Pourquoi dormir dans des lits ou des chambres séparés peut être bénéfique pour la santé du couple | Vie

Si vous ne pouvez pas vous reposer la nuit, cela peut entraîner des risques pour votre santé ou même votre humeur, votre frustration, votre empathie ou votre capacité à communiquer correctement avec votre partenaire.

Dormir dans le même lit avec son partenaire est quelque chose de gravé dans la pierre, mais vraiment cela ne devrait pas être le cas dans de nombreux cas.

Le ronflement, les coups de pied pendant la nuit, l’insomnie ou tout autre élément clé pendant la nuit peuvent se transformer en véritables cauchemars et tout cela converge vers un point clé vraiment agaçant : tu ne peux pas dormir.

Être privé de ces 7 ou 8 heures de sommeil chaque nuit peut entraîner une augmentation risque de diabète, d’accident vasculaire cérébral, de maladie cardiovasculaire et de démence, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Cette liste de problèmes, ajoutée à de nombreux autres points, peut être la raison pour laquelle il est nécessaire de dormir dans des lits séparés et même dans des pièces différentes si la situation est plus grave que la normale.

Wendy Troxel, spécialiste du comportement chez RAND Corporation et spécialiste du sommeil, a publié un livre repris par CNN, Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep, dans lequel elle parle du moment idéal pour demander le divorce. dormir et ainsi améliorer à la fois votre stabilité émotionnelle et votre vie quotidienne.

« La falta de sueño puede afectar aspectos clave del funcionamiento de la relación, como su estado de ánimo, su nivel de frustración, su tolerancia, su empatía y su capacidad para comunicarse con su pareja y otras personas importantes en su vida », explica Troxel dans le livre.

Sans surprise, une question clé se pose ici : Est-ce mauvais si vous et votre partenaire dormez séparément ? Troxel répond avec force : « La réponse est non, pas nécessairement et il peut même avoir des avantages pertinents« .

Si vous ne dormez pas bien à cause de la « faute » de votre partenaire ne vous laissera pas atteindre votre plein potentiel pendant la journée car vous ne serez pas reposé.

Les recherches de Troxel avec ses pairs montrent clairement qu’une personne qui s’est bien reposée est « un meilleur communicateur, plus heureux, plus empathique, plus attrayant et amusant », tous des traits qui sont essentiels au développement et au maintien de relations solides, note-t-il.

Dormir séparément peut aider Les couples doivent être plus heureux, moins rancuniers et mieux à même de profiter de leur temps ensemble au lit, en particulier le week-end lorsque les exigences du travail sont plus légères, ajoute Troxel.

« Je dis aux couples d’essayer de voir cela non pas comme une demande de divorce de rêve, mais comme la création d’une alliance de rêve », ajoute-t-il. « A la fin de la journee, il n’y a rien de plus sain, plus heureux et encore plus sexy qu’une bonne nuit de sommeil« .

En ce sens, la meilleure décision possible est de miser sur 2 lits doubles ensemble au lieu d’un double, car avec cela seul vous pouvez mettre fin aux coups de pied, à quelqu’un qui se lève la nuit et réveille l’autre par son mouvement et même qu’ils n’enlèvent pas la couverture pendant la nuit.

Cependant, si cela ne fonctionne pas et que vous ne pouvez pas vous endormir à cause du ronflement, des odeurs ou de tout ce qui vous préoccupe, la décision peut être de dormir dans des pièces séparées.

Cela ne veut pas dire qu’il ne peut y avoir aucun lien dans le couple dans d’autres domaines et ça peut même être plus positif.

« Les couples peuvent toujours faire de la chambre un espace sacré, même s’ils choisissent de ne pas dormir ensemble », explique Troxel. « Peut développer des rituels du coucher et utilisez ce temps pour vraiment vous connecter avec votre partenaire au lieu d’être indépendamment sur un téléphone ou un ordinateur portable ou autre. »

« Nous savons que la révélation de soi est bonne pour les relations, c’est bon pour dormir », ajoute Troxel. « Si vous dites à votre partenaire que vous êtes reconnaissant, c’est une forme profonde de connexion. La gratitude est bonne pour les relations, c’est bon pour le sommeil« .

En outre, bien sûr, ce » divorce de rêve » ne doit pas être comme ça à chaque fois, fait remarquer Troxel. Cette décision pourrait être prise quelques jours par semaine, toutes les 2 nuits ou autre. Au final, chaque couple est unique.

« Il n’y a vraiment pas de stratégie de sommeil ‘taille unique’ pour tous les couples », précise Troxel. « Il s’agit vraiment de trouver la stratégie qui fonctionne le mieux pour vous 2 », dit-il.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Carlos Ferrer-Bonsoms Cruz.