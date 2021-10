Pourquoi Dillian Whyte ne se bat-il pas ce week-end ? Le combat de Bodysnatcher avec Otto Wallin OFF après une blessure à l’épaule mais il veut combattre Tyson Fury ensuite

Dillian Whyte a parlé de sa dévastation de voir son combat avec Otto Wallin annulé.

Le « Bodysnatcher » devait affronter le Suédois à la 02 Arena de sa ville natale de Londres samedi, mais il a été annulé en raison de la blessure à l’épaule du Britannique.

Mark Robinson/Matchroom

Whyte attend depuis des années un tir au titre

Le promoteur de Wallin, Dmitriy Salita, fait pression pour que le combat soit reprogrammé, mais cela semble peu probable, Whyte visant à affronter ensuite le roi de la WBC, Tyson Fury.

« C’est Wallin ou Fury ensuite », a déclaré le Britannique Whyte au podcast de boxe de BBC Five Live.

«Bien sûr, Wallin va être bouleversé. Il a dépensé de l’argent qu’il pensait gagner. Plusieurs fois, j’ai vu des combats échouer, vous ne pouvez pas être contrarié.

« C’est un investissement dans votre carrière et votre avenir. Je vois pourquoi il est contrarié. Certains combattants n’esquivent pas les combats, certains combattants ne se retirent pas des combats.

« Mais pendant ce temps, si une meilleure opportunité se présente, j’ai attendu de me battre pour le titre mondial. Je ne vais pas repousser le combat contre Otto Wallin.

Whyte s’était entraîné au Portugal pour Wallin et a également riposté aux allégations selon lesquelles il aurait simulé sa blessure afin de se retirer de l’épreuve de force de samedi.

Wallin voulait un autre coup contre Tyson Fury après leur guerre en 2019

Il a dit : « Les gens savent que je ne me retire pas des combats.

«Mon épaule vient de se fermer complètement – ​​j’avais mal. Sortez du ring et dites que quelque chose ne va pas ici.

« Ce n’est pas juste pour moi de me plaindre. Nous sommes allés faire une IRM [scan] le lendemain et cela montrait que mon épaule était bien pire que je ne le pensais. Je voulais me battre.

« J’ai dit que si nous y parvenions, que nous recevions une injection avant le combat, je me battrais. Je ne voulais pas me retirer. Mais non, parce que vous obtenez des idiots comme Salita et Wallin qui racontent des conneries.

« Wallin était une cerise cueillie à la main. Ce n’était pas un volontaire, c’était juste quelqu’un que j’ai choisi [to fight]. «

Whyte a ajouté : « Je voulais me battre. Je les ai suppliés de se battre. Si j’ai besoin d’une intervention chirurgicale après, j’ai besoin d’une intervention chirurgicale après. Je l’ai déjà fait, rien de nouveau pour moi.

Mikey Williams/Meilleur rang

Il semble que Whyte va maintenant simplement poursuivre un tir au titre WBC de Fury

Le reste de la carte se poursuivra, avec la bataille d’unification super légère entre Chantelle Cameron et Mary McGee en tête d’affiche.

Alen Babic devrait également affronter l’ancien prétendant au titre mondial des poids lourds Eric Molina.

Mais le promoteur de Wallin, Salita, n’a pas abandonné l’espoir de reprogrammer le main-event comme il l’a dit : « S’il s’agit d’une blessure, alors il devrait guérir, et ils devraient reprogrammer.

« Tout le reste serait injuste pour la boxe et injuste pour Wallin. Nous allons certainement adresser une pétition à la WBC.

Dave Thompson/salle de match

‘The Bodysnatcher’ a démantelé Alexander Povetkin dans leur match revanche et c’était sa dernière sortie

La WBC a annoncé avant la victoire de Fury contre Deontay Wilder que le vainqueur aurait 30 jours pour se mettre d’accord sur un affrontement incontesté avec Oleksandr Usyk, ou ils seraient condamnés à se défendre contre celui qui détient la ceinture « intérimaire » de la WBC.

En septembre, l’Ukrainien a battu Anthony Joshua et une clause de revanche a déjà été invoquée, avec mars ou avril 2022 comme date cible.

Cela a fait échouer toutes les chances d’Usyk, qui détient désormais les ceintures WBA, WBO et IBF, d’accepter un affrontement incontesté avec Fury.

Par conséquent, Whyte aurait été condamné à la ceinture WBC de Fury s’il avait battu Wallin.

Le Britannique attend depuis plus de trois ans son tir contre le Gypsy King. Il était au bord de cela l’année dernière avant d’être éliminé par Alexander Povetkin – une perte qu’il a vengée en mars.