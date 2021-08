Pourquoi EA a retiré puis remis en vente quatre jeux classiques sur GOG

Electronic Arts a expliqué pourquoi il a retiré quatre de ses jeux classiques de GOG, puis a ensuite remis les jeux en vente gratuitement. Tel que rapporté par GamesIndustry.Biz, Ultima Underworld 1+2, Syndicate Plus et Syndicate Wars ont été retirés de la vitrine GOG fin juin à la “demande de l’éditeur”.

Plus tôt ce mois-ci, les quatre jeux sont revenus sur GOG et sont disponibles gratuitement jusqu’au 3 septembre. Dans un communiqué, EA a déclaré : “Syndicate et Ultima Underworld sont de retour ! Il semble que vingt ans plus tard, il y a encore beaucoup d’amour pour ces titres alors nous “Nous sommes heureux de confirmer qu’à partir de maintenant, ils seront à nouveau disponibles sur GOG, et nous les garderons dans le magasin dans un avenir prévisible. Pour célébrer cela, nous proposons ces jeux en téléchargement gratuit pendant quatre semaines. “

Ultima Underworld II

Maintenant, vice-président du marketing, du commerce et du jeu positif d’EA, Chris Bruzzo a expliqué à GamesIndustry.biz pourquoi exactement la radiation et l’inversion ultérieure se sont produites.

“Lorsque nous prenons des décisions qui affectent les joueurs, nous prenons le temps d’examiner exactement quels sont les impacts potentiels et s’ils servent au mieux les intérêts des joueurs”, a déclaré Bruzzo. “Lorsque nous avons retiré Syndicate et Ultima Underworld, nous avons raté cette étape et n’avons donc pas pleinement pris en compte le point de vue des joueurs.”

Bruzzo a déclaré qu’EA allait ajouter des étapes supplémentaires à ses processus pour s’assurer que quelque chose de similaire ne se produise pas lors de la prise de décisions commerciales futures. L’étape principale consiste à considérer le « point de vue des joueurs » sur la suppression de la cote à l’avenir. Pour l’instant, EA espère qu’offrir les titres au plus grand nombre de joueurs possible avec la promotion gratuite aidera à atténuer la frustration.