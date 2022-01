Pourquoi Eamonn Holmes a-t-il quitté This Morning pour GB News ?

La nouvelle émission GB News d’Eamonn a été lancée aujourd’hui (Photo: GB News)

Eamonn Holmes a fait ses débuts à GB News lundi matin avec le lancement de sa nouvelle émission Breakfast.

L’ancien présentateur de This Morning, 62 ans, a été rejoint par la co-animatrice Isabel Webster pour le premier épisode du programme de la chaîne intitulé Breakfast With Eamonn And Isabel.

Avant de rejoindre le réseau, Eamonn avait été un incontournable de l’émission de jour ITV pendant 15 ans avec sa femme Ruth Langsford.

Voici pourquoi Eamonn a quitté This Morning d’ITV pour rejoindre GB News.

Pourquoi Eamonn Holmes est-il parti ce matin ?

Eamonn a confirmé en novembre qu’il quittait This Morning d’ITV pour GB News.

Aux côtés de sa femme, Ruth Langsford, il était un habitué de l’émission télévisée de jour depuis 15 ans. Cependant, il a choisi de déménager pour « donner une voix aux inconnus ».

Eamonn et Ruth avaient été un incontournable de ce matin (Photo: Rex)

« J’ai passé ma carrière à diffuser des premières et des start-ups et GB News est l’une des plus excitantes à ce jour », a déclaré Eamonn à l’époque.

«C’est exactement le genre de bouleversement dont l’industrie a besoin.

«J’ai admiré GB News depuis le début pour son mélange intelligent de débats percutants mais livrés avec chaleur et même un peu de plaisir.

« Pour moi, le plus grand honneur du journalisme est de donner une voix et du respect à ceux qui ne sont pas entendus, et c’est exactement ce qu’est GB News. »

Une porte-parole d’ITV a déclaré: « Nous souhaitons à Eamonn tout le meilleur dans son nouveau rôle.

« En tant que duo, Eamonn et Ruth font partie de l’équipe de présentation de This Morning depuis 15 ans et nous remercions Eamonn pour tout son travail acharné et sa contribution à l’émission.

« Ruth reste un élément important d’ITV Daytime à la fois en tant que membre permanent de la famille This Morning et en tant que présentatrice d’ancrage sur Loose Women. »

La sortie d’Eamonn de This Morning est intervenue après que lui et Ruth ont été remplacés par Dermot O’Leary et Alison Hammond sur leur créneau du vendredi en novembre 2020.

Ruth et Eamonn avaient été remplacés par Alison et Dermot (Photo: Rex)

Malgré les spéculations sur la colère d’Eamonn à l’idée d’être expulsé, il a tweeté pour que les fans les « bienvenues » dans le programme.

En leur souhaitant bonne chance car il a dit: « Amusez-vous tous les deux! »

Avant This Morning, Eamonn a présenté GMTV et a également travaillé à travers la radio, avec des créneaux sur des stations telles que Radio 5 Live, Magic, BBC Radio 2 et talkRadio.

Quelle est la nouvelle émission d’Eamonn Holmes sur GB News ?

Eamonn Holmes et Isabel Webster co-organisent leur propre programme GB News intitulé Breakfast.

L’émission, qui a été lancée le lundi 3 janvier, est diffusée en semaine de 6h à 9h30.

S’adressant au public au début de l’émission, Eamonn a déclaré: » J’ai de beaux messages de personnes de tout le pays qui attendent avec impatience tout ce que nous allons faire différemment. Espérons que nous allons faire beaucoup de choses différemment.

« Nous allons faire des nouvelles, mais nous allons faire des nouvelles avec des vues. Nous allons faire vos nouvelles, parce que si c’est important pour vous, c’est important pour nous.

Breakfast With Eamonn And Isabel est diffusé en semaine de 6h à 9h30.

