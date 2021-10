Pourquoi ‘Diana: The Musical’ sur Netflix est mauvais pour Broadway

Une chose amusante s’est produite sur le chemin de Netflix pour la comédie musicale « Diana ». La compagnie de l’émission, qui a eu une première houleuse à La Jolla Playhouse en 2019, semble s’être renforcée sur « The Crown ».

La comédie musicale, qui est diffusée avant sa première à Broadway en novembre, est toujours une machine à bruit commerciale grossière. Mais l’ensemble est devenu un peu plus digne. Les personnages ont été parsemés de quelques linéaments humains.

Jeanna de Waal, qui joue le rôle d’une Diana crédule mais qui apprend vite, et Roe Hartrampf, qui joue le rôle d’un playboy bratty, le prince Charles, sont plus plausibles que le couple royal dépareillé. À La Jolla, ils semblaient se faire passer pour des dessins animés. Maintenant, ce sont des dessins animés avec des sourires ambigus et des sourcils froncés.

Pour ceux qui découvrent cette comédie musicale de parc à thème pour la première fois, cela pourrait fatiguer la crédulité d’apprendre que le spectacle s’est réellement amélioré. Mais le défaut fondamental de « Diana » – la déconnexion flagrante entre l’histoire et la partition – reste inchangé par ces raffinements cosmétiques.

Le livre de Joe DiPietro et la musique de David Bryan (l’équipe derrière la comédie musicale «Memphis» qui a remporté un Tony) ont toujours leurs problèmes insolubles. Ensemble, ils aggravent les défauts de l’autre – nulle part plus que dans les paroles co-écrites, qui sont peut-être les pires que j’ai entendues dans un théâtre.

L’intrigue est une série de moments Wikipédia dans la saga de la princesse Diana. De sa cour avec Charles et leur mariage de conte de fées à l’effondrement du mariage, son évasion de sa prison royale et sa mort tragique éventuelle, le conte est reconditionné comme il pourrait l’être pour un livre pop-up sur la famille royale, tout écrit ainsi grand que même Ryan Murphy pourrait être amené à dénoncer le manque de subtilité.

Les chansons, composées dans le rock le plus ringard de Broadway, recyclent les tropes de l’histoire de Diana avec peu de perspective fraîche. Bryan, le claviériste de Bon Jovi, met en péril son Rock & Roll Hall of Fame avec un score que même lors de la deuxième rencontre, j’ai dû me demander à plusieurs reprises : « Est-ce que cela se produit vraiment ? »

Diana se vante humblement d’avoir été «sous-estimée» dans le numéro d’ouverture, et en effet, l’assistante naïve de l’institutrice de maternelle de souche britannique aristocratique se révélera une adversaire étonnamment redoutable à la cour machiavélique. Mais la comédie musicale, interprétée sur une scène sombre avec des effets de lumière flashy de Las Vegas sous la direction de Christopher Ashley, exploite l’histoire de Diana avec la même allégresse mercenaire que les vautours des tabloïds qui ont suivi chacun de ses mouvements lorsqu’elle était en vie.

Les paparazzi sont dépeints comme un essaim lascif d’hommes en trench-coat. L’un d’eux chante : « Cliquez, cliquez/cliquer, cliquez/donnez un sourire/le prince vous appréciera/au moins pendant un moment. » Dans cette perceuse dentaire d’un air, le « claquement, clic » est répété de manière stupide, avec de nouvelles insultes ajoutées qui soulignent moins le côté cauchemardesque de la célébrité que l’état déplorable de l’écriture de chansons à Broadway.

Erin Davie fait une figure diaboliquement hautaine dans le rôle de l’omniprésente Camilla Parker Bowles. L’amour de la vie de Charles, c’est une manipulatrice rusée qui ressemble à une méchante de feuilleton des années 1980, mais astucieusement minimisée par Davie.

Diana avoue qu’elle aimerait « chausser » Camilla, et qui pourrait lui en vouloir ? Mais le nombre qui contient cet aparté tourne autrement autour de son ignorance. Morte d’ennui lors d’un rendez-vous de musique classique avec le prince, elle se demande si elle saura faire de son futur mari un « rockeur ». (Certainement pas avec l’ersatz de mélodie qu’elle grogne.)

En tant que reine Elizabeth, Judy Kaye – un trésor du théâtre musical américain – est plus directe dans sa realpolitik que la version plus discrète du personnage d’Olivia Colman dans « The Crown ». Lors d’une conférence avec Charles et Diana au sujet de leur mariage caréné, la reine exprime un pincement de nostalgie pour le bon vieux temps où une princesse provocante se serait simplement fait couper la tête.

Kaye incarne également la romancière prolifique Barbara Cartland, qui, en plus de dispenser une sagesse terreuse à Diana, offre un débouché pour un camp sans atténuation. Elle encourage la princesse insatisfaite à déguster un petit cheesecake militaire sur le côté, un conseil qui cède la place à l’entrée digne des Chippendales de James Hewitt (Gareth Keegan). La comédie musicale, à ce stade, n’a plus aucune honte à perdre.

Diana, comme ses futurs maîtres de marionnettes viennent à l’apprendre, a des tours non seulement dans son lit, mais aussi dans sa manche. Les médias, d’abord son ennemi, sont déployés comme une arme d’autodéfense. Elle s’approprie son image, éblouissant le public dans une couture flamboyante et devient courageusement une pionnière de la cause du sida à cette époque où les homosexuels atteints de la maladie étaient boudés et stigmatisés.

Il y a une raison pour laquelle l’histoire de Diana a pendant si longtemps captivé l’imagination du monde, mais l’imagination du théâtre musical au travail n’est pas à la hauteur du défi de raconter l’histoire. Il y avait des paroles tellement dérangées que je me sentais obligé de les noter, presque comme un psychiatre tenant un journal des propos les plus désordonnés d’un patient.

DiPietro et Bryan ont-ils vraiment fait rimer « Diana et Camilla » avec « thrilla à Manille? » Diana chante-t-elle réellement les mots : « Me sert bien pour épouser un Scorpion ? Oui et oui – et s’il vous plaît ne posez pas de questions sur les bombes F mignonnes dans la chanson « The Dress ».

« Diana » m’a expliqué pourquoi certaines personnes détestent non seulement les comédies musicales, mais détestent aussi ceux qui les font sans vergogne. Le spectacle, qui devait ouvrir l’année dernière mais a été contraint de fermer en avant-première en raison de la pandémie de COVID-19, a été conçu de manière générique pour attirer les hordes de touristes. (Ashley, qui semble n’avoir jamais rencontré une comédie musicale à destination de Broadway qu’il ne voulait pas diriger, a eu plus de chance avec sa récente capture en direct de « Come From Away », un spectacle avec beaucoup plus de cœur.)

Artistiquement, « Diana » est sans âme. La raison d’être semble être de gagner de l’argent. La diffusion en continu d’une performance filmée avant même l’ouverture de la production à Broadway est une stratégie marketing inhabituelle qui a peut-être l’intention de devancer ce qui sera probablement des critiques punitives.

Espérons que la tactique échoue – pas par méchanceté, mais par espoir que les producteurs ne seront pas récompensés pour s’en tenir sans vergogne à schlock.

Pendant la longue pause pandémique, Broadway a été contraint de confronter non seulement son bilan lamentable sur la race, mais aussi son histoire mouvementée sur les droits et la dignité de ses travailleurs. Encombrer l’espace de médiocrité commerciale suggère malheureusement un retour aux affaires comme d’habitude.

Pour cette raison, « Diana » n’est pas seulement mauvaise mais dangereuse. La comédie musicale mérite de disparaître dans les détritus de Netflix.

« Diane : la comédie musicale »

Où: Netflix

Lorsque: À tout moment

Évaluation: PG-13 (Pour un langage fort et pour du matériel suggestif et thématique)