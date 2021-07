Pourquoi Dubaï est devenue une destination d’investissement post-pandémique pour les Indiens

in

Le marché immobilier de Dubaï connaît une croissance fulgurante depuis janvier 2021.

Plus que jamais, les Indiens lorgnent désormais les propriétés à Dubaï. Investir dans l’immobilier est devenu le moyen le plus rapide d’obtenir un permis de séjour aux Émirats arabes unis et, depuis 2017, les Indiens se classent parmi les 3 premières nationalités à investir dans l’immobilier à Dubaï.

«En 2019, les Indiens ont contribué à 16% des ventes de logements à Dubaï en volume, injectant plus de 8 milliards d’AED dans le secteur. Depuis la pandémie, l’intérêt pour l’immobilier à Dubaï n’a fait qu’augmenter – le premier trimestre 2020 a vu un taux de croissance de 15 % du nombre de transactions immobilières par rapport au premier trimestre 2019 », déclare Shajai Jacob, directeur général et chef de pays – ApnaComplex et PDG – GCC, ANAROCK .

La valeur totale des ventes de logements à Dubaï pour le trimestre a atteint 21 milliards d’AED, enregistrant une croissance de 5% par rapport au premier trimestre 2019. Une grande partie de cette augmentation a été due aux Indiens.

Où les Indiens investissent à Dubaï

Les HNI indiens ont affiché des prédilections différentes lors de la recherche de logements à Dubaï depuis le début de la pandémie. Pour certains, la grandeur et l’exclusivité auxquelles ils sont habitués en Inde sont un facteur majeur, et ces acheteurs gravitent inévitablement vers Palm Jumeirah, Marina et Downtown.

« La plupart ont montré une préférence pour les meilleures options disponibles. Le budget n’est pas une contrainte si tous les attributs et accessoires sont en place. D’autre part, les investisseurs qui recherchent le retour sur investissement recherchent des emplacements tels que Jumeirah Village Circle, Jumeirah Lake Towers, Meydan et Dubai Hills Estate. Ces emplacements offrent des retours sur investissements très satisfaisants et le prix d’entrée est également très attractif », précise Jacob.

Une autre variante de la demande est en termes de typologie de logement, et concerne principalement des appartements ou des villas. La structure familiale joue un grand rôle – les couples nouvellement mariés préfèrent rester dans des appartements tandis que les familles nombreuses préfèrent les villas indépendantes.

Depuis que la pandémie a réinventé le fonctionnement des bureaux et des écoles, la demande de maisons de plus grande taille a augmenté. Les propriétaires existants à Dubaï passent désormais régulièrement de maisons standard de 3 chambres à des offres plus spacieuses de 3,5 BHK qui offrent une flexibilité supplémentaire.

Dynamique économique derrière le boom immobilier de Dubaï

Le secteur immobilier à Dubaï contribue fortement au PIB du pays et est un indicateur fiable du scénario économique global de la nation. En 2019, l’immobilier a contribué à 7,2% du PIB de Dubaï. Cette contribution était de 8 % au cours du premier trimestre 2020 – la contribution la plus importante jamais enregistrée depuis le premier trimestre 2017.

« Le marché immobilier de Dubaï est sur une trajectoire de croissance fulgurante depuis janvier 2021. Depuis le point de vue de juin 2021, chacun des derniers mois a été record en ce qui concerne les ventes immobilières. En janvier 2021, 3 300 transactions immobilières d’une valeur cumulée de 6,94 milliards d’AED, soit une augmentation de 15,5% en volume et de 37% en volume par rapport à janvier 2020. Mars 2021 a vu 4643 transactions, ce qui est le plus élevé en 16 mois. Avril a vu 4832 transactions, ce qui en fait le meilleur mois pour les ventes immobilières à Dubaï depuis mars 2017 », a déclaré Jacob.

Une ville mondiale soutenue par le gouvernement

À bien des égards, la véritable attraction de Dubaï est la façon dont elle est gérée. La proactivité de ses dirigeants et du gouvernement des Émirats arabes unis a permis à la ville de rester perpétuellement intéressante pour les investisseurs.

Portée par un rebond du tourisme et une distribution rapide de vaccins, l’activité commerciale à Dubaï approche rapidement des niveaux d’avant la pandémie. 74% de la population éligible a été vaccinée avec succès, et il semble que l’objectif de 100% de vaccination sera assurément atteint d’ici fin 2021.

Le gouvernement a donné une impulsion considérable en apportant des changements clés aux lois sur la propriété des entreprises et aux lois sur les visas. Dubaï autorise désormais la propriété à 100 % des entreprises sans avoir besoin d’un partenaire local. Le programme Golden Visa a été un véritable aimant pour les candidats à la résidence aux EAU.

Avec ces changements, Dubaï a une fois de plus ouvert ses portes sur le monde tout en assurant à tous ceux qui y vivent et y travaillent la santé et la sécurité.

Paradis des investisseurs

Dubaï offre des rendements locatifs de 6 à 10 %, du jamais vu même sur de nombreux marchés matures. 1 million USD peut acheter beaucoup plus d’espace immobilier à Dubaï que dans la plupart des autres villes cosmopolites comme Mumbai, Shanghai, Londres, Singapour et Monaco.

De plus, le marché immobilier de Dubaï est très réglementé. Les investisseurs sont protégés par, et les promoteurs sont responsables devant, une Autorité de régulation immobilière strictement mise en œuvre. Il s’agit actuellement d’un marché beaucoup plus transparent et axé sur la conformité que n’importe lequel de ses homologues indiens, offrant un confort considérable aux investisseurs immobiliers.

L’offre étant très régulée depuis la pandémie, l’augmentation de la demande maintiendra les prix de l’immobilier sur une trajectoire haussière dans un avenir prévisible.

Tous les chemins mènent à Dubaï

« Pour les Indiens, Dubaï a toujours été la destination de rêve. La qualité de vie dans cette ville de classe mondiale est comparable à celle de n’importe laquelle de ses principales homologues mondiales. Il se trouve à seulement 3,5 heures de vol de Mumbai, ce qui rend le voyage vers et depuis Dubaï extrêmement pratique », explique Jacob.

Pour cette raison, de nombreux Indiens considèrent Dubaï comme leur deuxième maison. Les similitudes des cultures et des cuisines ajoutent à l’attractivité globale. Pour les Indiens, Dubaï offre un style de vie mondial inégalé – littéralement aux portes de l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.