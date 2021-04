Pourquoi Disneyland doit changer son Star Wars: Rise Of The Resistance Ride

Vendredi, Disneyland Resort ouvrira ses parcs à thème pour la première fois depuis plus d’un an. Alors que les invités pourront enfin retourner dans l’endroit le plus heureux du monde, Disneyland sera certainement un endroit différent de ce qu’il était lors de sa fermeture en mars de l’année dernière. Les gens porteront des masques dans tous les parcs, de nombreux restaurants seront fermés et la distance sociale rendra de nombreuses expériences de file d’attente et d’attraction différentes. Cependant, ce ne sera pas les seuls changements, car l’une des dernières attractions du parc Disneyland, Rise of the Resistance, sera également modifiée afin de la raccourcir de quelques minutes, afin de la mettre en conformité avec les directives de l’État.