Pourquoi Drew Scott «détestait» le nom des frères de la propriété au début

Aller beaucoup plus précisément pour leur titre semble avoir été une bien meilleure idée, et ils auraient pu choisir un certain nombre d’autres noms. Comme leurs fans inconditionnels le savent probablement, les Scotts sont loin d’être des poneys à un tour quand il s’agit d’être bon dans les choses. Avant de se lancer dans l’immobilier, ils ont pratiqué le théâtre, la musique, le sport (même le ping-pong !) et d’autres activités créatives comme le clown.

En ce moment, nous pourrions appeler ces deux-là les constructeurs de cornemuses, ou les clowns constructeurs, ou même… vous savez quoi ? Laissons-leur juste une chance de parler des autres noms qu’ils ont envisagés avant que je ne m’emballe trop. Selon Drew :