Pourquoi devrions-nous arrêter de tuer l’innovation technique en Formule 1

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a récemment discuté ouvertement du concept d’assouplissement des restrictions techniques en Formule 1 après l’introduction du plafond des coûts d’exploitation.

Le concept a été source de division dans la mesure où il a été à la fois largement soutenu et condamné par les équipes, les experts des médias et les fans.

L’innovation technique est une pierre angulaire fondamentale de la F1 et sur laquelle la base même du sport a été fondée. Aujourd’hui plus qu’à tout autre moment de l’existence du sport, l’innovation technique est la clé de la viabilité à long terme du sport.

À la fin de 1957, la F1 avait non seulement gagné en popularité, mais aussi le niveau de compétition dans le championnat. Juan Manual Fangio avait remporté cinq championnats, tous dans des voitures fabriquées par différents fabricants. Le niveau de concurrence entre les constructeurs avait atteint un tel niveau que la seule façon d’obtenir un avantage concurrentiel était de faire des progrès technologiques dans la façon dont les voitures étaient conçues et construites.

Il est devenu nécessaire d’innover.

Le Championnat du monde des constructeurs a été introduit pour la première fois en 1958, reconnaissant l’importance du niveau de compétition entre les constructeurs et comme moyen de garantir le maintien du niveau de compétition. Son introduction était en effet la confirmation de l’importance de l’avancement technique étant la clé de la compétition en F1.

Tout simplement, l’innovation technique fait partie de la définition de la F1.

Il faudrait simplement trop de temps et d’espace pour parcourir la liste des innovations techniques importantes à partir desquelles un avantage concurrentiel a été dérivé, il suffit de dire que la plupart des WCC ont été remportés grâce à une sorte d’innovation qui a donné l’avantage concurrentiel. De plus, toutes les périodes prolongées de domination dans l’histoire du COE sont pour la même raison. Certaines des innovations dérivées de la F1 pour gagner des courses se sont même répandues dans les voitures de route que nous conduisons aujourd’hui. La F1 s’est avérée être un forum de R&D pour l’industrie automobile au sens large.

L’opportunité pour un constructeur mondial de montrer sa capacité à innover est la raison même pour laquelle beaucoup souhaitent s’impliquer dans la F1. L’innovation est l’un des plus grands leviers du marché dans la vente de voitures et l’avancement des technologies qu’ils utilisent dans la conception et la fabrication de leurs produits y contribue. Les gens n’achètent pas seulement une nouvelle voiture sur le prix. La technologie est cool et un gros vendeur.

Les règlements techniques de la Formule 1 ont changé régulièrement au fil des décennies et généralement pour des motivations importantes. Les plus importants d’entre eux sont pour des raisons de santé et de sécurité, mais d’autres ont été réalisés pour des raisons commerciales et sportives. La F1 n’est pas seulement une compétition pour décider d’un vainqueur en toute sécurité, c’est une entreprise pour divertir et gagner de l’argent.

L’introduction d’un plafond de coûts opérationnels en F1 cette année est logique. Le coût de fonctionnement d’une équipe compétitive dans le sport est devenu si extrême que même des géants mondiaux de l’automobile d’un milliard de dollars remettent en question la proposition de valeur qu’elle présente, sans parler des préoccupations privées ou garagista sur lesquelles une grande partie du patrimoine sportif a été construite. Il est uniquement dans l’intérêt de la santé du sport de maîtriser les coûts pour assurer sa pérennité.

Alors que les intentions de plafonnement des coûts et de réglementation technique de la F1 sont fondées sur une base rationnelle, les principes fondamentaux sur lesquels les deux championnats ont été fondés ne doivent pas être négligés. Si un plafond de coûts est en place, que le spectacle est populaire et viable et que le sport est sûr, pourquoi les régulateurs doivent-ils dire aux équipes comment elles doivent dépenser leur argent ?

Un plafonnement des coûts parallèlement à une réglementation technique très prescriptive limite la capacité d’innovation.

Pourquoi ne pas mettre en place un plafonnement des coûts et ouvrir la réglementation afin de garantir la continuité de l’innovation en F1 ?

La F1 en l’absence d’innovation par définition n’est tout simplement pas la F1, car la raison même de la création du Championnat du monde des constructeurs était de promouvoir le développement technologique.

Je suis avec Zak ! Discutons-en davantage, j’aimerais savoir ce que vous en pensez.