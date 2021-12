Pourquoi Drake a-t-il refusé ses nominations aux Grammy ?

Drake avant d’être coupé lors de son discours aux Grammy Awards 2019 : « S’il y a des gens qui ont des emplois réguliers qui sortent sous la pluie, sous la neige, dépensant leur argent durement gagné pour acheter des billets pour venir à vos spectacles, vous ne J’ai pas besoin de ça ici.

Drake a maintenant pris la décision très inhabituelle de rejeter ses nominations aux Grammy. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour la plus grande cérémonie de remise de prix de l’industrie musicale ?

C’est un geste qui semblerait impensable à la plupart des artistes. Mais plus tôt dans la journée, Drake a pris la décision extrêmement inhabituelle – et potentiellement sans précédent – ​​de refuser ses dernières nominations aux Grammy.

Plus intéressant encore, la Recording Academy, qui supervise les Grammy Awards, a accédé à la demande. En conséquence, Drake n’est plus un nominé aux Grammy 2022.

Selon Variety, la société de gestion de Drake a spécifiquement demandé à la Recording Academy de retirer le nom du rappeur de la considération pour le meilleur album de rap (pour Certified Lover Boy) et la meilleure performance de rap (pour « Way 2 Sexy », qui comprend également Future et Young Thug).

Pour les autres nominés dans ces catégories, il s’agit d’une bonne évolution, du moins du point de vue de l’obtention d’un prix. Désormais, le bassin de nominés dans ces catégories va diminuer. « Plutôt que de donner une nomination aux récipiendaires du sixième plus grand nombre de votes… le vote pour ces deux catégories de rap se poursuivra avec seulement quatre nominés, probablement parce que la période de vote a déjà commencé ; Les bulletins de vote Grammy ont été affichés pour les membres votants lundi matin », rapporte Variety.

Variety a également émis l’hypothèse que Drake n’avait même pas soumis de Certified Lover Boy ou diverses chansons pour l’album, la chanson ou l’enregistrement de l’année.

Drake n’a pas expliqué pourquoi il avait « renvoyé » les nominations. Mais malgré l’étape inattendue, ce n’est pas une surprise totale. Drake est un grand critique des Grammys et de la Recording Academy depuis des années. Et une partie de cela est enracinée dans les rebuffades répétées de Drake.

Alors, combien de Grammys Drake a-t-il de toute façon ?

La réponse est juste quatre. En 2013, Drake a remporté le prix du meilleur album de rap pour Take Care. En 2017, il a remporté deux Grammys – pour la meilleure chanson rap et la meilleure performance rap/chantée pour « Hotline Bling ». Et en 2019, Drake a remporté le prix de la meilleure chanson rap pour « God’s Plan ».

Cela semble bien, sauf si l’on considère que Drake a été nominé quarante-sept fois depuis 2010. Certes, aucun artiste n’a le droit de gagner un Grammy, mais ce pourcentage de conversion est incroyablement bas compte tenu de l’impact culturel de Drake. C’est aussi incroyablement bas étant donné que Drake est facilement l’un des rappeurs les plus influents au monde – et son impact va certainement au-delà du rap.

C’est aussi une frustration que Drake a exprimée à propos du processus des Grammys. Après tout, pourquoi Drake ne remporte-t-il que des prix spécifiques au rap, alors que le rap est un genre si massif ?

En 2019, Drake a exprimé ses frustrations après avoir remporté le prix de la meilleure chanson rap. Dans un discours qui a finalement été interrompu, Drake s’est vivement demandé si les artistes devraient se languir de gagner un Grammy. « Regardez, le fait est que vous avez déjà gagné si vous avez des gens qui chantent vos chansons mot pour mot, si vous êtes un héros dans votre ville natale », a déclaré Drake dans son anti-discours. « Si regardez, s’il y a des gens qui ont des emplois réguliers qui sortent sous la pluie, sous la neige, dépensant leur argent durement gagné pour acheter des billets pour venir à vos spectacles, vous n’avez pas besoin de ça ici. Je te promets que tu as déjà gagné.

Mais peut-être que le bœuf légèrement mijoté de Drake avec la Recording Academy a explosé lorsque les Grammys ont refusé de nommer The Weeknd l’année dernière.

Le snob Weeknd Grammy de 2021 a été l’un des plus gros snobs de l’histoire des Grammy.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? D’une manière ou d’une autre, le comité de nomination aux Grammys a refusé de reconnaître l’artiste né à Toronto malgré l’immense succès de l’album After Hours de The Weeknd. L’album a connu un sérieux succès dans les charts avec des chansons comme « Save Your Tears » et « Blinding Lights », cette dernière étant facilement l’une des plus grandes chansons de l’année. The Weeknd est clairement un succès commercial, bien que son impact culturel à la fois dans la musique et dans le divertissement au sens large ait rendu le camouflet difficile à digérer.

À certains égards, les snobs des Grammy font partie de ce qui rend la série si excitante et controversée. Mais au lieu de mourir après une série de discussions sur les refroidisseurs d’eau lundi, le camouflet de The Weeknd a peut-être eu un impact durable sur la réputation et l’importance des Grammys. Ce camouflet était différent – ​​et a créé un effet d’entraînement pour Drake.

L’année dernière, Drake a demandé le remplacement des Grammys à la suite du camouflet de The Weeknd. « Je pense que nous devrions cesser de nous laisser choquer chaque année par le décalage entre la musique percutante et ces récompenses et simplement accepter que ce qui était autrefois la plus haute forme de reconnaissance puisse ne plus avoir d’importance pour les artistes qui existent maintenant et ceux qui viendront après « , a exprimé Drake sur Instagram.

« C’est comme un parent que vous vous attendez à soigner, mais il ne changera tout simplement pas ses habitudes. L’autre jour, j’ai dit que The Weeknd était un verrou pour l’album ou la chanson de l’année avec d’innombrables autres hypothèses raisonnables, et cela ne se passe jamais de cette façon. C’est le moment idéal pour quelqu’un de commencer quelque chose de nouveau que nous pouvons construire au fil du temps et transmettre aux générations à venir. »

À la suite du camouflet très médiatisé, The Weeknd a déclaré qu’il boycotterait les Grammys pour toujours. Après avoir qualifié la Recording Academy de « corrompue » et truffée de « comités secrets », l’artiste a officiellement annulé les Grammys. « À cause des comités secrets, je n’autoriserai plus mon label à soumettre ma musique aux Grammys », a-t-il précisé.

The Weeknd semblait laisser la porte ouverte à une future réconciliation. Mais selon les détails communiqués à Digital Music News, The Weeknd pourrait également rejeter trois nominations reçues pour les Grammy Awards 2022, en particulier pour les rôles d’artiste invité et d’auteur-compositeur.

De toute évidence, perdre la participation de deux des plus grands groupes musicaux du monde est une mauvaise nouvelle pour les Grammys. Mais ce n’est pas le plus gros problème auquel la Recording Academy est confrontée.

Les notes aux Grammy ont baissé pendant des années, atteignant récemment un plus bas historique.

Plus récemment, les Grammy Awards 2021 ont affiché des résultats désastreux en termes d’audience et d’évaluation globale. L’émission a affiché une note de 2,1 dans le groupe démographique convoité des 18-49 ans, soit une baisse de 61% par rapport à la note de 5,4 de 2020.

Au total, 8,8 millions de fans se sont connectés pour la cérémonie des Grammys 2021, par Adweek, malgré les performances de Cardi B, Taylor Swift, Billie Eilish, Post Malone, Harry Styles, BTS et autres. Le nombre total de téléspectateurs était le plus bas de toutes les émissions télévisées des Grammys à ce jour, y compris l’événement controversé de 2020 (qui a attiré 18,7 millions de téléspectateurs) et les Grammys 2006, qui avaient auparavant revendiqué la distinction d’audience la plus clairsemée avec ses 17 millions de téléspectateurs.

En toute honnêteté, les Grammys ne sont pas seuls. Nous surveillons de graves baisses pour plusieurs remises de prix musicaux, ainsi que pour des spectacles en dehors de la musique. Par exemple, dans le monde du sport, des ligues comme la NBA ont connu des chutes d’audience effrayantes, et même le Super Bowl a affiché des notes extrêmement basses en 2021.

Une partie de ces baisses peut être attribuée aux changements provoqués par la pandémie mondiale. Mais les Grammys sont confrontés à d’énormes défis alors qu’ils tentent de regagner le terrain perdu. Le public s’éloigne rapidement de la chaîne guindée et linéaire de performances et de tapes dans le dos qui ont défini les Grammys pendant des décennies. Les gens ne sont pas assis à manger du pop-corn en attendant le prochain discours d’acceptation. Et ils ne font plus ça depuis des années.

Ce qui soulève une question importante : combien d’efforts les artistes devraient-ils déployer pour gagner un Grammy ?

Pour Drake, l’un des plus grands artistes au monde, le calcul derrière le fait de snober les Grammys est différent. Mais qu’en est-il de tous les autres ?

Les Grammys produisent toujours un pic pour les artistes, et peu gagneraient à retourner leurs nominations. Pourtant, certains peuvent être déçus de l’impact ultime d’un signe de tête Grammy. Ou, dans le cas du musicien et chef d’orchestre Jon Batiste, onze nominations.

C’est vrai : le 24 novembre, les Grammys ont distribué onze nominations à Batiste, le plus grand nombre de tous les artistes. L’impact, cependant, a été moins fulgurant que vous ne l’imaginez.

Selon Chartmetric, Batiste a bénéficié d’une augmentation rapide de l’engagement sur 16 plates-formes différentes suivies par la société d’analyse, notamment Spotify, Apple Music, TikTok, Twitch, Wikipedia, etc. Cependant, la pointe s’est rapidement calmée, atterrissant sur une position quelque peu élevée.

Le résultat est étonnamment discret pour 11 nominations. Bien sûr, Jon Batiste n’envisage probablement pas d’annuler ses nominations. Mais les résultats suggèrent que « Music’s Biggest Night » a un impact plus faible que jamais – et assiste à une grave érosion de sa pertinence.

Dans ce contexte, la décision de Drake de snober les Grammys a peut-être été facile à prendre.