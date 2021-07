Pourquoi Disney a demandé au producteur derrière l’attraction de supprimer certaines blagues Disney

Personne n’aurait été surpris si Behind the Attraction avait décrit toutes les décisions prises par l’entreprise comme étant justes, ou à tout le moins passé sous silence certains des choix les plus discutables. Et comme le souligne Brian Volk-Weiss, tout a été fait par amour. Lui, comme tant d’autres impliqués dans le nouveau spectacle, est clairement un fan de Disney, en particulier des parcs à thème. Mais nous devrions tous être prêts à rire de nous-mêmes, et Disney le fait un peu dans Behind the Attraction. Tous les épisodes de la nouvelle série font leurs débuts sur Disney+ le 23 juillet.