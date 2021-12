Pourquoi Dillian Whyte pourrait combattre Deontay Wilder si Tyson Fury quitte le titre des poids lourds WBC en raison de problèmes d’accord

Tyson Fury a été officiellement sommé de défendre son titre des poids lourds WBC contre Dillian Whyte ensuite.

Cependant, en boxe, aucun combat n’est garanti jusqu’à ce que les deux hommes se tiennent face l’un de l’autre et que la première cloche sonne.

Fury est champion du monde des poids lourds WBC

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que Fury vs Whyte ne devienne une réalité et d’autres possibilités ne peuvent pas encore être exclues.

Le WBC a maintenant officiellement ordonné le combat, mais certains problèmes restent en suspens.

La procédure standard pour un combat obligatoire verrait l’organisme de sanction donner aux parties 30 jours pour les négociations, puis ordonner des offres de bourse si aucun accord n’est conclu.

Les enchères de bourse permettent à tous les promoteurs de soumissionner pour le combat, le plus offrant remportant les droits de promotion.

Cependant, pour que les offres de bourse soient possibles, l’organisme de sanction doit statuer sur un pourcentage de partage pour le combat, décidant qui obtient quelle partie de l’offre gagnante.

Whyte a la ceinture « intérimaire » WBC et a été appelé l’obligatoire de Fury

Il s’agit d’un problème majeur de discorde à l’heure actuelle avec Whyte actuellement bloqué dans un arbitrage juridique avec le WBC.

Alors qu’il poursuivait sa chance au titre depuis si longtemps, le Britannique a engagé une action contre l’organisme de sanction l’année dernière.

Le poste obligatoire qu’il occupait est désormais sécurisé, mais il poursuit son combat pour ce qu’il considère comme un pourcentage équitable.

L’équipe de Fury a déclaré qu’un sac à main 80/20 divisé en faveur de leur homme était ce qu’ils pensaient être juste.

Whyte reconnaît que Fury obtiendra bien sûr la majorité en tant que champion, mais souhaite une répartition beaucoup plus étroite de 55/45.

Whyte est promu par Eddie Hearn

La décision sur cette question devrait maintenant être tranchée par le tribunal arbitral.

En attendant, les négociations avancent peu, les représentants des deux côtés exprimant le souhait de connaître au plus vite le décompte final de la bourse.

Sans cela, il est difficile de négocier de manière réaliste car l’ensemble du scénario changera en fonction de la division finalement décidée.

Alors que tout cela s’éternise, Fury s’impatiente sans aucun doute.

Le champion a eu une mise à pied de 20 mois entre ses deux derniers combats avec Deontay Wilder et n’a pas l’intention de rester inactif aussi longtemps.

Fury est co-promu par Bob Arum et Frank Warren

Il a déjà dit à ses promoteurs Bob Arum et Frank Warren de lui garantir un combat en mars, et Arum a donc maintenant suggéré qu’ils pourraient abandonner le combat de Whyte et passer à autre chose.

Arum a déclaré à talkSPORT Fight Night : « Si nous ne parvenons pas à un accord avec Dillian Whyte, nous nous battrons pour la ceinture Ring Magazine et le titre« linéaire »et nous choisirons un autre adversaire

« Nous devons remettre Tyson sur le ring d’ici la fin mars…

« Franc [Warren] et je suis déterminé à venir à lui avec un adversaire acceptable et nous adorerions faire ce combat à Cardiff.

«Andy Ruiz Jr est une possibilité.

« Joseph Parker, je vois, a remporté une bonne victoire sur Derek Chisora ​​– cela pourrait être une possibilité.

« Et nous examinons quelques autres noms qui pourraient être appropriés. »

Arum a déclaré qu’Andy Ruiz Jr pourrait être le prochain pour Fury

Bien qu’Arum ne l’ait pas expressément déclaré, dans ce cas, Fury devrait presque certainement abandonner son titre WBC des poids lourds.

Avec le combat contre Whyte ordonné et toutes les légalités entourant la poursuite de son tir par Whyte, il semble extrêmement peu probable que le «Gypsy King» soit autorisé à prendre un combat sans titre tout en tenant la ceinture.

Hypothétiquement, si Fury quittait le WBC, Whyte serait très probablement surclassé pour devenir le champion du monde à part entière.

En effet, il détient actuellement la ceinture « intérimaire » et il est normal que l’organisme de sanction améliore ses champions « intérimaires » si le titre mondial devient vacant.

Wilder prépare son retour après ses défaites contre Tyson Fury, mais a également laissé entendre qu’il pourrait prendre sa retraite

Dans un scénario dans lequel Whyte devenait champion comme celui-ci, il devrait alors très probablement faire sa propre défense obligatoire.

Wilder occupe actuellement la première place du classement WBC.

Cela dépend bien sûr du fait que le «Bronze Bomber» décide de se battre après avoir précédemment fait allusion à la retraite.

Mais, si Fury décide de quitter et que Whyte est promu champion du monde, Whyte vs Wilder pourrait être une réalité en 2022.