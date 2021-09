Pourquoi Dwayne ‘The Rock’ Johnson a quitté les films ‘Fast & Furious’

Dwayne “The Rock” Johnson incarne Luke Hobbs dans la série Fast and Furious. Plus récemment, il est apparu dans le spin-off de la franchise en 2019, Hobbs and Shaw. Reviendra-t-il dans la série principale ? Lors d’une interview avec Collider, Hiram Garcia, le producteur et président de la production chez Johnson’s Seven Bucks Productions, a abordé la question.

Garcia s’est entretenu avec la publication afin de promouvoir Jungle Cruise, le dernier film de Johnson dans lequel il joue aux côtés d’Emily Blunt. Naturellement, la conversation s’est tournée vers les autres projets que Garcia et Johnson ont en préparation pour leur société de production. Selon le producteur, ils ont toujours l’intention de sortir Hobbs et Shaw 2. Garcia a déclaré: “Pour le moment, nous essayons de comprendre ce que sera cette suite, mais nous avons de très grandes idées.”

Cependant, en ce qui concerne l’implication de Johnson dans la franchise principale Fast, les fans ne voient peut-être pas trop Hobbs. Cependant, Garcia a souligné que la sortie de l’acteur des films Fast and Furious n’entravera pas leur travail pour Hobbs et Shaw 2, ajoutant: “Après le tournage de Fast 8, DJ a pris la décision claire de fermer le chapitre Fast & Furious pour tous les raisons évidentes. Il leur a souhaité à tous bonne chance et a déplacé notre attention vers d’autres avenues pour raconter des histoires. “

“Donc, même s’il ne sera pas en F10 ou F11, cela n’interférera en rien avec nos plans Hobbs”, a poursuivi Garcia. “Évidemment, tous ces personnages existent dans l’univers Fast et nous aimons voir tous les aspects de cet univers prospérer et réussir. Nous avons juste des plans spécifiques pour ce que nous voulons faire avec le personnage de Hobbs et je pense que les fans vont l’adorer ! Nous travaillons pour offrir quelque chose de très unique et frais et nous savons que le studio a hâte que nous nous y lancions le plus tôt possible !” Donc, malheureusement pour les fans de Hobbs, vous ne verrez le personnage dans aucun des deux prochains films Fast.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles la querelle de Johnson avec sa co-star de Fast and Furious, Vin Diesel, pourrait expliquer pourquoi il ne reviendra pas dans la série. Mais, les deux acteurs ont mis fin à cette querelle. En 2019, Johnson et Diesel ont tous deux déclaré qu’ils s’étaient réconciliés. Diesel a même récemment commenté leur relation en disant qu’il avait donné à Johnson “beaucoup d’amour dur” pour obtenir sa performance “là où elle devait être”, selon Men’s Health. Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter, publiée en juillet, l’acteur de Jumanji a déclaré à propos de ces commentaires : “J’ai ri et j’ai beaucoup ri. Je pense que tout le monde s’est moqué de ça. Et je vais en rester là.”

La dernière sortie de la franchise Fast and Furious, F9: The Fast Saga, est sortie fin juin. Le film mettait en vedette des piliers de Fast, notamment Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson et Ludacris. Selon Diesel, ils commenceront la production sur Fast 10 en janvier 2022. Le film n’a pas encore de date de sortie.