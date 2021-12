« Drive My Car », un drame élégant et multi-thread du réalisateur-co-scénariste japonais Ryusuke Hamaguchi, a remporté le prix du meilleur film du Los Angeles Film Critics Assn. le samedi. C’était la dernière des nombreuses fois où les critiques de LA ont choisi un film non anglophone comme le meilleur de l’année, à la suite de précédents lauréats tels que « Parasite » et « Roma ». « Drive My Car », adapté d’une nouvelle d’Haruki Murakami, a également remporté le prix du scénario de l’organisation.

Parmi les autres lauréats, citons le western du Montana des années 1920 «The Power of the Dog», qui a remporté des prix pour la réalisatrice Jane Campion, le directeur de la photographie Ari Wegner et l’acteur de soutien Kodi Smit-McPhee, qui a fait égalité dans cette catégorie avec Vincent Lindon («Titane»). Penélope Cruz a remporté l’actrice principale pour « Parallel Mothers », Ariana DeBose a remporté l’actrice de soutien pour « West Side Story » et Simon Rex a remporté l’acteur principal pour « Red Rocket ». « Petite Maman » de Céline Sciamma a été nommé meilleur film non anglophone, le documentaire « Flee » a remporté le prix de l’animation et le film de concert réalisé par Questlove « Summer of Soul » pour le film documentaire/non-fiction et le montage.

Le critique du Times Justin Chang et la journaliste Jen Yamato, qui sont membres de l’organisation LA (avec les membres du Times Geoff Berkshire, Mark Olsen, Michael Ordoña et Glenn Whipp), se sont assis pour discuter des résultats après le vote.

CHANGER : Eh bien, Jen, par où commencer ? Notre réunion des critiques de films de LA a commencé un samedi matin ensoleillé et s’est terminée, près de sept heures épuisantes plus tard, certains d’entre nous se sentant comme les personnages de la fin de « Old » de M. Night Shyamalan (un film qui a en fait obtenu un vote, je crois ).

Simon Rex dans le film « Red Rocket ».

(A24)

Au cours de ces sept heures, nous avons voté pour récompenser, entre autres, la conception de production glorieusement kaléidoscopique de Steve Saklad pour « Barb & Star Go to Vista Del Mar » et à Rex pour sa performance sans crainte et sans inhibition dans « Red Rocket ». C’étaient probablement deux de nos choix les plus surprenants; une comédie hollywoodienne sublimement idiote et un ancien acteur de films pour adultes (jouant un ancien acteur de films pour adultes) ne sont pas votre fourrage typique de la saison des récompenses. Mais alors, c’est tant mieux. J’ai toujours pensé que nos meilleurs moments en tant qu’organisation sont ceux où nous nous débarrassons de toutes les obligations de narration des Oscars que les gens aiment nous imposer et juste… votons pour ce que nous aimons.

Et nous avons beaucoup aimé, comme en témoignent quelques victoires à égalité tout au long de la journée. Notre prix Nouvelle génération, décerné à un cinéaste ou interprète de renom, a été décerné conjointement à Shatara Mitchell Ford, qui a réalisé l’un des premiers longs métrages les plus marquants de l’année avec « Test Pattern », et à Tatiana Huezo, qui est passée de la non-fiction à la fiction avec les « Prières pour les volés » dévastatrices. Voir Smit-McPhee partager le prix d’acteur de soutien avec Lindon dans le thriller français sauvage « Titane » m’a particulièrement ravi. Je suis ravi de penser que plus de gens pourraient être tentés de rechercher Lindon, l’un des plus grands acteurs de France, dans un film qui donne une nouvelle tournure passionnante et démente à « l’auto-érotisme ».

Surtout, nous avons adoré « Drive My Car », notre gagnant du meilleur film, et aussi « The Power of the Dog », qui a remporté le prix du meilleur réalisateur. Avec ces deux prix, nous avons essentiellement fait écho aux choix faits par nos excellents collègues du New York Film Critics Circle plus tôt ce mois-ci. Cela a sans aucun doute surpris quelques types d’observateurs de récompenses qui ont spéculé que nous pourrions suivre notre propre chemin, afin de nous séparer de la meute critique. Mais de toutes les choses qui étaient à l’ordre du jour de samedi, le contrarianisme volontaire n’en faisait heureusement pas partie.

Annabelle Wallis dans « Malignant ».

(Images de Warner Bros.)

YAMATO : Maintenant, j’avoue qu’un vote pour le film « La plage qui vous fait vieillir » était le mien, dans la catégorie montage, car parfois vous devez suivre votre propre chemin – même lorsque vous savez que vos favoris n’ont aucune chance de le faire. « Malignant » de James Wan, mon expérience cinématographique n ° 1 de 2021, a eu le soutien de quelques-uns d’entre nous passionnés dans la catégorie réalisation. Ce sont des gestes symboliques vers un avenir plus ouvert d’esprit, car les films de genre sans prestige ne sont presque jamais considérés à cette période de l’année, tout comme les comédies hollywoodiennes sublimement stupides. Même Jamie Dornan fait campagne cette saison pour le mauvais film, dans lequel il interprète un numéro musical réconfortant.

La bonne réponse est, bien sûr, « Barb & Star Go to Vista Del Mar », dans lequel Dornan chante « La prière d’Edgar » et danse sur des plages de sable baignées de soleil. C’est dans notre deuxième catégorie, pour la meilleure musique – qui est arrivée si tôt dans le vote de cette année que j’avais encore un pari hilarant de 5 $ que nous aurions terminé en moins de cinq heures – que « Barb & Star » s’est réuni pour la première fois de manière surprenante. et l’élan vocal dans la salle (virtuelle). Bien que « Parallel Mothers »‘ Alberto Iglesias ait remporté à juste titre le premier prix pour sa dernière partition pour Pedro Almodóvar, avec les partitions de Jonny Greenwood pour « Power of the Dog » et « Spencer » le finaliste proche, cette première vague pour Kristen Wiig et Annie La fantaisie de villégiature sous-estimée de Mumolo a laissé un crépitement électrisant dans l’air et un sentiment de… espoir ? Excitation? Croyez-vous que les critiques de LA peuvent tracer notre propre chemin étrange à travers toutes les campagnes flashy et le punditry?

La catégorie musique qui ne va à aucune des comédies musicales de cinéma cette année en dit long sur le fait de tempérer les attentes du grand public par rapport à la découverte réelle. Il a également introduit un autre thème récurrent du vote de samedi : comment attribuer des récompenses aux gagnants doubles et triples qui ont contribué un excellent travail à plusieurs films cette année ?

Benedict Cumberbatch dans « Le pouvoir du chien » de Jane Campion.

(Kirsty Griffin/ Netflix)

CHANGER : Que Dornan ait attiré plus de votes pour « Barb & Star Go to Vista Del Mar » – une bien meilleure performance dans un film bien meilleur que « Belfast » – est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles je suis fier d’être membre de ce groupe. Mais oui, chaque année sans faute, nous rencontrons ce problème de citations multiples, et 2021 n’a pas fait exception. En plus des partitions « Power of the Dog » et « Spencer » de Greenwood (on aurait pu le citer aussi pour « Licorice Pizza »), il y avait notre éminent gagnant en cinématographie, Ari Wegner (« The Power of the Dog »), qui a également fait un travail superbe et très différent sur « Zola ». Lorsque Hamaguchi a remporté le scénario et s’est classé deuxième pour le réalisateur, ses fans inconditionnels (moi y compris) ont évoqué la possibilité de citer son autre grand film de 2021, « Wheel of Fortune and Fantasy » – mais à la fin, « Drive My Car » s’est tenu seul, comme l’exploit gigantesque qu’il est.

L’une des raisons pour lesquelles j’aime nos annonces de finalistes est qu’elles donnent une idée de l’amour qu’il y avait parmi nos 50 membres votants pour un si large éventail de films. Mais même ces finalistes ne racontent pas toute l’histoire. Vous ne devineriez pas que « Passing », « The Green Knight » et « The Lost Daughter » étaient trois des films les plus férocement aimés de la journée, dans plusieurs catégories. Ou que, dans un domaine d’actrice principale dominé par des performances non anglophones, l’actrice serbe Jasna Duricic était tout à fait dans le mélange pour sa performance brûlante dans « Quo Vadis, Aida? » (notre finaliste pour les films non anglophones), aux côtés de grands noms hollywoodiens comme Olivia Colman (« The Lost Daughter ») et Kristen Stewart (« Spencer »).

Ou que, si Nicolas Cage a raté un placement d’acteur principal pour son magnifique travail dans « Pig », ce n’est pas faute d’avoir essayé parmi les fans passionnés du groupe. Et bien qu’aucune des comédies musicales de cette année n’ait pu être classée dans notre catégorie de partitions musicales, l’abondance d’amour pour Andrew Garfield (« Tick, Tick… ​​Boom ! »), Mike Faist (« West Side Story ») et Olga Merediz (« Dans the Heights »), aux côtés de la victoire de l’actrice de soutien pour DeBose, a montré que ces réalisations ne sont pas passées inaperçues.

Nous apportons tous nos passions cinéphiles individuelles avec nous dans chaque réunion de l’association. L’un d’eux pour vous, Jen, est un tarif de genre non prestigieux (et en tant qu’admirateur de longue date de James Wan, j’étais très heureux d’avoir écouté vos conseils et j’ai récemment rattrapé le délirant « Malignant », comme je voulais le faire depuis âges.) De même, il est peu probable qu’il se retrouve dans la conversation de la saison des récompenses : un film comme le captivant et mystérieux « Memoria », qui n’a même pas encore ouvert dans un théâtre de LA mais a dépassé certains des prétendants aux Oscars les plus vantés de la saison dans notre meilleur course d’image.

Que ce groupe continue de proposer des alternatives vitales aux récits standard de l’industrie du cinéma – comme, par exemple, « The Works and Days » de CW Winter et Anders Edström, le lauréat de notre prix Douglas Edwards du film expérimental cette année – est l’un des meilleurs raisons de son existence.

Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson dans « Dune ».

(Warner Bros.)

YAMATO : Je pense que c’est un signe prometteur quand tant de films différents suscitent la passion des critiques lors des délibérations. Cette année, il y avait de l’amour dans plusieurs catégories pour « Zola » de Janicza Bravo, « Dune » de Denis Villeneuve, « Titane » de Julia Ducornau, « Annette » de Leos Carax et « La pire personne du monde » de Joachim Trier, pour n’en nommer que quelques-uns (de nombreux). « Petite Maman », de la fantastique cinéaste française Céline Sciamma – dont « Portrait of a Lady on Fire » était notre co-lauréat cinématographique et finaliste en langue étrangère en 2019 – est un autre film qui a été fréquemment mentionné tout au long de la journée. À la fin d’un vote marathon (avec une pause déjeuner relativement rapide), après que nous ayons attribué la meilleure image à l’opus de trois heures de Hamaguchi « Drive My Car », le soutien de Sciamma a porté « Petite Maman » dans la fente du gagnant comme notre nouveau titre meilleur film pas en anglais.

Bien sûr, le vote des récompenses est aussi subjectif que les films eux-mêmes, et ces systèmes de catégorisation peuvent être imparfaits. Le documentaire hybride de Jonas Poher Rasmussen « Flee », par exemple, qui est rendu via l’animation, est apparu dans les deux catégories. Il a remporté ce dernier, avec le film japonais bien-aimé « Belle » remportant la deuxième place, tandis que dans la course doc/non-fiction, « Summer of Soul » de Questlove a triomphé pour la victoire, suivi de « Procession » de Robert Greene.

Dans l’ensemble, je me suis demandé si les films (pour la plupart plus gros) qui ont été projetés plus tard dans la saison, ou dont les distributeurs ont mis beaucoup plus de temps à mettre des écrans physiques et numériques à la disposition des critiques, auraient pu bénéficier d’un accès plus précoce et de plus d’options de visionnage compte tenu de la pandémie en cours . Cette année, notre groupe a publié une lettre ouverte aux studios appelant à des protocoles COVID-19 plus cohérents lors des projections en personne et à un meilleur accès aux projections, non seulement pendant la saison des récompenses mais tout au long de l’année, en particulier pour les membres handicapés et à risque de notre communauté professionnelle. . Ce ne sont pas les films dont les sociétés ont envoyé des bougies de fantaisie et des livres de table et ont fait défiler leurs stars de la liste A autour que j’ai voté pour cette année, mais ceux avec qui j’ai eu le temps de m’asseoir, dont la magie (et le miroitement) a coulé dans mon âme et est resté là.

Scènes de « Parallel Mothers », à gauche, et « Petite Maman ».

(Iglesias Mas/Sony Pictures Classics | Pyramide Films)

CHANGER : Alors que la dernière vague de COVID-19 démarre et recommence à avoir un impact sur le secteur du cinéma – et ce sera sûrement le cas, quel que soit le nombre de rapports au box-office «Spider-Man: No Way Home» à couper le souffle – je pense que les sentiments exprimés dans cette lettre ouverte continuera d’être plus pertinente, pas moins. Et il convient de se rappeler que la générosité de cette année de superbes films, qui peut sembler être un signe rafraîchissant de normalité, dément le fait que rien dans notre situation actuelle n’est normal. Et peut-être pas avant un certain temps, voire jamais.

Vous pouvez le voir, bien sûr, dans la forme d’art même que nous nous réunissons pour saluer et féliciter. Cela a été une année triomphale pour les films, dont certains des plus triomphants – comme « Drive My Car », « Parallel Mothers » et « Petite Maman » – parlent explicitement de la perte, de l’acceptation et de l’acceptation de choses que nous savons que nous ne pouvons pas monnaie.

Il convient de noter que nos prix de cette année ont été dédiés, avec beaucoup d’amour et d’affection, à la mémoire de nos anciens membres de LAFCA David Chute et James Rocchi, tous deux décédés le mois dernier. Ces deux hommes aimaient les films et écrivaient à leur sujet magnifiquement, avec beaucoup d’esprit, d’incisive et de passion, et avec un don pour défier les orthodoxies critiques habituelles et un plaisir palpable à entraîner les lecteurs dans une conversation. Ils nous manquent tous les deux profondément.