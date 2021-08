in

Est-il possible que le docteur Strange ait une sorte d’arrière-pensée ici ? Bien sûr que oui. Heck, c’est le docteur Strange, donc ce n’est pas simplement possible, mais probable, bien que cela ne signifie pas que son motif est réellement néfaste. Si lancer ce sort, et même le bousiller intentionnellement, est ce qui doit arriver, alors le docteur Strange pourrait très facilement faire exactement cela.