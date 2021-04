Ce ne sont pas que des hernies discales et de l’acupuncture, cependant, car The Rock parvient toujours à trouver l’humour. Lors du tournage du film original de Netflix Red Notice, Dwayne Johnson était apparemment trop déchiré pour rentrer dans la Porsche de son personnage. Il a posté l’expérience sur Instagram, affirmant que lui et l’équipe ne pouvaient pas s’arrêter de rire.