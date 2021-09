Pourquoi devriez-vous toujours utiliser plusieurs navigateurs Web sur vos appareils | La technologie

Nous vous donnons cinq raisons pour lesquelles avoir plusieurs navigateurs est une bonne idée pour améliorer la productivité, séparer les espaces et tirer parti des options uniques de chaque navigateur.

Puisque notre rapport à l’informatique est quotidien, notre dépendance à l’ordinateur et au smartphone est totale, et cela se traduit par des heures et des heures à chercher des informations sur internet.

Et pour cela, qu’est-ce qu’on fait ? Utilisez des navigateurs. Que ce soit Safari, Chrome, Edge, Mozilla, Opera ou autre, nous avons tous plusieurs moteurs de recherche installés sur le PC et sur le téléphone. Parfois parce que nous en aimons un de plus et d’autres à cause d’un certain plugin que nous ne trouvons que dans une option spécifique.

Le fait est que cela, qui peut sembler idiot, est une décision assez intelligente, car cela nous permet d’offrir une plus grande flexibilité à notre équipe et nous donne plus d’options. Et, comme le sujet est assez intéressant, voici les cinq raisons pour lesquelles vous devriez toujours utiliser plusieurs navigateurs web sur vos appareils :

Utilisation de fonctionnalités uniques : Chaque navigateur a des options qui sont uniques, par exemple Mozilla a une technologie de confidentialité exclusive ou Chrome a des signets qui sont partagés entre les appareils. Selon ce que vous voulez utiliser, vous avez l’un ou l’autre. Réduction du temps de traçage : Comme chaque navigateur a ses cookies, l’utilisation de différents navigateurs nous permet de passer moins de temps avec chacun, de partager moins d’informations et d’être un peu moins surveillés. Suppression plus facile des informations: L’utilisation d’un navigateur pour un type d’utilisation spécifique (un pour les recherches, un autre pour le travail, un autre pour les loisirs) facilite grandement l’effacement de l’historique ou des recherches, et supprime la possibilité de supprimer des éléments par inadvertance. Augmenter la productivité: Si nous n’utilisons qu’un navigateur, le plus sûr est que nous le remplissions d’onglets avec toutes sortes de pages, ce qui nous fera perdre beaucoup de temps à chercher des choses spécifiques, donc en avoir plusieurs et les relier à des usages spécifiques économisera nous du temps et de la productivité. Espaces séparés : Comme nous utilisons l’ordinateur comme outil de travail mais aussi de loisir, avoir un navigateur à chaque instant nous aide à nous déconnecter et à sentir que nous séparons des espaces, ce qui est très bénéfique pour notre cerveau.

Comme vous pouvez le voir, les raisons pour lesquelles avoir plusieurs navigateurs ne sont pas un caprice, mais plutôt une vraie base qui est basée sur l’expérience du jour qui il peut nous apporter de réels avantages si nous savons l’utiliser pour notre bien-être.

Bien sûr, il n’est pas nécessaire que vous ayez 4 ou 5 navigateurs installés, mais ceux que vous possédez, même s’il y en a deux, vous les utilisez de manière consciente, pratique et sûre.