Pourquoi devriez-vous utiliser un double masque pour prévenir le COVID-19 (et comment le faire)

Alors que COVID continue de se propager rapidement à travers le pays surtout maintenant avec omicron sur la photo ― il est peut-être temps de mettre à niveau votre stratégie de masque facial. Début 2021, les experts de la santé ont recommandé le double masquage, une mesure qui pourrait être à nouveau utile.

Une étude publiée par les Centers for Disease Control en février a révélé que le port de deux masques est plus efficace qu’un pour prévenir la transmission des coronavirus. La recherche suggère que le port d’un masque de qualité médicale – comme un masque chirurgical – sous un masque en tissu renforce considérablement la protection contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.

Les experts disent également que les nouvelles variantes auraient plus de facilité à se lier à nos cellules, donc plus nous avons de couches couvrant notre nez et notre bouche, moins nous serons exposés à des particules virales qui peuvent infecter nos cellules et nous rendre malades. Deux masques peuvent aider à créer un bouclier plus fort entre vous et le virus (ou, à tout le moins, ils ne pourraient pas faire de mal).

Voici tout ce que vous devez savoir sur le double masquage ― y compris comment s’y prendre ― afin de prévenir au mieux le COVID-19 :

Choisissez deux masques qui ont suffisamment de couches et de filtration d’air.

« Plus il y a de couches, plus vous pouvez mettre de barrières entre vous et le virus, mieux vous vous porterez », a déclaré Thomas Duszynski, directeur de l’enseignement de l’épidémiologie à la Richard M. Fairbanks School of Public Health de l’Université de l’Indiana.

Les masques faciaux N95 sont l’étalon-or en termes de protection. Si vous pouvez vous procurer un N95 et le doubler avec un masque chirurgical, vous aurez un bouclier efficace contre les particules virales.

Mais les masques N95 continuent d’être en quantité limitée, ils seront donc difficiles à marquer pour le moment. Le problème est alors de savoir comment pimenter votre tissu ou vos masques chirurgicaux, a déclaré Onyema Ogbuagu, médecin spécialiste des maladies infectieuses à Yale Medicine et chercheur principal de l’essai Pfizer COVID-19 de Yale.

Les deux propriétés d’un masque que vous souhaitez rechercher sont la capacité de filtrage et la respirabilité, selon Ogbuagu. Vous voulez des masques qui peuvent à la fois filtrer l’air que nous respirons et limiter le nombre de sécrétions respiratoires que nous expulsons.

L’histoire continue

Les masques KN95 sont considérés comme de très bonnes alternatives aux masques N95 dans les environnements non cliniques. Ils ne sont peut-être pas aussi rigoureux que les N95 – il n’y a vraiment rien à battre – mais les masques KN95 offrent toujours beaucoup de protection pour vous et les autres

lorsqu’il est scellé autour du nez et de la bouche. (Voici une liste des KN95 qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence.)

Les masques chirurgicaux sont parfaits pour vous protéger, vous et les autres, contre les grosses gouttelettes respiratoires, mais en raison de leur coupe ample, ils ne sont pas infaillibles pour empêcher l’entrée de toutes les particules plus petites en aérosol. (Astuce : si votre masque chirurgical est lâche, essayez de faire des nœuds dans les boucles d’oreille pour le maintenir tendu.)

Les masques chirurgicaux, comme ceux illustrés ci-dessus, peuvent être utilisés comme l’une de vos couches de masque facial – assurez-vous simplement qu’ils sont bien fixés sur votre visage. (Photo : anilakkus via .)

Mettez d’abord votre masque de filtration d’air, puis couvrez-le avec un autre.

Le masque avec les plus grandes capacités de filtrage doit être utilisé en premier, comme le N95, le KN95 ou un masque chirurgical bien ajusté. Assurez-vous que le masque est bien scellé contre votre visage. Vous ne voulez pas d’espaces dans le masque le long des côtés de votre visage où de l’air contaminé peut s’infiltrer.

Les données suggèrent que certains masques en tissu pourraient ne pas être aussi protecteurs que nous l’espérions autrefois, il est donc peut-être temps d’abandonner officiellement les bandanas et les cache-cou et de faire en sorte que votre deuxième couche soit un masque en tissu multicouche ou un autre masque chirurgical.

En général, plus vos masques ont de couches, mieux vous vous portez – et les gens autour de vous – seront. Des études ont montré que les masques à plusieurs couches peuvent bloquer 50 à 70 % des petites gouttelettes. En ce qui concerne les masques en tissu, les preuves suggèrent que trois couches de tissu étroitement tissé sont la voie à suivre.

«Plus vous avez de couches couvrant votre nez et votre bouche, moins vous pouvez diffuser de virus dans la population. Et puis plus vous avez de couches entre vous et l’environnement, moins de particules virales vont entrer dans votre système », a déclaré Duszynski, qui recommande de doubler le masque lorsque vous allez à l’intérieur où d’autres personnes seront.

Assurez-vous de choisir des tissus respirants sans valves, sinon vous échouerez.

Ogbuagu a dit que vous vouliez absolument que les masques, portés ensemble, soient confortables. Gardez à l’esprit : certains matériaux peuvent rendre la respiration difficile, et il existe une chose telle que le sur-masquage, qui peut en fait faire plus de mal que de bien.

« Vous pouvez emballer sur 10 couches, mais ce que vous faites, c’est que vous perdez la respirabilité, elles sont inconfortables et vous avez exagéré la capacité de filtrage que vous voulez », a déclaré Ogbuagu. Certains tissus (comme le vinyle) rendent également la respiration plus difficile. Et si vous ne pouvez pas respirer, vous ne le porterez probablement pas.

Duszynski a également déconseillé les masques avec une valve ou un évent. Non seulement ces masques ont une ouverture à travers laquelle le virus peut traverser, mais l’évent concentre la quantité de virus sortant, ce qui peut mettre les autres en danger. Même avec un deuxième masque sur le dessus, a déclaré Duszynski, évitez les masques avec évents ou valves.

En cas de doute, optez pour des masques bien ajustés contre le côté de votre visage et couvrant complètement votre nez et votre bouche.

« La science est vraiment claire à ce sujet », a déclaré Duszynski. Le double masquage n’est qu’une autre façon de vous protéger, mais aussi d’aider à protéger quelqu’un d’autre.

Cette histoire a été mise à jour. Les experts sont encore en train d’en apprendre davantage sur COVID-19. Les informations contenues dans cette histoire sont celles qui étaient connues ou disponibles au moment de la publication, mais les orientations peuvent changer à mesure que les scientifiques en découvrent davantage sur le virus. Veuillez consulter les Centers for Disease Control and Prevention pour les recommandations les plus récentes.

Cet article a été initialement publié sur HuffPost et a été mis à jour.

