Pourquoi dormir avec le ventilateur sur une mauvaise idée ? | Vie

Pendant les mois d’été, vous dormez moins bien, il semble qu’il reste des pyjamas et des draps et que pas assez d’air entre par la fenêtre. Beaucoup de gens qui manquent de climatisation optent pour le ventilateur. Mais est-ce sain de dormir avec le ventilateur allumé ? Nous anticipons déjà que non.

Que ce soit un ventilateur de plafond, situé sur une table au pied du lit… Le ventilateur refroidit localement tout en émettant un son continu qui détend certaines personnes. Mais les deux peuvent être négatifs, quel que soit le plaisir qu’ils semblent donner.

Bien que vous ayez ressenti certains des maux qui peuvent survenir lorsque vous dormez avec le ventilateur, il y en a d’autres que vous ne connaissez sûrement pas. Nous allons vous l’expliquer.

Problème de sommeil avec le ventilateur allumé

Le problème le plus courant est que les allergies sont renforcées au réveil si le ventilateur est focalisé sur le visage. Cette vague d’air élimine la résistance aux allergies lorsqu’elle est reçue en continu dans les narines.

Mais un problème plus important est le soi-disant effet de séchage. Certaines personnes se réveillent plus fatiguées que si la chaleur les avait empêchées de dormir. Avec une sensation similaire à la gueule de bois mais aussi avec surtout des yeux secs ou des problèmes respiratoires.

L’air sec du ventilateur provoque une déshydratation sévère s’il est appliqué pendant des heures. À tel point que cela peut déclencher des saignements de nez.

Un autre des principaux problèmes si vous avez des allergies et que vous n’êtes pas dans un espace très propre est que les particules de poussière et les bactéries seront éliminées de la pièce. De plus, s’il y a une fenêtre, elle peut pousser n’importe quel élément extérieur vers l’endroit où se concentre le ventilateur… Bref, vers la personne qui dort.

Le bruit apparemment relaxant empêche le sommeil de ne pas être aussi profond qu’il devrait l’être et, même si vous vous endormez, vous dormez moins bien.

Enfin, il y a le problème de la dépense énergétique causée par le fait d’avoir le ventilateur allumé, bien qu’au moins maintenant la nuit soit le moment le moins cher. En plus d’aggraver la crise écologique, elle peut aussi aggraver la situation économique. Comme la climatisation, un appareil qui fonctionne toute la nuit a un coût énergétique élevé.