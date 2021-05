«La politique devrait être renouvelée sur le plan technologique pour que les politiciens aient une plus grande interaction avec leurs électeurs», déclare Don Francisco, et souligne que «il me semble que la politique a pris du retard en matière de technologie». De l’avis de Don Francisco, la plupart des mouvements sociaux dans le monde ne sont pas nés de partis politiques, mais spontanément.