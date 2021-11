Pourquoi Diwali est un bon moment pour obtenir la maison de rêve que vous avez toujours voulue

La saison des fêtes est le meilleur moment pour acheter la maison de vos rêves

La saison des fêtes est à nos portes et avec Diwali, le festival de la prospérité et de la bonne fortune au coin de la rue, il est temps de célébrer. Les occasions spéciales de Dussehra, Dhanteras et Diwali sont également considérées comme de bon augure pour tout type d’achats, en particulier les objets de valeur comme l’or ou l’immobilier. En règle générale, les promoteurs immobiliers proposent une multitude d’offres et d’offres alléchantes cette saison, ce qui rend les décisions d’achat plus difficiles à résister.

Relance de l’immobilier post Covid-19

Cette fois, ce sera certainement un joyeux Diwali pour les acheteurs ainsi que les promoteurs immobiliers, qui misent gros sur cette saison dynamique avec de nouveaux lancements et des offres festives, alors que la demande augmente. L’assouplissement de la situation pandémique a également vu une reprise des fortunes, l’expérience d’être confiné à la maison augmentant l’attrait de posséder une maison confortable.

Selon une enquête réalisée en 2021 par la société d’études marketing YouGov, 35% des Indiens urbains prévoient d’investir dans l’immobilier en cette période des fêtes, tandis que 72% sont intéressés par l’achat d’une propriété résidentielle. Pendant ce temps, un récent rapport de recherche d’ANAROCK a révélé que les sept premières villes du pays ont déjà connu une augmentation de 113 % en glissement annuel des ventes de logements (62 800 unités) au troisième trimestre 2021, tandis qu’une augmentation de 98 % a été observée dans les nouveaux lancements (64 560 unités). Si l’on suit cette tendance, une croissance d’au moins 10 à 15 % de la demande de logements est probable au cours de la période des fêtes en cours (octobre-décembre 2021) dans les 7 premières villes par rapport au dernier trimestre.

L’effet taux d’intérêt

Les offres des fêtes de fin d’année et la tendance haussière de l’économie indienne ne sont pas seulement les seules raisons d’envisager l’achat d’une maison. Les taux d’intérêt, facteur crucial dans tout achat financé, sont au plus bas depuis plus de quinze ans.

Qu’il s’agisse d’appartements, d’étages indépendants, de villas ou de parcelles, la saison des festivals est le moment idéal pour investir dans l’immobilier. Les faibles taux d’intérêt des prêts immobiliers et les offres festives lucratives des promoteurs et des institutions financières, ainsi que des prix immobiliers stables, se sont alignés comme une opportunité unique pour les acheteurs de maison.

Pour les acheteurs de maison, c’est le meilleur moment pour conclure l’affaire sur leurs maisons de rêve, car les développeurs rivalisent pour attirer leur attention grâce à des remises intéressantes, accompagnées de taux d’intérêt compétitifs sur les prêts immobiliers des banques ainsi que des NBFC. Ces offres attrayantes comprennent l’absence d’EMI jusqu’à la possession, des remises en espèces, une inscription gratuite et des droits de timbre, des exonérations de la TPS, des cuisines modulaires gratuites, un parking gratuit, l’adhésion à un club, entre autres.

Choisir le bon prêteur

Un prêt immobilier étant un engagement à long terme, il est crucial de considérer tous les aspects liés au prêt, son taux d’intérêt, le processus de demande, la sanction et le remboursement, le calendrier EMI, les conditions de remboursement, entre autres.

Une bonne option à considérer peut être l’offre unique de prêt immobilier de Tata Capital, qui coche toutes les bonnes cases, avec un taux d’intérêt historiquement bas, une documentation détendue et la possibilité de bénéficier du montant maximal du prêt immobilier.

Que vous achetiez une maison prête à emménager ou que vous en construisiez une, le prêt immobilier de Tata Capital peut être personnalisé selon vos besoins. Tata Capital propose des prêts au logement pour tous les budgets, allant de Rs 5 lakh à Rs 5 crore, en commençant par un taux d’intérêt de prêt immobilier abordable de seulement 6,70 %.

Vous pouvez choisir le montant du prêt immobilier, la durée d’occupation et la période EMI selon votre convenance à l’aide d’un calculateur EMI de prêt immobilier. Vous pouvez demander le prêt immobilier en ligne, grâce à un processus transparent qui est simplifié pour votre commodité, avec un minimum de documentation.

Alors qu’est-ce que tu attends? Vérifiez dès maintenant votre éligibilité au prêt immobilier en quelques secondes et faites une demande de prêt immobilier en ligne et préparez-vous à emménager dans votre nouvelle demeure, ce Diwali !

