mot de passe déjà connu, qui a peut-être déjà été vu par quelqu’un, mais nous en aurons également un autre qui nous sera envoyé, ce qui est un grand avantage.

On peut inclure dans la section des inconvénients le fait de devoir perdre un peu plus de temps en accédant au compte, car après avoir entré le nom d’utilisateur et le mot de passe, nous devons attendre le SMS où le code de vérification nous parvient.

Mais en fin de compte, il s’agit de s’y habituer et ce n’est pas non plus un gros problème. Le plus gros problème est quand nous devons entrer et nous n’avons pas notre portable à portée de main pour quelque raison que ce soit. Ceci est généralement résolu avec des alternatives que tous ces systèmes ont incorporées.

Par exemple, Google a des codes alternatifs à utiliser au cas où vous n’auriez pas votre mobile avec vous pour le moment, nous avons donc également une solution.

Une autre chose que nous pouvons considérer comme un problème, mais qui se produit de moins en moins, c’est quand il s’agit de donner autorisation aux applications tierces d’avoir accès à nos comptes, car nous ne pourrons pas leur accorder le deuxième mot de passe car il ne nous appartient qu’à nous.

C’est quelque chose qui a été corrigé avec le Protocole OAuth, puisque, grâce à cela, il est possible de donner l’autorisation à chaque application directement, même si nous avons activé la vérification en deux étapes.

Activer le code de vérification

Comme vous l’aurez compris, chaque application ou chaque compte possède son propre système pour activer la vérification en deux étapes. C’est vrai que principaux services vous donnent déjà la possibilité de mettre en œuvre ce formulaire pour saisir, mais il faut être clair que ce n’est pas obligatoire, mais très conseillé.

Le problème est que pour l’activer, nous ne pouvons pas suivre un modèle, car chacun place cette activation à des endroits différents. Mais si nous pouvons voir comment le faire dans certains des principaux services que nous utilisons tous souvent.

WhatsApp

Pour activer ce type de vérification dans WhatsApp, nous devons suivre quelques étapes simples :

Allons à Paramètres appuyant sur les trois boutons verticaux qui apparaissent dans la partie supérieure droite de l’écran principal. Ensuite, nous devons entrer compte. Maintenant, nous allons voir une section appelée Vérification en deux étapes, endroit où il faut appuyer. Dans la fenêtre de l’assistant de configuration de ce service, nous devons entrer où il est dit Activer. Alors vous allez nous demander un NIP à 6 chiffres qui ne les demandera pas lorsque nous enregistrerons notre numéro de téléphone dans WhatsApp. Nous devrons le confirmer deux fois. Après que nous ayons écrit à ce moment-là, vous devrez écrire un e-mail deux fois. Cet e-mail sera utilisé au cas où vous ne vous souvenez pas du code PIN.

Compte google

L’activation de ce type de vérification dans un compte Google est beaucoup plus simple que vous ne l’imaginez, car il vous suffit de procéder comme suit :

Nous ouvrons notre Compte google. Dans le panneau de navigation, nous sélectionnons Sécurité. Maintenant en Connectez-vous à Google, nous devons sélectionner Vérification en deux étapes, puis cliquez sur Commencer. A ce moment il nous demande notre numéro de téléphone et en bas, nous pouvons choisir comment nous voulons recevoir les codes, si pour un message de texte ou par appel téléphonique. Ils nous enverront un SMS avec un code pour vérifier le numéro de téléphone. Une fois celle-ci validée, nous pouvons activer la vérification en deux étapes simplement en cliquant sur Activer.

Amazon

Notre compte sur la plateforme Amazon met également ce système de sécurité à notre disposition. Nous n’avons plus qu’à effectuer les étapes suivantes :

Nous sommes entrés Mon compte sur Amazon. Ensuite, nous allons Connexion et sécurité. C’est le moment de cliquer Éditer au sein de l’option Configuration en deux étapes (2SV). Dans la fenêtre suivante qui apparaît, cliquez sur Premiers pas pour démarrer le processus. Ensuite, ils nous demanderont numéro de téléphone, nous devons choisir si nous voulons appel ou SMS pour le code et ensuite ils vérifieront le numéro que nous leur avons donné. De cette façon, la vérification en deux étapes sera déjà active pour notre compte Amazon.

Pay Pal

Si nous utilisons normalement le système PayPal pour payer en ligne, sachez que la vérification en deux étapes peut également être activée. Pour cela, nous devons procéder comme suit :

Nous allons Réglage au sein de PayPal. cliquons sur Centre de sécurité en haut de la page. Puis on clique sur Installation près de Vérification en deux étapes. Nous choisissons entre recevoir un SMS ou utiliser une application d’authentification, puis nous cliquons Prochain. Nous suivons les instructions pour configurer notre numéro de mobile ou l’application, si nous avons choisi cette méthode. Ensuite, nous devons mettre en place une méthode alternative en cas d’échec de l’un des éléments ci-dessus. Cliquer sur Fait et ainsi la vérification en deux étapes sera activée.

Comme vous avez pu le lire, ce type de vérification est une mesure de sécurité supplémentaire afin que nous puissions nous occuper de notre compte dans les principaux services qui fonctionnent actuellement.

Il est fortement conseillé d’avoir un plus grand contrôle sur l’accès à nos comptes et d’empêcher des tiers d’y accéder simplement en connaissant le mot de passe.