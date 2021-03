Pourquoi Disney crée-t-il des films Pixar en streaming gratuit sur Disney +? – .

Voici certaines choses que nous savons avec certitude sur les films Pixar. D’une part, ils ont un public cuit au four pour chaque nouvelle version, une conséquence de l’attrait quasi universel de la marque et d’une clientèle dévouée basée sur la force des blockbusters précoces massifs comme Toy Story, Finding Nemo et Wall-E, pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, ces films sont généralement des générateurs de revenus assez réussis pour le studio, et maintenant, sa société mère Disney. Toy Story 4, par exemple, a récolté plus d’un quart de milliard de dollars au box-office mondial lors de son week-end d’ouverture.

Alors pourquoi diable Disney continue-t-il à canaliser les nouvelles fonctionnalités animées de Pixar, comme Soul et le prochain Luca, vers son service de streaming Disney + et loin des théâtres? Pendant ce temps, il facture des frais supplémentaires de 30 $ dans le cadre de la stratégie de sortie de Disney + «Premier Access» pour d’autres titres, y compris les films d’animation.

Je ne connais pas la réponse à cette question, qui semble particulièrement incohérente si l’on considère le fait que le nouveau long métrage d’animation Disney Raya et le dernier dragon a été publié via Premier Access. Cela signifie qu’il a été envoyé dans les cinémas et a été disponible sur Disney + le même jour (tant que les abonnés Disney + paient 30 $ pour pouvoir déverrouiller les films Premier Access plus tôt, trois mois avant qu’ils ne deviennent gratuits pour tous les abonnés Disney +). Alors, est-ce que le message implicite que certains films sont plus précieux que d’autres pour Disney?

Ce n’est pas seulement moi qui me demande ce que pense Disney ici. L’ancien directeur de la rédaction du Hollywood Reporter Matthew Belloni a tweeté lundi qu’il avait entendu d’une source au sein de Pixar que cette stratégie de publication avait été un peu «démoralisante» pour certains d’entre eux. Après tout, pourquoi les films Pixar ne valent-ils pas la même valeur que les films Disney?

Je viens de parler à un ami de Pixar qui dit que Luca et Soul déménagent à Disney + ont démoralisé les employés: «Oubliez les théâtres, nous ne sommes même pas assez bons pour un supplément?» – Matthew Belloni (@MattBelloni) 29 mars 2021

Espérons que ce n’est pas un signe que Disney pense que le meilleur pari de Pixar à l’avenir est de s’en tenir aux suites, en s’éloignant des originaux. Il est certainement facile de tirer cette conclusion, quand on regarde le fait qu’au cours de la dernière décennie, Pixar n’a sorti que quatre titres originaux: Brave, Coco, Inside Out et The Good Dinosaur. Lorsque Pixar est sur le point, il peut toujours produire des plats originaux comme Coco qui sont aussi bons que tout ce que le studio a jamais fait (même si je sais que beaucoup de gens regarderont ce quatuor de films et en choisiront au moins un ou deux qu’ils pensent être meh ou généralement mauvais, comme The Good Dinosaur).

Certes, les titres Pixar continueront de figurer en bonne place sur Disney +, qui diffusera la première série télévisée entièrement animée du studio Monsters At Work le 2 juillet. En 2022, les abonnés Disney + recevront également une série animée dédiée aux personnages de Cars, comme «Lightning McQueen. » Entre-temps, au-delà de Luca, d’autres sorties de longs métrages Pixar à venir en salles en 2022 incluent Turning Red et Lightyear.

